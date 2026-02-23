¿Quién se encarga de la seguridad de las tiendas OXXO en México y cómo funciona su sistema?

¿Quién es el dueño de OXXO?

OXXO es propiedad de Fomento Económico Mexicano ( FEMSA ), uno de los mayores grupos empresariales de México y América Latina. La cadena forma parte de su división FEMSA Comercio, responsable del negocio de tiendas de conveniencia, farmacias y estaciones de servicio.

Desde el 1 de noviembre de 2025, FEMSA es dirigida por José Antonio Fernández Garza-Lagüera, designado como director general dentro de un plan de sucesión corporativa. FEMSA Comercio, división a la que pertenece OXXO, emplea a más de 190 mil personas y registra ventas anuales superiores a 307,000 millones de pesos.

Más de 200 tiendas OXXO afectadas tras la ola de violencia del domingo

Este domingo, más de 200 tiendas OXXO fueron afectadas por hechos violentos en distintos estados del país, informó Fomento Económico Mexicano .

La compañía reportó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para atender más de 200 incidentes en tiendas y estaciones, en coordinación con autoridades estatales y federales. FEMSA precisó que no hubo clientes lesionados y que los colaboradores afectados están recibiendo atención.

Como medida preventiva, OXXO cerró temporalmente diversas sucursales durante la jornada del domingo, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en cada zona. Este lunes comenzó la reapertura gradual, únicamente en los puntos donde existen garantías para operar sin riesgos.

La empresa mantiene monitoreo permanente de la situación, con el objetivo de restablecer operaciones completas conforme lo permitan las condiciones de seguridad en cada entidad.

¿Quién se encarga de la seguridad de OXXO?

Si bien la cadena OXXO cuenta con personal de seguridad propio, su labor se centra principalmente en el diseño de estrategias de prevención, la operación de sistemas de videovigilancia y la coordinación con las autoridades de los distintos estados de la República Mexicana.

En la práctica, la mayoría de las tiendas depende de sus propios sistemas de monitoreo y de la respuesta de las policías estatales o regionales para atender casos de robo, violencia o vandalismo.

De acuerdo con el reporte Política Corporativa FEMSA Seguridad y Salud , las y los empleados reciben capacitación en materia de seguridad para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo. No se trata de que funjan como policías, sino de que conozcan los protocolos de actuación y los mecanismos adecuados para dar aviso oportuno a las autoridades.

En algunas zonas de alta incidencia delictiva, o en establecimientos que han sido víctimas recurrentes de asaltos, se puede optar por la presencia permanente de un guardia de seguridad, generalmente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Sin embargo, esta medida no es generalizada y solo se aplica en casos específicos.