Impagos de Pemex pone en aprietos a Grupo México: lleva a números rojos su división de infraestructura

En el caso de las ventas, registraron una caída del 27.3%, al pasar de 206 millones 366 mil dólares en el cuarto trimestre del 2024 a 150 millones 89 mil dólares en el mismo lapso del 2025.

Grupo México señaló que el golpe a las finanzas de su área de negocios responde directamente al paro que realizaron en cuatro de sus seis plataformas petroleras ante los impagos de la petrolera estatal.

“Esto se debió a la suspensión de nuestras cuatro plataformas Jack Up (Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Tabasco) y al ajuste de cuotas diarias. Las plataformas modulares Veracruz y Tamaulipas han operado a lo largo del año con eficiencias de 100%”, expone la empresa en su último reporte financiero envíado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Específicamente sobre Perforadora Pemsa –que es propietaria de las plataformas petroleras– reportó que sus ventas acumuladas en el último cuarto de 2025, totalizaron 66 millones de dólares, significando una caída de 72.3%, mientras que su EBITDA registró 6.9 millones de dólares, un desplome de 94.4%, respecto al año anterior.

Grupo México ya había reportado en trimestres anteriores afectaciones en su división de negocio derivado de la falta de pagos de Pemex. Esto ocurrió en su segundo reporte financiero del 2025 cuando anunció el paro, en ese momento como medida temporal, de las plataformas petroleras.

“Pemex está pasando por un momento de redireccionamiento, lo cual ha generado grandes deudas a proveedores y menores ingresos. En el caso de estas cuatro plataformas, nos resulta mejor tenerlas en paro temporal que trabajando dada la situación de Pemex y el no pago a proveedores”, señaló la empresa en julio pasado.

Para el tercer trimestre del año pasado, Grupo México reiteró que continuaba el paro de operaciones de las plataformas, lo cual ya había generado una afectación financiera, con una reducción del 55% en sus utilidades –todavía reportando números positivos pero menores– al pasar de los 32 millones 836 mil dólares registrados entre julio y septiembre del 2024 a 14 millones 778 mil dólares en el mismo periodo del 2025.