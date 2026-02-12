Este jueves, Mónica Alfaro y Diana Gante comentan que el director general de Pemex dio a conocer que durante el año pasado, procesó 1.5 millones de barriles de petróleo crudo por día, pero la presentación que usó y las propias estadísticas de la petrolera muestran que apenas alcanzó un millón 276,000 barriles diarios.
Pemex presume cifras, pero sus datos lo desmienten
La petrolera dijo que procesó 1.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 12 febrero 2026 07:31 AM
Además, te dicen todo lo que debes saber sobre:
- El T-MEC sostiene a Arizona; 85.7% de las empresas teme un escenario sin el acuerdo
- ¿EU puede emitir sanciones contra los partidos políticos por nexos con el crimen organizado?
- El 48% de los expertos en ciberseguridad navega a ciegas ante la IA
- Los carpinteros y los electricistas están entre los mejor pagados con el despunte de la infraestructura
