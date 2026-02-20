Publicidad

Bait factura 11,500 mdp, pero sigue lejos de los niveles de ventas de Telcel y AT&T

El OMV de Walmart mostró al cierre de 2025 un crecimiento sostenido en ventas y usuarios, gracias a sus Centros de Experiencia, pero aún está lejos del músculo financiero de sus competidores.
vie 20 febrero 2026 05:28 PM
Aunque la facturación de Bait mantiene una trayectoria ascendente, aún se ubica muy por debajo de la de sus principales competidores del mercado. (Foto: iStock / Expansión)

La temporada de reportes financieros se ha convertido en una ocasión esperada para la industria de telecomunicaciones. Es la época cuando Walmart presenta los avances de su Operador Móvil Virtual (OMV) Bait, un jugador que en casi seis años ha configurado la dinámica de las empresas emergentes del sector y cuyo crecimiento no ha estado exento de suspicacias.

El OMV, a cargo de Gabriel Cejudo, informó ante inversionistas que la telefónica cerró el año pasado con una cartera de clientes de 26.4 millones, sin desglosar cuántos corresponden a recarga y a pospago. El avance representó una tasa de crecimiento anual de 44%, mientras que manera intertrimestral significó un aumento de 12.3%, al adicionar 2.9 millones de líneas nuevas.

Aunque la cifra aún deberá someterse al escrutinio del nuevo regulador, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT) -que al segundo trimestre de 2025 ubicó a la compañía como el cuarto operador móvil, con 8.3 millones de usuarios-, Bait ha comenzado a revelar públicamente una métrica que podría dimensionar con mayor precisión su desempeño real.

Paul Lewellen, vicepresidente senior de operaciones omnicanal de Walmart, compartió que Bait facturó 3,500 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, pero de manera anual registró un ingreso de 11,500 millones de pesos, un crecimiento del 60%. La métrica se encuentra en línea con las previsiones que tenía el gigante del retail para ese año con ventas de más 10,000 millones de pesos.

Aunque la facturación de Bait mantiene una trayectoria ascendente, aún se ubica muy por debajo de la de sus principales competidores del mercado. En el último trimestre, Telcel reportó ingresos por 66,661 millones de pesos, mientras que AT&T obtuvo 21,548 millones de pesos. Telefónica dará a conocer sus estados financieros el 24 de febrero.

El impulso de los ingresos

Jorge Moreno Loza, experto en telecomunicaciones, explicó que el incremento de ventas de Bait, aunque aún por detrás de los gigantes del sector, se debe al ecosistema que ha construido en los últimos tres años como son los Centros de Experiencia en donde los usuarios además de adquirir saldo pueden comprar teléfonos y accesorios de los dispositivos.

Su incursión al segmento de pospago se coloca como otro factor que estaría impulsando las ventas del OMV de Walmart, al permitirle captar usuarios con un mayor nivel de gasto. Este movimiento contribuiría a compensar el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), indicador que mide cuánto genera cada cliente para el operador. En el caso de los OMV, el ARPU se ubica en un promedio de 60 pesos, según la consultora The Ciu, rango en el que se encontraría Bait.

“Bait tienen los elementos para competir en el pospago y puede ayudar a sanear su ARPU. Sin duda, esa métrica se refleja rápido en los números y en las proyecciones de corto y largo plazo para las empresas”, aseguró el analista.

Bait aunque compite en el mercado móvil de telefonía, para Moreno Loza la vocación principal del OMV sigue direccionada como una pieza más dentro de un esquema de ofertas cruzadas y bloques de servicios diseñados para detonar un consumo adicional a Walmart.

“El servicio móvil actúa como un gancho que capitaliza una base de usuarios claramente definida y alineada con el consumo cotidiano en tiendas, generando una sincronía corporativa que refuerza el ecosistema del grupo”, aseguró el especialista.

Paul Lewellen enfatizó este punto en conferencia con analistas, al señalar que los usuarios de Bait gastan en promedio 2.5 veces en las tiendas de Walmart debido a que eso les permite acceder a más datos móviles.

El OMV de Walmart enfrenta el desafío de demostrar que su crecimiento puede traducirse en rentabilidad sostenida y no solo en expansión de usuarios.

