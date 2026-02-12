Publicidad

Pemex presume cifras, pero sus datos lo desmienten

La petrolera dijo que procesó 1.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 12 febrero 2026 07:31 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Diana Gante comentan que el director general de Pemex dio a conocer que durante el año pasado, procesó 1.5 millones de barriles de petróleo crudo por día, pero la presentación que usó y las propias estadísticas de la petrolera muestran que apenas alcanzó un millón 276,000 barriles diarios.

Además, te dicen todo lo que debes saber sobre:

- El T-MEC sostiene a Arizona; 85.7% de las empresas teme un escenario sin el acuerdo

- ¿EU puede emitir sanciones contra los partidos políticos por nexos con el crimen organizado?

- El 48% de los expertos en ciberseguridad navega a ciegas ante la IA

- Los carpinteros y los electricistas están entre los mejor pagados con el despunte de la infraestructura

