La refinería de Dos Bocas debe aclarar qué pasó con 33.5 mdp: ASF encuentra irregularidades por pagos en exceso

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un monto de 33,486,160.33 pesos por trabajos de mala calidad, toda vez que mientras en los alcances y la especificación técnica del concepto se indica que la vida útil de los trabajos realizados es de 50 años (...) se detectaron fisuras y agrietamientos a dos años de haberse colocado y no se observa la colocación de la malla electrosoldada”, asegura el informe.

El Paquete 5 es otro en el que no se detectaron irregularidades dentro de los resultados que obtuvo la Auditoría.

Finalmente, para el Paquete 6, si bien dentro de los cuatro resultados de la unidad fiscalizadora en dos no se detectaron en regularidades y dos implicaron pagos duplicados, estos lograron ser aclarados por Pemex, los cuales ascendían a 20 millones 311,435 pesos.

“Estamos trabajando”

Pemex informó que se encuentra trabajando respecto a las observaciones que le fueron realizadas por la ASF en su último reporte de la Cuenta Pública 2024; las cuales son atendidas conforme a la normatividad vigente y garantizando el cumplimiento de la autoridad.

“Pemex trabaja para aclarar y solventar las observaciones realizadas cumpliendo con el plazo establecido conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad aplicable, con fecha de vencimiento el 8 de abril del presente año”, aseguró la empresa estatal en una tarjeta informativa.

La petrolera mexicana constantemente registra señalamientos por parte de la ASF. En uno de los Informes de la Cuenta Pública 2023 se determinó que el área de Pemex Exploración y Producción debía aclarar o resarcir daños por 805.2 millones de pesos de pesos por conceptos también de pagos en exceso o incumplinetos en los programas de trabajos de perforación.

En otro de la Cuenta Pública 2021, la unidad fiscalizadora pidió a la petrolera aclarar recursos por 383 millones 790,000 pesos derivados de trabajos realizados en la refinería que carecieron de supervisión, vigilancia y control en la ejecución de los trabajos.