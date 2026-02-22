Empresarios piden seguridad y orden tras hechos de violencia en Jalisco

“Desde el CCE condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de la población, así como la quema de establecimientos, unidades de transporte y vialidades estratégicas. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y atender únicamente la información oficial. Asimismo, exhortamos a las autoridades a reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad de las y los mexicanos en las zonas afectadas”.

El organismo llamó a preservar la estabilidad y el Estado de derecho para evitar afectaciones al empleo y a las cadenas productivas y sostuvo que restablecer el orden es indispensable para mantener la confianza y la operación regular de la economía.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fijó una postura similar y pidió reforzar la presencia institucional para proteger trabajadores y negocios, dado que la seguridad es una condición indispensable para la inversión, el empleo y el desarrollo económico.

La Coparmex indicó además que, ante la situación, las empresas evaluarán sus operaciones conforme a la información oficial disponible y priorizarán la integridad de sus colaboradores.

“Las empresas evaluarán sus condiciones particulares con base en la información oficial y en la realidad de cada localidad. Invitamos a actuar con prudencia y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atendiendo las indicaciones de la autoridad”, dijo la patronal.

“El sector empresarial actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias”, añadió.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial tras reportes de bloqueos y violencia en Jalisco, así como reportes preliminares en Michoacán y otras entidades con conectividad regional.

La organización mantiene comunicación permanente con cámaras locales y autoridades estatales para dar seguimiento a la situación. Su presidente, Octavio de la Torre, explicó la prioridad del sector comercio.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y Cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”.

En conjunto, las tres organizaciones coincidieron en que la violencia no solo representa un problema de seguridad pública, también tiene efectos operativos inmediatos para las empresas. La movilidad de trabajadores, la logística de distribución y la apertura de comercios dependen de condiciones mínimas de seguridad.

