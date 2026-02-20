Soriana registra descenso de 0.9% en ventas anuales

La presión vino por el lado operativo. Los gastos de operación crecieron 6.9% anual y representaron 17.7% de los ingresos, impulsados principalmente por mayores costos laborales. Como resultado, la utilidad antes de otros gastos cayó 11.2% y la utilidad de operación retrocedió 17.3%.

El EBITDA del trimestre fue de 3,538 millones de pesos, con un margen de 7.4%, lo que implicó una disminución anual de 9.4%.

En la parte financiera hubo un respiro parcial. El costo financiero neto se redujo 25.2% por menor deuda y menores tasas de interés. Sin embargo, no fue suficiente para compensar la caída operativa.

La utilidad neta trimestral se ubicó en 1,308 millones de pesos, una contracción cercana a 30% frente al mismo trimestre del año previo, reflejando un deterioro en la rentabilidad del negocio durante el cierre del año.

Además de los resultados financieros, Soriana también puso énfasis en operación y sostenibilidad. Al cierre de 2025 la compañía mantuvo prácticamente sin cambios su base comercial, con 372 tiendas Híper, 136 Súper, 165 Mercado, 106 Express y 41 City Club, mientras el piso de venta mostró variaciones marginales por formato.

En medio ambiente, la empresa avanzó en su estrategia energética. Durante el año operó 10 electrolineras en estacionamientos de tiendas ubicadas en Nuevo León, Estado de México, Morelos y Coahuila, que ya acumulan más de 58,000 cargas y alrededor de 3,300 usuarios. Además, instaló paneles solares en ocho tiendas y alcanzó cerca de 46,000 paneles en 33 unidades de negocio distribuidas en 14 estados, con una capacidad equivalente a 18.5 MW.

La cadena también continuó la migración de Gas LP a gas natural. En 2025 incorporó seis tiendas adicionales y llegó a 273 unidades con este energético, lo que permite reducir alrededor de 50% el gasto asociado y las emisiones de CO₂. Paralelamente, verificó su reporte de emisiones de gases de efecto invernadero ante la autoridad ambiental, que otorgó dictamen positivo.

La compañía señaló que el entorno de consumo se mantuvo débil durante el año, con mayor intensidad competitiva y una base comparativa elevada, factores que presionaron el desempeño del negocio a pesar de las acciones de control de gastos y eficiencia operativa.