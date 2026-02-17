De un puesto en calles chinas a ser el competidor más grande

La historia de la cadena del Rey de la Nieve comienza como muchas otras, con una persona entusiasta y un pequeño negocio. Zhang Hongchao tenía aproximadamente 21 años cuando emprendió su propio negocio de helados que lo llevaría a la cima.

En 1996, Zhang estudiaba en la Facultad de Economía y Finanzas de Henan (hoy Universidad de Economía y Derecho de Henan) mientras trabajaba como vendedor directo de leche en polvo, agente comercial de alimentos e investigador farmacéutico, y trabajador en un quiosco de bebidas.

Fue ahí donde tuvo la idea de construir su propio negocio. En 1997 decidió emprender un puesto modesto en las calles de Zhengzhou, en la provincia china de Henan. Zhang invirtió 3,000 yuanes que le prestó su abuela para fabricar su propia máquina de raspado de hielo. Al inicio, el negocio se llamó "Mìxuě Bīngchéng", que literalmente significa "nieve dulce, palacio de hielo", de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).

Enfrentó las primeras dificultades: vender raspados en verano, condiciones que pueden ser favorables para las ventas, pero no para los insumos. Según Forbes, tuvo que vender mandarinas para tener ingresos extra, pero cerró el negocio.

Zhang volvió a intentarlo en 1999, cuando abrió su primera tienda oficialmente llamada Mixue, con un oferta de productos mayor, como bebidas azucaradas y helados sin azúcar.

En 2005, se creó el primer helado fresco y dos años después, su hermano menor, Hongfu se unió a la empresa para estandarizar las operaciones y la gestión. Su entrada hizo que se creara un modelo de negocio exitoso y siguiera con un paso adelante.

En 2010, se realizó el registro de la marca de franquicia y en 2012 se logró la autoproducción de materias primas básicas. En 2014 iniciaron con el servicio de entregas gratis a domicilio en China, lo que permitía a los clientes disfrutar de los productos sin tener que acudir a una sucursal y sin pagos adicionales.