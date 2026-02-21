Pizza Hut va por los aeropuertos para crecer ventas 20% durante el Mundial

Sin detallar el monto de inversión, Pizza Hut adelantó en un comunicado que su proyección de crecimiento de ventas durante el torneo es de entre 15 y 20%, considerando los servicios de entrega digital y opciones de pick up en tienda.

“El 2025 fue un año espectacular en crecimiento de ventas y expansión. Ahora el reto es consolidar este ritmo y estar preparados para el Mundial, que representa una oportunidad histórica para el mercado mexicano”, dijo Germán Morales, director general de Pizza Hut México.

Las nuevas sucursales están ubicadas en zonas clave de alta afluencia y puntos de tránsito con el objetivo de atender al flujo de viajeros que llegarán al país durante el periodo de mayor actividad futbolística.

La compañía cerró el 2025 con 10 nuevas aperturas para sumar más de 300 unidades en el país.La marca mantiene un modelo híbrido a través del cual aproximadamente la mitad de las unidades son propias y la otra mitad operadas por franquiciatarios.

México representa uno de los mercados más importantes para Pizza Hut a nivel global, ya que es un país con un consumo elevado de pizza y un entorno competitivo que incluye a otras marcas líderes del sector.

El modelo de negocio de Pizza Hut en México mantiene un equilibrio entre consumo en restaurante y entrega a domicilio. La marca ha fortalecido su infraestructura tecnológica con kioscos digitales en tienda, integración con plataformas de delivery y optimización logística para responder a picos de demanda en eventos masivos.

Pizza Hut produce su masa en una planta ubicada en Querétaro, desde donde abastece a sus restaurantes en el país, combinando proveeduría local con insumos estratégicos internacionales.

