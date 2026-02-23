Publicidad

Auditoría detecta irregularidades por 33.5 mdp en refinería Dos Bocas

Trabajos de mala calidad, inconclusos y pagos en exceso generan dudas sobre el desarrollo de la refinería Olmeca.
lun 23 febrero 2026 04:14 PM
La refinería de Dos Bocas debe aclarar qué pasó con 33.5 mdp: ASF encuentra irregularidades por pagos en exceso
Pemex registra cada año irregularidades en los reportes de la ASF. (YURI CORTEZ/AFP)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su última entrega del informe 2024 que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, registró irregularidades por 33 millones 584,807 pesos.

En diversos paquetes en los que la dependencia dividió la revisión, se detectaron pagos en exceso y trabajos mal realizados en uno de los proyectos emblema de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo sobrecosto superó los 20,000 millones de dólares, cuando inicialmente se contemplaba que costaría 8,000 millones de dólares.

Para el caso del Paquete 1, relacionado con contratos del proyecto, la unidad fiscalizadora obtuvo dos resultados de los cuales en uno no se detectó irregularidad y el otro fue solventado por la petrolera antes de la emisión de la tercera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2024.

En el caso del Paquete 2, la Auditoría Superior de la Federación sí encontró una irregularidad que no logró ser solventada por Pemex. El documento muestra que se realizaron pagos en exceso por 98,646 pesos bajo el concepto de “costos reembolsables” del contrato PTI-ID-PROC-49-2020 y la empresa estatal no logró acreditar, con documentación de soporte, la movilización de dicho monto.

Para el Paquete 3, si bien dentro de los resultados se identificó un pago en exceso por parte de la petrolera, el monto fue aclarado. Sin embargo, sí se realizó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en la cual la Auditoría pide a la unidad responsable de Petróleos Mexicanos que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie un procedimiento administrativo sobre las personas que autorizaron ciertos servicios que generaron daños en infraestructura determinada.

Puntualmente para el Paquete 4 se volvieron a presentar irregularidades económicas por un monto de 33 millones 486,160 pesos, los cuales corresponden a trabajos realizados de mala calidad en conceptos como suministro, habilitado y colocación de malla electrosoldada, suministro y colocación de concreto en losas de pavimento y en la junta de contracción para losas que durante un recorrido efectuado por la ASF en las instalaciones se detectaron fisuras y agrietamientos.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un monto de 33,486,160.33 pesos por trabajos de mala calidad, toda vez que mientras en los alcances y la especificación técnica del concepto se indica que la vida útil de los trabajos realizados es de 50 años (...) se detectaron fisuras y agrietamientos a dos años de haberse colocado y no se observa la colocación de la malla electrosoldada”, asegura el informe.

El Paquete 5 es otro en el que no se detectaron irregularidades dentro de los resultados que obtuvo la Auditoría.

Finalmente, para el Paquete 6, si bien dentro de los cuatro resultados de la unidad fiscalizadora en dos no se detectaron en regularidades y dos implicaron pagos duplicados, estos lograron ser aclarados por Pemex, los cuales ascendían a 20 millones 311,435 pesos.

“Estamos trabajando”

Pemex informó que se encuentra trabajando respecto a las observaciones que le fueron realizadas por la ASF en su último reporte de la Cuenta Pública 2024; las cuales son atendidas conforme a la normatividad vigente y garantizando el cumplimiento de la autoridad.

“Pemex trabaja para aclarar y solventar las observaciones realizadas cumpliendo con el plazo establecido conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad aplicable, con fecha de vencimiento el 8 de abril del presente año”, aseguró la empresa estatal en una tarjeta informativa.

La petrolera mexicana constantemente registra señalamientos por parte de la ASF. En uno de los Informes de la Cuenta Pública 2023 se determinó que el área de Pemex Exploración y Producción debía aclarar o resarcir daños por 805.2 millones de pesos de pesos por conceptos también de pagos en exceso o incumplinetos en los programas de trabajos de perforación.

En otro de la Cuenta Pública 2021, la unidad fiscalizadora pidió a la petrolera aclarar recursos por 383 millones 790,000 pesos derivados de trabajos realizados en la refinería que carecieron de supervisión, vigilancia y control en la ejecución de los trabajos.

