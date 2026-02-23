¿Quién se encarga de la seguridad de las tiendas OXXO en México y cómo funciona su sistema?

Este domingo 22 de febrero fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como represalia, algunas tiendas OXXO en Jalisco y otros estados fueron incendiadas por presuntos criminales.
El hecho ha reavivado la pregunta sobre quién se encarga de la seguridad de estos establecimientos, que a menudo se ven afectados durante operativos de seguridad a gran escala como respuesta de la delincuencia, generando daños materiales y afectaciones en la operación de las tiendas.
¿Quién es el dueño de OXXO?
OXXO es propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA ), uno de los mayores grupos empresariales de México y América Latina. La cadena forma parte de su división FEMSA Comercio, responsable del negocio de tiendas de conveniencia, farmacias y estaciones de servicio.
Desde el 1 de noviembre de 2025, FEMSA es dirigida por José Antonio Fernández Garza-Lagüera, designado como director general dentro de un plan de sucesión corporativa. FEMSA Comercio, división a la que pertenece OXXO, emplea a más de 190 mil personas y registra ventas anuales superiores a 307,000 millones de pesos.
Más de 200 tiendas OXXO afectadas tras la ola de violencia del domingo
Este domingo, más de 200 tiendas OXXO fueron afectadas por hechos violentos en distintos estados del país, informó Fomento Económico Mexicano .
La compañía reportó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para atender más de 200 incidentes en tiendas y estaciones, en coordinación con autoridades estatales y federales. FEMSA precisó que no hubo clientes lesionados y que los colaboradores afectados están recibiendo atención.
Como medida preventiva, OXXO cerró temporalmente diversas sucursales durante la jornada del domingo, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en cada zona. Este lunes comenzó la reapertura gradual, únicamente en los puntos donde existen garantías para operar sin riesgos.
La empresa mantiene monitoreo permanente de la situación, con el objetivo de restablecer operaciones completas conforme lo permitan las condiciones de seguridad en cada entidad.
¿Quién se encarga de la seguridad de OXXO?
Si bien la cadena OXXO cuenta con personal de seguridad propio, su labor se centra principalmente en el diseño de estrategias de prevención, la operación de sistemas de videovigilancia y la coordinación con las autoridades de los distintos estados de la República Mexicana.
En la práctica, la mayoría de las tiendas depende de sus propios sistemas de monitoreo y de la respuesta de las policías estatales o regionales para atender casos de robo, violencia o vandalismo.
De acuerdo con el reporte Política Corporativa FEMSA Seguridad y Salud , las y los empleados reciben capacitación en materia de seguridad para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo. No se trata de que funjan como policías, sino de que conozcan los protocolos de actuación y los mecanismos adecuados para dar aviso oportuno a las autoridades.
En algunas zonas de alta incidencia delictiva, o en establecimientos que han sido víctimas recurrentes de asaltos, se puede optar por la presencia permanente de un guardia de seguridad, generalmente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Sin embargo, esta medida no es generalizada y solo se aplica en casos específicos.
Tiendas OXXO de Jalisco cuentan con botón de alerta
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó el año pasado que las cerca de 1,500 tiendas OXXO que operan en los 125 municipios del estado cuentan con personal capacitado y botones de emergencia. Al activarse, estos dispositivos envían una alerta directa al C5 estatal, lo que permite el envío inmediato de una patrulla al punto donde se genera la llamada.
El objetivo no solo es proteger a los establecimientos, sino también ofrecer un punto de auxilio para personas en situación de riesgo. Por ejemplo, mujeres víctimas de violencia pueden acudir a una tienda, solicitar el uso del botón de emergencia y recibir atención de las autoridades.
Además de estos botones, las tiendas OXXO, como cualquier otro establecimiento de acceso público, son monitoreadas por los sistemas de videovigilancia internos de la empresa y, externamente, por la red de cámaras del C5, diseñada para atender reportes y coordinar la respuesta ante emergencias.
No obstante, la gran mayoría de las tiendas no cuenta con guardias de seguridad permanentes, salvo en zonas de alta incidencia delictiva o en puntos considerados de riesgo.
En la Ciudad de México, la seguridad de las tiendas OXXO opera bajo un esquema de coordinación directa con el C5, mediante un convenio con la empresa de seguridad privada CSCP, que permite el monitoreo en tiempo real de sucursales estratégicas. En una primera etapa, el programa conectó 50 tótems al sistema de videovigilancia del Centro de Comando, con planes de expansión a más puntos de la capital.
Estos tótems cuentan con cámaras y botones de alerta que, al activarse, envían una señal directa al C5 para el despacho inmediato de patrullas y servicios de emergencia, lo que reduce los tiempos de respuesta ante robos, agresiones, emergencias médicas o actos de vandalismo.
El modelo integra la videovigilancia interna de OXXO al ecosistema de seguridad pública de la ciudad, que supera los 17 mil puntos de monitoreo, y refuerza la coordinación con policías capitalinas, además de promover el uso de las líneas 911 y 089 para denuncias anónimas.
La estrategia cobra relevancia por el alto flujo de efectivo que manejan estas tiendas, tanto por compras como por depósitos y retiros, lo que las convierte en puntos clave para la prevención del delito y la atención inmediata de emergencias.
El sistema de videovigilancia de OXXO opera a través de un circuito cerrado de televisión instalado en sus tiendas y zonas perimetrales, con el objetivo principal de prevenir delitos, proteger a clientes y empleados, y facilitar la respuesta ante emergencias.
Las cámaras captan imágenes, sonidos y video en tiempo real, lo que permite monitorear lo que ocurre dentro y fuera de los establecimientos, de acuerdo con el aviso de privacidad de la empresa , disponible en su página web.
Este sistema no solo sirve para disuadir robos y actos de violencia, sino también para controlar accesos, registrar entradas y salidas, y documentar incidentes que puedan requerir la intervención de autoridades. En algunos casos, las grabaciones se utilizan como respaldo para denuncias, investigaciones o procesos legales.
OXXO establece que las imágenes y datos recabados no se utilizan con fines comerciales ni publicitarios, y que su manejo está limitado estrictamente a tareas de seguridad, prevención y protección. La empresa asegura que no recopila datos personales sensibles y que la información solo se comparte con autoridades, empresas del mismo grupo o proveedores de seguridad cuando la ley lo permite.
Las grabaciones se conservan únicamente el tiempo necesario para cumplir con estos fines o el que marque la legislación vigente. Además, cualquier persona puede ejercer sus derechos para solicitar acceso, corrección o eliminación de sus datos, así como limitar su uso, mediante los canales oficiales de la empresa.
En conjunto, este sistema convierte a las tiendas OXXO en puntos de monitoreo permanente, integrados cada vez más a las redes públicas de seguridad, especialmente en ciudades como la CDMX, donde las cámaras de las tiendas ya están conectadas al sistema del C5.