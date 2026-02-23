AT&T y Telefónica cierran Centros de Atención a Clientes en Jalisco; Telcel mantiene operación

“Para AT&T México, la seguridad de nuestros colaboradores es lo primero”, precisó el operador.

Telefónica por su parte compartió a este medio que sus Centros de Atención al Cliente permanecerán temporalmente cerrados, luego de los recientes acontecimientos registrados en algunas regiones del país, y como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas.

“Estamos monitoreando la situación de forma continua y reanudaremos la atención presencial tan pronto existan las condiciones adecuadas para operar con normalidad. Mientras tanto, nuestros canales digitales y de atención remota continúan disponibles para brindar apoyo en todo momento a nuestros usuarios.", compartió la empresa a este medio.

Megacable, el operador de servicios fijos de Guadalajara, aseguró que los Centros de Atención a Clientes de Jalisco están sin operar, mientras que las sucursales de otras entidades se mantienen abiertos.