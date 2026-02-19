No todo es declaración anual: las fechas que toda empresa debe saber para estar al día con el SAT

Declaración Anual de Empresas 2026

Entre enero y marzo, las empresas y demás personas morales tienen la obligación de hacer su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior inmediato.

Este año, hay tres fechas límites para su presentación, de las cuales dos ya vencieron:

Sociedades en liquidación: hasta el 19 de enero de 2026

Organizaciones sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026

Régimen General, RESICO y otros regímenes: hasta el 31 de marzo de 2026

El SAT cuenta con una plataforma con información precargada para facilitar el registro:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.

Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

En caso de querer modificar los ingresos o cualquier dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias.

Para enviar la declaración se necesita de e.firma vigente y un servicio de banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, se debe realizar el pago mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales. La actualización de la operación será visible después de 48 horas.

Cuando exista saldo en ceros, tardará 24 horas en reflejarse.

El SAT cuenta con videos tutoriales para hacer la declaración desde sus canales oficiales, en caso de requerirlo.

Fechas clave para el cumplimiento fiscal en 2026

Una vez mencionada la declaración anual, hay una serie de eventos y fechas que los responsables de las organizaciones deben considerar para mantener una salud fiscal adecuada. De acuerdo con BBVA, los eventos se pueden dividir en mensuales, trimestrales y anuales, según el tipo de reporte.

Obligaciones mensuales

Las empresas deben realizar el pago y reporte, a más tardar, el día 17 de cada mes:

- Pagos Provisionales de Impuesto Sobre la Renta (ISR): Calculados sobre el coeficiente de utilidad de la empresa.

- Declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA): Pago definitivo del impuesto causado en el mes anterior. Es decir, el neto del IVA acreditable.

- Entero de Retenciones: El traslado de impuestos retenidos a terceros por servicios profesionales, arrendamientos o salarios.

- Contabilidad electrónica: Se necesita enviar una balanza de comprobación y de catálogo de cuentas, según las normas de información financiera.

- DIOT: La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros que detalla transacciones con proveedores que generaron IVA.