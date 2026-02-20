La temporada de reportes financieros se ha convertido en una ocasión esperada para la industria de telecomunicaciones. Es la época cuando Walmart presenta los avances de su Operador Móvil Virtual (OMV) Bait, un jugador que en casi seis años ha configurado la dinámica de las empresas emergentes del sector y cuyo crecimiento no ha estado exento de suspicacias.
El OMV, a cargo de Gabriel Cejudo, informó ante inversionistas que la telefónica cerró el año pasado con una cartera de clientes de 26.4 millones, sin desglosar cuántos corresponden a recarga y a pospago. El avance representó una tasa de crecimiento anual de 44%, mientras que manera intertrimestral significó un aumento de 12.3%, al adicionar 2.9 millones de líneas nuevas.