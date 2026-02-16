Pemex tiene una nueva apuesta: explotar litio en salmueras pero para lograrlo enfrenta un reto tecnológico

De lograrlo, implicaría un gran avance tecnológico para Pemex y para el país, considerando que son muy pocas las partes del mundo en las que se está explotando litio en esas condiciones geológicas, además de que cada una cuenta con condiciones específicas.

Las cifras de la empresa estatal aseguran que en cinco campos petroleros de la región sur del país se cuenta con 2 millones de toneladas del mineral con posibilidad de explotar.

Según el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en las zonas en las que se ha identificado el litio, ha sido en niveles superiores a 100 partes millón, lo que podría hacer rentable un proyecto de explotación.

Expertos en el tema consideran que lograr desarrollar una tecnología que permita extraer ese litio de las salmueras es una tarea compleja que puede tomar muchos más años de los que la petrolera contempla, pero de lograrlo, sería un gran hito para el sector minero del país.

