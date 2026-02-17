¿Tu empresa está lista? El SAT es más analítico y menos aleatorio para auditar en 2026

Un SAT más analítico y menos reactivo

Por años, la fiscalización se caracterizó por revisiones que no siempre respondían a un análisis en tiempo real, pero hoy el escenario es diferente. La autoridad fiscal ya utiliza herramientas de inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar inconsistencias, riesgos o comportamientos atípicos.

Esto implica que los contribuyentes que cometen errores recurrentes, tengan discrepancias o información mal estructurada puedan ser detectados con mayor rapidez y precisión. Además, Peña señaló que el SAT también fortalece el intercambio de información entre países para ampliar su capacidad de análisis.

“Estamos viendo un SAT mucho más tecnológico, más robusto y más analítico. Las auditorías ya no estarán basadas en selecciones al azar, sino en patrones detectados a través del cruce automatizado de datos”, explicó Cynthia Peña.

La digitalización de procesos, mayor vigilancia para el cumplimiento, pagos voluntarios, auditorías y combatir las facturas falsas están entre las facultades aprobadas en el Paquete Económico 2026 .

Al respecto, al cierre de 2025, el SAT obtuvo 30,368 millones de pesos por multas fiscales, un monto tres veces mayor a lo recaudado por el mismo concepto en 2019, gracias a una mayor aplicación de sanciones y recargos derivadas a revisiones más precisas para la fiscalización de recursos.

#ComunicadoSAT



El SAT recuerda las fechas límite para presentar la Declaración Anual 2025 de empresas:



🤝 Personas morales sin fines de lucro: 16 de febrero



🏢 Régimen General, RESICO y otros regímenes: 31 de marzo



La plataforma incluye información precargada como pagos… pic.twitter.com/25FnobkmxY — SATMX (@SATMX) February 16, 2026

El problema no es cumplir, sino cómo se cumple

Las obligaciones fiscales ya no se tratan de meros trámites periódicos que la empresas y contribuyentes deben cumplir, sino que obliga a mirar a un proceso continuo de gestión de datos.

De acuerdo con Estela, muchas organizaciones todavía preparan su contabilidad fiscal con procesos manuales, en hojas de cálculo como Excel o sistemas heredados que no están completamente integrados. Aunque la información final se sube en las plataformas del SAT, el camino para llegar a las cifras es lento, con mayor margen de error y dificultades para responder ante auditorías o revisiones posteriores.

“El problema no es que las empresas hagan algo indebido, sino que el proceso de validación, almacenamiento y trazabilidad de la información sigue siendo artesanal en muchos casos”, señalan desde Estela.