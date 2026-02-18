Las franquicias en México enfrentan la incertidumbre del T-MEC, pese a ello crecerán 6% en 2026 gracias a esto

“Apostaríamos a que hubiera más franquicias mexicanas en el extranjero, pero aún no es el caso. Tampoco es motivo de alarma, porque tenemos una operación doméstica fuerte, con cadenas de suministro locales. Las marcas se abastecen de producto nacional y no veo que una eventual salida de Estados Unidos del T-MEC genere un impacto directo en el sector”, explica Morales.
Un sector en crecimiento
La directora de la Feria Internacional de Franquicias subraya que el sector mantiene una expansión constante y que para 2026 se proyecta un crecimiento cercano al 6%, con el Mundial como factor catalizador del consumo.
“Es una buena inversión apostar por una franquicia enfocada en servicios, como restaurantes o tintorerías”, comenta Quesada. “El sector está muy concentrado en servicios y es menos vulnerable en ese sentido, porque todos necesitamos comer o utilizar una lavandería”.
La AMF estima que en el país operan más de 1,500 marcas activas que, en conjunto, suman alrededor de 95,000 puntos de venta, principalmente en alimentos y bebidas, servicios especializados, educación y salud.
El sector representa aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto nacional y genera más de un millón de empleos formales. Su atractivo radica en un mercado interno amplio, una clase media que, aunque presionada, sigue buscando formatos probados, y una cultura empresarial que privilegia la replicabilidad.
Para apuntalar esta dinámica, se realizará la Feria Internacional de Franquicias 2026 del 5 al 7 de marzo en el World Trade Center Ciudad de México, con la participación de marcas internacionales provenientes de Estados Unidos, Corea, Costa Rica y España.