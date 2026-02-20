Publicidad

Soriana registra descenso de 0.9% en ventas anuales

La utilidad neta cayó 14.7% y el flujo operativo retrocedió 6.4%, presionados por menores ventas en tienda y mayores costos operativos.
vie 20 febrero 2026 12:23 PM
Reporte trimestral Soriana
Julio Regalado es un legado de la competencia, pero Soriana lo convirtió en su campaña más poderosa. (iStock)

Para Soriana el año pasado no fue de crecimiento, sino de contención. En 2025, la cadena reportó ingresos acumulados por 177,515 millones de pesos, una caída de 0.9% frente a 2024. La debilidad vino desde tienda. Las ventas mismas tiendas retrocedieron 2.7% en el año y las ventas a tiendas totales bajaron 1.1%, lo que confirma menor consumo y menor tráfico.

Aun así, la compañía logró defender márgenes comerciales. La utilidad bruta anual alcanzó 42,764 millones de pesos, equivalente a un margen de 24.1% sobre ingresos, con una ligera mejora de 40 puntos base respecto al año previo y un crecimiento de 0.8%.

El problema apareció en operación. Los gastos operativos crecieron 3.5% anual y representaron 17.5% de las ventas, presionados principalmente por el costo laboral tras el aumento al salario mínimo y la apertura de nuevas tiendas. Como resultado, la utilidad antes de otros gastos cayó 5.7% y la utilidad de operación retrocedió 12.8%.

El flujo operativo o EBITDA acumulado se ubicó en 11,894 millones de pesos, equivalente a un margen de 6.7% sobre ingresos, una disminución anual de 6.4%. Es decir, la empresa logró sostener margen comercial, pero no rentabilidad operativa.

En la parte financiera hubo un alivio. El costo financiero neto bajó 15.8% por menor deuda y menores tasas de interés, lo que ayudó parcialmente a compensar la presión operativa.

Aun así, la utilidad neta consolidada terminó en 3,334 millones de pesos, una caída de 14.7% frente a 2024, con un margen de apenas 1.9% sobre ingresos.

Resultados del cuarto trimestre

En el cuarto trimestre Soriana tampoco mostró recuperación. La empresa reportó ingresos por 47,592 millones de pesos, una caída anual de 2.9% frente al mismo periodo de 2024, afectada por una base comparativa alta del año previo y por menores ventas en tiendas comparables.

Las ventas mismas tiendas retrocedieron 2.6% en el trimestre y las ventas a tiendas totales bajaron 2.2%, confirmando menor tráfico y consumo. Aun así, el margen comercial mejoró. La utilidad bruta se ubicó en 11,797 millones de pesos, equivalente a un margen de 24.8%, 1.1 puntos porcentuales arriba del cuarto trimestre de 2024.

La presión vino por el lado operativo. Los gastos de operación crecieron 6.9% anual y representaron 17.7% de los ingresos, impulsados principalmente por mayores costos laborales. Como resultado, la utilidad antes de otros gastos cayó 11.2% y la utilidad de operación retrocedió 17.3%.

El EBITDA del trimestre fue de 3,538 millones de pesos, con un margen de 7.4%, lo que implicó una disminución anual de 9.4%.

En la parte financiera hubo un respiro parcial. El costo financiero neto se redujo 25.2% por menor deuda y menores tasas de interés. Sin embargo, no fue suficiente para compensar la caída operativa.

La utilidad neta trimestral se ubicó en 1,308 millones de pesos, una contracción cercana a 30% frente al mismo trimestre del año previo, reflejando un deterioro en la rentabilidad del negocio durante el cierre del año.

Además de los resultados financieros, Soriana también puso énfasis en operación y sostenibilidad. Al cierre de 2025 la compañía mantuvo prácticamente sin cambios su base comercial, con 372 tiendas Híper, 136 Súper, 165 Mercado, 106 Express y 41 City Club, mientras el piso de venta mostró variaciones marginales por formato.

En medio ambiente, la empresa avanzó en su estrategia energética. Durante el año operó 10 electrolineras en estacionamientos de tiendas ubicadas en Nuevo León, Estado de México, Morelos y Coahuila, que ya acumulan más de 58,000 cargas y alrededor de 3,300 usuarios. Además, instaló paneles solares en ocho tiendas y alcanzó cerca de 46,000 paneles en 33 unidades de negocio distribuidas en 14 estados, con una capacidad equivalente a 18.5 MW.

La cadena también continuó la migración de Gas LP a gas natural. En 2025 incorporó seis tiendas adicionales y llegó a 273 unidades con este energético, lo que permite reducir alrededor de 50% el gasto asociado y las emisiones de CO₂. Paralelamente, verificó su reporte de emisiones de gases de efecto invernadero ante la autoridad ambiental, que otorgó dictamen positivo.

La compañía señaló que el entorno de consumo se mantuvo débil durante el año, con mayor intensidad competitiva y una base comparativa elevada, factores que presionaron el desempeño del negocio a pesar de las acciones de control de gastos y eficiencia operativa.

