AT&T y Telefónica cierran Centros de Atención a Clientes en Jalisco; Telcel mantiene operación

Las empresas de telecomunicaciones también han tomado medidas preventivas y de seguridad tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho ’. Operadores como AT&T México y Telefónica decidieron cerrar sus Centros de Atención a Clientes.
AT&T explicó a Expansión que los Centros de Atención a Clientes en Jalisco y Colima se mantendrán cerrados hasta mañana 23 de febrero, sin embargo, los usuarios pueden solicitar apoyo e información en el sitio y redes sociales oficiales de la compañía.