Impagos de Pemex pone en aprietos a Grupo México: lleva a números rojos su división de infraestructura

Revista Digital
Empresas

Impagos de Pemex ponen a números rojos división de infraestructura de Grupo México

Entre octubre y diciembre, la unidad reportó una pérdida de casi 1.2 millones de dólares, tras suspender cuatro plataformas petroleras por la falta de pagos de la estatal.
vie 20 febrero 2026 05:55 AM
Perforadora Pemsa mantiene detenidas 4 de sus 6 plataformas petroleras por los impagos de la empresa estatal. (YURI CORTEZ/AFP)

Los efectos del impago de Petróleos Mexicanos (Pemex) a sus proveedores y contratistas no solo golpean fuertemente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), también a las grandes compañías. En 2025, la división de infraestructura de Grupo México vivió un año complicado, al revertir sus utilidades en el cuarto trimestre.

De octubre a diciembre, dicha división que concentra a la empresa Perforadora Pemsa, registró una pérdida por un millón 196 mil dólares, cuando en el mismo periodo del año previo se había registrado una utilidad de 2 millones 53 mil dólares.

En el caso de las ventas, registraron una caída del 27.3%, al pasar de 206 millones 366 mil dólares en el cuarto trimestre del 2024 a 150 millones 89 mil dólares en el mismo lapso del 2025.

Grupo México señaló que el golpe a las finanzas de su área de negocios responde directamente al paro que realizaron en cuatro de sus seis plataformas petroleras ante los impagos de la petrolera estatal.

“Esto se debió a la suspensión de nuestras cuatro plataformas Jack Up (Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Tabasco) y al ajuste de cuotas diarias. Las plataformas modulares Veracruz y Tamaulipas han operado a lo largo del año con eficiencias de 100%”, expone la empresa en su último reporte financiero envíado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Específicamente sobre Perforadora Pemsa –que es propietaria de las plataformas petroleras– reportó que sus ventas acumuladas en el último cuarto de 2025, totalizaron 66 millones de dólares, significando una caída de 72.3%, mientras que su EBITDA registró 6.9 millones de dólares, un desplome de 94.4%, respecto al año anterior.

Grupo México ya había reportado en trimestres anteriores afectaciones en su división de negocio derivado de la falta de pagos de Pemex. Esto ocurrió en su segundo reporte financiero del 2025 cuando anunció el paro, en ese momento como medida temporal, de las plataformas petroleras.

“Pemex está pasando por un momento de redireccionamiento, lo cual ha generado grandes deudas a proveedores y menores ingresos. En el caso de estas cuatro plataformas, nos resulta mejor tenerlas en paro temporal que trabajando dada la situación de Pemex y el no pago a proveedores”, señaló la empresa en julio pasado.

Para el tercer trimestre del año pasado, Grupo México reiteró que continuaba el paro de operaciones de las plataformas, lo cual ya había generado una afectación financiera, con una reducción del 55% en sus utilidades –todavía reportando números positivos pero menores– al pasar de los 32 millones 836 mil dólares registrados entre julio y septiembre del 2024 a 14 millones 778 mil dólares en el mismo periodo del 2025.

Grupo Carso presume

Mientras unas empresas reportan pérdidas en sus divisiones de negocio relacionadas con actividades petroleras, Carso señaló ante inversionistas que Pemex cubrió una parte importante de sus adeudos a la empresa propiedad del magnate Carlos Slim, aunque no se precisó el monto. Se espera que este año se regularice la situación.

“Tenemos todavía pendientes de pago, pero lo más importante ya se pagó; tenemos algunas cuestiones que están por pagarse en los próximos días y creemos que sí vamos a poder regularizarnos porque todavía tenemos algunos vencidos, aunque diría que lo más fuerte que nos adeudan es de 2025, ya de lo viejo ya casi nos pagaron todo”, aseguró Arturo Spínola García, director general de Administración y Finanzas de Grupo Carso durante su llamada por su reporte financiero del último cuarto de 2025.

Además, Carso reconoció que hizo un descuento de 7%, por única vez, a Pemex correspondiente a sus adeudos más atrasados, por lo que aseguran que no hay afectaciones para la empresa.

“El descuento de Pemex fue por única vez, y sobre todo tuvo que ver con las partes que tenían más antigüedad; el único efecto que vamos a ver fue el que ya reconocimos ahora en diciembre. Ya durante este año las cosas deben de caminar de una manera más regular. Más adelante no habrá un descuento adicional ni nada por el estilo”, apuntó Spínola.

¿Compromiso de pago?

Mientras dos grandes compañías con divisiones que atienden trabajos con Pemex viven realidades distintas, el gobierno federal asegura que la situación ha mejorado y que los adeudos son menores.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dijo el pasado 4 de febrero en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que se ha pagado casi en su totalidad los adeudos de 2024 y gran parte del 2025, permitiendo regularizar la operación de la petrolera.

“En septiembre de 2025, se implementó el Programa de Financiamiento de Inversión, coordinado con Banobras y la Secretaría de Hacienda. Con este programa y los recursos generados por la empresa, el pago a proveedores alcanzó más de 390 mil millones de pesos. Esta iniciativa interinstitucional ha permitido normalizar la operación, fortalecer las cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país”, puntualizó el directivo.

En tanto, Sheinbaum calificó como 'muy bueno' el pago a proveedores del año pasado, al asegurar que prácticamente quedó saldado el tema con los proveedores.

“Todavía en febrero se van a saldar algunos pagos del 2024 que habían quedado pendientes. Y el 2025, prácticamente quedó saldado todo. Ahora corresponde pagar lo que tenga que ver con la proveeduría del 2026 y una parte que quedó del 2025. Pero se hizo un esfuerzo muy importante para poder saldar la deuda de proveedores”, añadió la presidenta.

Pemex está próximo a publicar su reporte financiero en el que se conocerá el monto de la deuda con proveedores, que al cierre del tercer trimestre del año ascendió a más de 500,000 millones de pesos.

