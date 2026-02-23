Publicidad

AT&T y Telefónica cierran Centros de Atención a Clientes en Jalisco; Telcel mantiene operación

Megacable también cerró sus centros para proteger a los trabajadores hasta que las condiciones sean adecuadas; los servicios de conectividad de las empresas se mantienen estables.
lun 23 febrero 2026 01:17 PM
Las empresas de conectividad como Telcel, Telmex, Telefónica y Megacable aseguraron que los servicios de coenctividad se mantienen sin afectaciones tras el operativo de seguridad en Jalisco. (Foto: iStock )

Las empresas de telecomunicaciones también han tomado medidas preventivas y de seguridad tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho ’. Operadores como AT&T México y Telefónica decidieron cerrar sus Centros de Atención a Clientes.

AT&T explicó a Expansión que los Centros de Atención a Clientes en Jalisco y Colima se mantendrán cerrados hasta mañana 23 de febrero, sin embargo, los usuarios pueden solicitar apoyo e información en el sitio y redes sociales oficiales de la compañía.

“Para AT&T México, la seguridad de nuestros colaboradores es lo primero”, precisó el operador.

Telefónica por su parte compartió a este medio que sus Centros de Atención al Cliente permanecerán temporalmente cerrados, luego de los recientes acontecimientos registrados en algunas regiones del país, y como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas.

“Estamos monitoreando la situación de forma continua y reanudaremos la atención presencial tan pronto existan las condiciones adecuadas para operar con normalidad. Mientras tanto, nuestros canales digitales y de atención remota continúan disponibles para brindar apoyo en todo momento a nuestros usuarios.", compartió la empresa a este medio.

Megacable, el operador de servicios fijos de Guadalajara, aseguró que los Centros de Atención a Clientes de Jalisco están sin operar, mientras que las sucursales de otras entidades se mantienen abiertos.

Telcel y Telmex, por su parte, compartieron que las oficinas de Atención a Clientes en Jalisco se han mantenido en operación.

Los servicios de conectividad

Tras el operativo de seguridad y los disturbios reportados ayer en Jalisco y otras entidades, las empresas subsidiarias de América móvil aseguraron que los servicios de internet y de telefonía móvil operan de manera normal sin que hasta ahora se reporten problemas o intermitencias.

Megacable también señaló que sus servicios de conectividad operan sin afectaciones. Además los equipos de trabajo técnico trabajan con normalidad.

AT&T aseguró que su infraestructura y los servicios de conectividad hasta el momento no han registrado afectaciones.

Telecomunicaciones

