Las franquicias en México enfrentan la incertidumbre del T-MEC, pese a ello crecerán 6% en 2026 gracias a esto

Aun con la incertidumbre que genera la evaluación estadounidense sobre el acuerdo, especialistas consideran que el sector franquiciatario mexicano cuenta con bases sólidas para reaccionar ante una coyuntura adversa.

Lidia Quesada, directora de la Feria Internacional de Franquicias, explica que desde la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) se preparan encuentros sectoriales para definir los siguientes pasos. “Se está buscando firmar acuerdos que beneficien a todas las partes”, dijo sin ahondar en detalles.

El panorama abre dos vías. Para las marcas mexicanas que buscan expandirse hacia Estados Unidos o Canadá, el T-MEC ofrece certidumbre jurídica en la protección de marcas, manuales operativos y know how. Para las franquicias estadounidenses, México representa una plataforma estratégica por el tamaño del mercado y por el proceso de relocalización de cadenas de suministro.

Entre los factores positivos destaca el desarrollo de proveedores regionales, que facilita la adaptación de insumos y abarata costos logísticos, lo que vuelve más viable la expansión de marcas extranjeras bajo esquemas de franquicia.

También hay desafíos. Mario Antonio Morales, creador de La Franquicia que Buscas y socio estratega en Octo Consulting, señala que son pocas las franquicias mexicanas con operaciones consolidadas fuera del país, lo que complica una internacionalización acelerada en el corto plazo.

