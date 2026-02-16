Pemex tiene una nueva apuesta: explotar litio en salmueras pero para lograrlo enfrenta un reto tecnológico

Los retos
Armando Ernesto Alatorre Campos, geólogo mexicano experto en minería, dijo que las salmueras de México no son como las tradicionales que ya se conocen, como las de Chile, es litio en salmueras petroleras, y si bien en el mundo se está teniendo mucha investigación de ver la posibilidad de extraer ese litio, hasta el momento no se ha logrado.
“Hasta ahorita nadie en el mundo ha producido comercialmente litio en salmueras a partir de salmueras petroleras. Pemex lo está investigando, se está sumando a investigaciones que están haciendo en muchos lados y se espera que tengan éxito, pero todavía no sabemos cuándo tendrán los resultados para decir que comenzará a producir cierta cantidad; y eso yo no lo esperaría ni en un año ni en dos”, aseveró el experto.
La misma Camimex, así como reconoce los puntos a favor de México, también señalan los riesgos de la explotación en salmueras, como aquellos relacionados con temas ambientales y económicos.
“También existen retos importantes. La extracción eficiente de litio en salmuera requiere procesos químicos complejos, un manejo cuidadoso de residuos, así como una cadena logística distinta a la del petróleo. Además, la viabilidad económica dependerá de la escala del proyecto, los precios internacionales del mineral y el marco regulatorio que garantice certeza jurídica a los inversionistas”, asegura.
Alatorre concluyó que se espera que dicha apuesta en grande del gobierno federal efectivamente impulse las investigaciones desde LitioMX, con la finalidad de tener resultados positivos que sumen a la producción de un mineral crítico en el mundo.