Franquicias en México crecerían 6% en 2026 pese a incertidumbre por el T-MEC

Una eventual salida de Estados Unidos del T-MEC podría presionar el intercambio comercial, las franquicias en México mantienen una base doméstica sólida, con cadenas de suministro locales y fuerte enfoque en servicios.
mié 18 febrero 2026 10:28 AM
Las franquicias en México enfrentan la incertidumbre del T-MEC, pese a ello crecerán 6% en 2026 gracias a esto
Con más de 1,500 marcas activas y 95,000 puntos de venta, el modelo de franquicia representa 5% del PIB nacional. (Foto: Gladys Serrano)

El modelo de franquicias en México llega a 2026 con dos escenarios que marcarán el paso del consumo y el panorama económico del país. De un lado, el Mundial y del otro la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la incertidumbre sobre si el presidente estadounidense Donald Trump impulsaría la salida de su país del acuerdo comercial.

En caso de que Estados Unidos abandonara el pacto, las cadenas regionales que se han consolidado desde 1992 enfrentarían un impacto directo en el intercambio comercial de Norteamérica, además de una eventual ola arancelaria que presionaría los precios y afectaría la estructura de costos de múltiples sectores.

Aun con la incertidumbre que genera la evaluación estadounidense sobre el acuerdo, especialistas consideran que el sector franquiciatario mexicano cuenta con bases sólidas para reaccionar ante una coyuntura adversa.

Lidia Quesada, directora de la Feria Internacional de Franquicias, explica que desde la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) se preparan encuentros sectoriales para definir los siguientes pasos. “Se está buscando firmar acuerdos que beneficien a todas las partes”, dijo sin ahondar en detalles.

El panorama abre dos vías. Para las marcas mexicanas que buscan expandirse hacia Estados Unidos o Canadá, el T-MEC ofrece certidumbre jurídica en la protección de marcas, manuales operativos y know how. Para las franquicias estadounidenses, México representa una plataforma estratégica por el tamaño del mercado y por el proceso de relocalización de cadenas de suministro.

Entre los factores positivos destaca el desarrollo de proveedores regionales, que facilita la adaptación de insumos y abarata costos logísticos, lo que vuelve más viable la expansión de marcas extranjeras bajo esquemas de franquicia.

También hay desafíos. Mario Antonio Morales, creador de La Franquicia que Buscas y socio estratega en Octo Consulting, señala que son pocas las franquicias mexicanas con operaciones consolidadas fuera del país, lo que complica una internacionalización acelerada en el corto plazo.

“Apostaríamos a que hubiera más franquicias mexicanas en el extranjero, pero aún no es el caso. Tampoco es motivo de alarma, porque tenemos una operación doméstica fuerte, con cadenas de suministro locales. Las marcas se abastecen de producto nacional y no veo que una eventual salida de Estados Unidos del T-MEC genere un impacto directo en el sector”, explica Morales.

Un sector en crecimiento

La directora de la Feria Internacional de Franquicias subraya que el sector mantiene una expansión constante y que para 2026 se proyecta un crecimiento cercano al 6%, con el Mundial como factor catalizador del consumo.

“Es una buena inversión apostar por una franquicia enfocada en servicios, como restaurantes o tintorerías”, comenta Quesada. “El sector está muy concentrado en servicios y es menos vulnerable en ese sentido, porque todos necesitamos comer o utilizar una lavandería”.

La AMF estima que en el país operan más de 1,500 marcas activas que, en conjunto, suman alrededor de 95,000 puntos de venta, principalmente en alimentos y bebidas, servicios especializados, educación y salud.

El sector representa aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto nacional y genera más de un millón de empleos formales. Su atractivo radica en un mercado interno amplio, una clase media que, aunque presionada, sigue buscando formatos probados, y una cultura empresarial que privilegia la replicabilidad.

Para apuntalar esta dinámica, se realizará la Feria Internacional de Franquicias 2026 del 5 al 7 de marzo en el World Trade Center Ciudad de México, con la participación de marcas internacionales provenientes de Estados Unidos, Corea, Costa Rica y España.

