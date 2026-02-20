Su incursión al segmento de pospago se coloca como otro factor que estaría impulsando las ventas del OMV de Walmart, al permitirle captar usuarios con un mayor nivel de gasto. Este movimiento contribuiría a compensar el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), indicador que mide cuánto genera cada cliente para el operador. En el caso de los OMV, el ARPU se ubica en un promedio de 60 pesos, según la consultora The Ciu, rango en el que se encontraría Bait.

“Bait tienen los elementos para competir en el pospago y puede ayudar a sanear su ARPU. Sin duda, esa métrica se refleja rápido en los números y en las proyecciones de corto y largo plazo para las empresas”, aseguró el analista.

Bait aunque compite en el mercado móvil de telefonía, para Moreno Loza la vocación principal del OMV sigue direccionada como una pieza más dentro de un esquema de ofertas cruzadas y bloques de servicios diseñados para detonar un consumo adicional a Walmart.

“El servicio móvil actúa como un gancho que capitaliza una base de usuarios claramente definida y alineada con el consumo cotidiano en tiendas, generando una sincronía corporativa que refuerza el ecosistema del grupo”, aseguró el especialista.

Paul Lewellen enfatizó este punto en conferencia con analistas, al señalar que los usuarios de Bait gastan en promedio 2.5 veces en las tiendas de Walmart debido a que eso les permite acceder a más datos móviles.

El OMV de Walmart enfrenta el desafío de demostrar que su crecimiento puede traducirse en rentabilidad sostenida y no solo en expansión de usuarios.