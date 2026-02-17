La cadena de helados Mixue llegó a la Ciudad de México, acaparando a varios clientes que hacen largas filas en su sucursal del Centro Histórico para probar sus diferentes productos a precios accesibles, como el cono de espiral a 8 pesos, café americano a 25 o bebidas de taro a 35 pesos.
Esta cadena china ha superado estándares de cualquier otra franquicia de comida rápida como McDonald’s o Starbucks, ya que se ha convertido en el mayor imperio de tiendas en el mundo con 53,000 sucursales con presencia en varios países. Todo gracias a su modelo de negocio de alto volumen.
De un puesto en calles chinas a ser el competidor más grande
La historia de la cadena del Rey de la Nieve comienza como muchas otras, con una persona entusiasta y un pequeño negocio. Zhang Hongchao tenía aproximadamente 21 años cuando emprendió su propio negocio de helados que lo llevaría a la cima.
En 1996, Zhang estudiaba en la Facultad de Economía y Finanzas de Henan (hoy Universidad de Economía y Derecho de Henan) mientras trabajaba como vendedor directo de leche en polvo, agente comercial de alimentos e investigador farmacéutico, y trabajador en un quiosco de bebidas.
Fue ahí donde tuvo la idea de construir su propio negocio. En 1997 decidió emprender un puesto modesto en las calles de Zhengzhou, en la provincia china de Henan. Zhang invirtió 3,000 yuanes que le prestó su abuela para fabricar su propia máquina de raspado de hielo. Al inicio, el negocio se llamó "Mìxuě Bīngchéng", que literalmente significa "nieve dulce, palacio de hielo", de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).
Enfrentó las primeras dificultades: vender raspados en verano, condiciones que pueden ser favorables para las ventas, pero no para los insumos. Según Forbes, tuvo que vender mandarinas para tener ingresos extra, pero cerró el negocio.
Zhang volvió a intentarlo en 1999, cuando abrió su primera tienda oficialmente llamada Mixue, con un oferta de productos mayor, como bebidas azucaradas y helados sin azúcar.
En 2005, se creó el primer helado fresco y dos años después, su hermano menor, Hongfu se unió a la empresa para estandarizar las operaciones y la gestión. Su entrada hizo que se creara un modelo de negocio exitoso y siguiera con un paso adelante.
En 2010, se realizó el registro de la marca de franquicia y en 2012 se logró la autoproducción de materias primas básicas. En 2014 iniciaron con el servicio de entregas gratis a domicilio en China, lo que permitía a los clientes disfrutar de los productos sin tener que acudir a una sucursal y sin pagos adicionales.
Publicidad
En 2017, abrieron una nueva cadena de café llamada Lucky Cup, que ha destacado por ofrecer café de alta calidad a precios accesibles, posicionándose como una de las marcas preferidas entre estudiantes y trabajadores. En noviembre de 2025, esta línea superó las 10,000 tiendas globales.
Por el lado de los helados Mixue, en 2018 abrió su primera sucursal en el extranjero. Eligieron Hanói, en Vietnam, y el negocio creció hasta llegar a Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y ahora en México.
De acuerdo con reportes financieros, Mixue tuvo ingresos por 24,830 millones de yuanes en 2024, y ventas terminales (lo que efectivamente vendieron sus tiendas al consumidor final) superiores a los 58,000 millones de yuanes.
En marzo de 2025, el gigante chino debutó en la bolsa de Hong Kong, donde las acciones subieron más del 47%.
Mixue suele considerarse la mayor cadena de bebidas heladas, té con leche y helados de China, pero también opera como un proveedor de materias primas, vendiendo materiales alimenticios, envases y equipos a miles de franquiciados, según Reuters.
El crecimiento exponencial de Mixue
El incremento de tiendas del Rey de las Nieves tiene pocas comparaciones, debido a que han doblado el volumen cada dos años aproximadamente.
De acuerdo con las cifras oficiales, en 2020 la cadena ya había superado las 10,000 tiendas globales. Dos años después, ya tenía más de 20,000 sucursales, y para 2024 la cifra había crecido a 42,000. En ese año, Starbucks tenía 40.576 tiendas en el mundo.
Al cierre de 2025, Mixue se convirtió oficialmente en la cadena de comida rápida con más sucursales en el mundo, con más de 53,000 puntos de venta activos a nivel mundial, superando a McDonald’s, que tiene más de 44,000 locales.
No obstante, la diferencia entre ambas radica en la presencia internacional. Mientras que la franquicia de hamburguesas está en más de 100 países, la tienda de helados chinos está en al menos 13 naciones, con un mercado principal en Asia-Pacífico.
Mixue tiene tantas sucursales por su modelo franquicitario, por lo que empresarios locales independientes gestionan sus propios negocios, de manera similar que McDonald’s.
Publicidad
La mezcla perfecta que hizo Mixue para obtener el éxito
Desde su creación en 1997, Mixue ha tenido una misión clara: “Fortalecer la marca, enriquecer a los socios y permitir que todos en el mundo disfruten de exquisiteces de alta calidad a precios asequibles”, según su sitio oficial.
El precio accesible es clave, ya que es internacionalmente conocida por ofrecer bebidas de un dólar cada una. Esto puede ser resultado de un trabajo de 20 años en construir fábricas propias, cadenas de suministro y que ha producido sus propias materias primas para crecer en el mercado de la comida rápida.
De acuerdo con WIPO, hay cinco factores principales que ha hecho a Mixue un éxito global:
Innovación: Invertir constantemente en productos nuevos. Precios inteligentes: Equilibrados entre la calidad y la asequibilidad. Investigación de mercados: Priorizar las tendencias y gustos de los clientes. Marketing activo: El Rey de las Nieves como embajador de marca único y adorable. Protección de marca registrada: Mantener la marca y el negocio seguro en nuevos mercados.
Al respecto, la filosofía de Mixue está orientada en brindar un servicio centrado en las personas, con alta calidad y personalización, que enriquece la propuesta de valor, sumado a los productos de calidad a bajo costo.
Productos genuinos, gente genuina, sin atajos, sin engaños
Valores fundamentales de Mixue
Mixue en México
Rey de las Nieves estrenó recientemente su primer local mexicano, ubicado en Monte de Piedad 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde ofrece helados soft-serve, bubble tea y una variedad de bebidas dulces a precios accesibles.
El precio más bajo es del cono de Helado Mixue en 8 pesos, y los productos más caros son de 45 pesos para tés con leche o de frutas naturales. Los clientes pueden elegir el nivel de azúcar, de hielo, tamaños y toppings para la personalización de los postres y bebidas.
Ubicación: Monte de Piedad 15-local 3PB, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX