¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Mixue en México? Pasos para iniciar la inversión

Mixue, la franquicia de helados a 8 pesos

Mixue es una marca de helados y bebidas preparadas con menú diverso como limonadas, tés de frutas, tés con leche, café, entre otras. Inició como un puesto en 1997, pero hoy es una franquicia exitosa en China, con expansión internacional. Actualmente cuenta con más de 48,000 tiendas Mixue en el mundo, o 53,000 considerando sus otras marcas como Lucky Cup y Fresh Beer Fortune House.

Mixue Group es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX: 2097). Al 20 de febrero de 2026, sus acciones tenían un precio de 392.6 dólares de Hong Kong, de acuerdo a datos de Investing.com, lo que equivale a 50.24 dólares estadounidenses aproximadamente.

De acuerdo con reportes financieros, Mixue tuvo ingresos por 24,830 millones de yuanes en 2024, y ventas terminales (lo que efectivamente vendieron sus tiendas al consumidor final) superiores a los 58,000 millones de yuanes.

Esto equivale aproximadamente a 8,395,151,072.0 dólares estadounidenses.

Recientemente, abrió su primera tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, famosa por ofertar conos de helado a 8 pesos y productos de hasta 45 pesos.

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia en México?

El sitio oficial de Mixue ( https://www.mxbc.com/ ) no cuenta con información de tarifas de franquicias en el extranjero, como precios de inversión para México. Los únicos disponibles se refieren al mercado chino, que van aproximadamente de los 210,000 yuanes al año, sin considerar alquiler y otros gastos.

Según el tipo de cambio, del 20 de febrero de 2026, esto equivale a 520,730 pesos mexicanos, o 30,396.24 dólares estadounidenses. Pero esta cifra puede que no sea significativa para las necesidades del mercado en México.

“Debido a las diferentes condiciones de desarrollo del mercado en los distintos países, el costo de establecer una tienda en el extranjero varía considerablemente”, menciona el sitio oficial.