¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Mixue en México? Pasos para iniciar la inversión

Para otros, este entusiasmo puede ser una oportunidad para considerar la apertura de una franquicia, y para ello se requiere una planeación de modelo de negocio, ya que requiere una inversión superior a los 500,000 pesos y varios procesos para adecuar los espacios para el Rey de las Nieves.
Mixue, la franquicia de helados a 8 pesos
Mixue es una marca de helados y bebidas preparadas con menú diverso como limonadas, tés de frutas, tés con leche, café, entre otras. Inició como un puesto en 1997, pero hoy es una franquicia exitosa en China, con expansión internacional. Actualmente cuenta con más de 48,000 tiendas Mixue en el mundo, o 53,000 considerando sus otras marcas como Lucky Cup y Fresh Beer Fortune House.
Mixue Group es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX: 2097). Al 20 de febrero de 2026, sus acciones tenían un precio de 392.6 dólares de Hong Kong, de acuerdo a datos de Investing.com, lo que equivale a 50.24 dólares estadounidenses aproximadamente.
De acuerdo con reportes financieros, Mixue tuvo ingresos por 24,830 millones de yuanes en 2024, y ventas terminales (lo que efectivamente vendieron sus tiendas al consumidor final) superiores a los 58,000 millones de yuanes.
Esto equivale aproximadamente a 8,395,151,072.0 dólares estadounidenses.
Recientemente, abrió su primera tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, famosa por ofertar conos de helado a 8 pesos y productos de hasta 45 pesos.
¿Cuánto cuesta abrir una franquicia en México?
El sitio oficial de Mixue (https://www.mxbc.com/) no cuenta con información de tarifas de franquicias en el extranjero, como precios de inversión para México. Los únicos disponibles se refieren al mercado chino, que van aproximadamente de los 210,000 yuanes al año, sin considerar alquiler y otros gastos.
Según el tipo de cambio, del 20 de febrero de 2026, esto equivale a 520,730 pesos mexicanos, o 30,396.24 dólares estadounidenses. Pero esta cifra puede que no sea significativa para las necesidades del mercado en México.
“Debido a las diferentes condiciones de desarrollo del mercado en los distintos países, el costo de establecer una tienda en el extranjero varía considerablemente”, menciona el sitio oficial.
La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) tampoco tiene registrada la marca dentro de su directorio, pero cuenta con datos de tiendas con giros similares a Mixue que pueden servir de referencia para futuros inversionistas:
Tés y bebidas
Gong Cha: 1,500,000 a 5,000,000 pesos
Lazy Tea Bobs Shop: 700,000 a 1,500,000 pesos
Mi Cha: 1,500,000 a 5,000,000 pesos
Zen Boba: 250,000 a 700,000 pesos
Helados y bebidas de café
Moyo: 1,500,000 a 5,000,000 pesos
Nutrisa: 1,500,000 a 5,000,000 pesos
Topolino: 1,500,000 a 5,000,000 pesos
Wanevería: 0 a 250,000 pesos
El sitio oficial de Mixue ha alertado de suplantación de identidad corporativa en diferentes sitios web, por lo que se recomienda tener precaución para inversionistas.
Además de la inversión, ¿qué más se necesita para abrir un local de Mixue?
De acuerdo con el sitio oficial, se debe escanear el código QR para establecer contacto mediante WeChat y obtener más información sobre las zonas disponibles para establecer la franquicia.
Actualmente, Mixue tiene presencia en 12 países.
Condiciones y requisitos
Mixue establece que las personas interesadas en convertirse en franquicitario debe:
- Contar con una tienda de 20 metros cuadrados al menos; - Ser titular del contrato de la tienda para operar; - Estar de acuerdo con la filosofía empresarial, cultura corporativa y del valor de marca; - Tener “plena confianza en la marca y un fuerte deseo de crecer con la empresa”; - Compartir los valores fundamentales de Mixue: personas genuinas, productos genuinos, sin atajos, sin engaños.
Además, la empresa recomienda que las personas solicitantes tengan entre 20 y 50 años.
Una vez que se cumplan con los compromisos de la marca y se cuente con la infraestructura del espacio, se debe completar un formulario de información básica a través de Franchise Treasure. Un gerente de desarrollo comercial internacional explicará las políticas de apertura después de que se apruebe la revisión inicial.
El proceso consta de 9 pasos básicos, descritos en su sitio oficial:
Presentación de solicitud mediante el botón "Franquicia en el extranjero" a la derecha para registrar una cuenta de Franchise Treasure y completar la información solicitada.
Evaluación preliminar. Una vez enviado el formulario, Mixue hará una evaluación inicial según el país al que desea acceder. La empresa realizará la evaluación preliminar en un plazo de 72 horas y le enviará los resultados a través de la Plataforma de Franquicias.
Evaluación por entrevista. Si pasa la evaluación inicial, se invitará a una entrevista.
Calificaciones de despacho y revisión. Si aprueba la evaluación de la entrevista, se emitirá un "Certificado de aprobación de apertura de tienda".
Reseña de la tienda. Una persona de contacto nacional designada trabajará con la persona solicitante para coordinar la selección del sitio y realizar una evaluación integral de la ubicación.
Obtención de cualificaciones para la apertura de tiendas. La selección del sitio ha sido aprobada y el solicitante está calificado para abrir una tienda en la dirección.
Firma de contrato de franquicia y contrato de suministro.
Decoración de tiendas y capacitación del personal de tiendas.
Apertura. La empresa brindará orientación sobre las actividades de apertura.