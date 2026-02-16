Publicidad

Empresas

Pemex quiere explotar litio en salmueras, pero no hay tecnología para hacerlo

Los procesos para la explotación del mineral en este tipo de yacimientos aún están en vías de desarrollo, ya que las grandes concentraciones de litio se encuentran en roca o salmueras.
lun 16 febrero 2026 05:17 PM
Pemex tiene una nueva apuesta: explotar litio en salmueras pero para lograrlo enfrenta un reto tecnológico
Expertos consideran que desarrollar una tecnología que permita extraer litio de las salmueras petroleras es una tarea compleja que puede tomar muchos años. (Just_Super/Getty Images)

Dentro de las nuevas apuestas que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) para sus líneas de negocios se contempla la explotación de litio en salmueras petroleras, un mineral estratégico para sectores como el de energía, automotriz y de inteligencia artificial.

Según la petrolera, será este año cuando se desarrolle una planta demostrativa, que se utilizará para comprobar si la extracción y explotación puede escalar a nivel industria y comercial, lo que implicaría que ya se tiene un modelo y tecnología experimental para aprovechar el litio.

De lograrlo, implicaría un gran avance tecnológico para Pemex y para el país, considerando que son muy pocas las partes del mundo en las que se está explotando litio en esas condiciones geológicas, además de que cada una cuenta con condiciones específicas.

Las cifras de la empresa estatal aseguran que en cinco campos petroleros de la región sur del país se cuenta con 2 millones de toneladas del mineral con posibilidad de explotar.

Según el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en las zonas en las que se ha identificado el litio, ha sido en niveles superiores a 100 partes millón, lo que podría hacer rentable un proyecto de explotación.

Expertos en el tema consideran que lograr desarrollar una tecnología que permita extraer ese litio de las salmueras es una tarea compleja que puede tomar muchos más años de los que la petrolera contempla, pero de lograrlo, sería un gran hito para el sector minero del país.

Apuesta en grande

En agosto de 2022 se anunció la creación de Litio MX, una empresa pública que tendría la finalidad de encargarse de la explotación y de toda la cadena de valor del litio que pueda extraerse en México.

Sin embargo, las complejidades de esa tarea, y al ser una dependencia que apenas y cuenta con presupuesto para mantener salarios y oficinas, se han sumado esfuerzos para el desarrollo tecnológico, donde Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ahora llevan la dirección del proyecto.

La Cámara Minera de México (Camimex) ha señalado que el litio en salmuera ha sido explotado en países como Chile, Bolivia y Argentina. “A diferencia del litio contenido en roca, el litio en salmuera puede ser más accesible desde el punto de vista técnico, aunque implica retos ambientales y de manejo de residuos. En este contexto, México podría aprovechar su infraestructura petrolera para iniciar una etapa experimental de extracción más económica y rápida”, apunta en un comunicado.

Los retos

Armando Ernesto Alatorre Campos, geólogo mexicano experto en minería, dijo que las salmueras de México no son como las tradicionales que ya se conocen, como las de Chile, es litio en salmueras petroleras, y si bien en el mundo se está teniendo mucha investigación de ver la posibilidad de extraer ese litio, hasta el momento no se ha logrado.

“Hasta ahorita nadie en el mundo ha producido comercialmente litio en salmueras a partir de salmueras petroleras. Pemex lo está investigando, se está sumando a investigaciones que están haciendo en muchos lados y se espera que tengan éxito, pero todavía no sabemos cuándo tendrán los resultados para decir que comenzará a producir cierta cantidad; y eso yo no lo esperaría ni en un año ni en dos”, aseveró el experto.

La misma Camimex, así como reconoce los puntos a favor de México, también señalan los riesgos de la explotación en salmueras, como aquellos relacionados con temas ambientales y económicos.

“También existen retos importantes. La extracción eficiente de litio en salmuera requiere procesos químicos complejos, un manejo cuidadoso de residuos, así como una cadena logística distinta a la del petróleo. Además, la viabilidad económica dependerá de la escala del proyecto, los precios internacionales del mineral y el marco regulatorio que garantice certeza jurídica a los inversionistas”, asegura.

Alatorre concluyó que se espera que dicha apuesta en grande del gobierno federal efectivamente impulse las investigaciones desde LitioMX, con la finalidad de tener resultados positivos que sumen a la producción de un mineral crítico en el mundo.

