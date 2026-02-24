Publicidad

Chedraui cae 3% en ventas por menor consumo hispano en EU

Las ventas consolidadas sumaron 75,221 millones de pesos, afectadas por una caída de 11.6% en Estados Unidos, mientras México avanzó 6.9%.
mar 24 febrero 2026 05:26 PM
Reporte trimestral Chedraui
La cadena Chedraui planea una expansión de 147 sucursales en México de sus distintas marcas durante este año, con lo que estima un crecimiento de hasta 9% en ventas totales. (iStock)

Grupo Chedraui reportó en el cuarto trimestre ventas consolidadas por 75,221 millones de pesos, una caída anual de 3.0% frente al mismo periodo de 2024. El retroceso se explicó principalmente por el menor desempeño de la operación en Estados Unidos y por el efecto cambiario tras la apreciación del peso frente al dólar.

En el trimestre, el EBITDA consolidado se ubicó en 5,793 millones de pesos, 2.2% por debajo del año previo, con un margen de 7.7%. La utilidad neta prácticamente se mantuvo sin cambios al sumar 1,344 millones de pesos, equivalente al 1.8% de las ventas.

La utilidad neta consolidada se ubicó en 1,344 millones de pesos durante el cuarto trimestre, prácticamente sin cambios frente al mismo periodo del año previo, con un 0.4% en variación porcentual.

El resultado muestra que, pese a la caída en ventas y en EBITDA, el grupo compensó parcialmente el impacto operativo con un menor costo financiero y efectos contables, lo que permitió mantener el margen neto cercano a 1.8% de los ingresos.

En todo 2025, las ventas consolidadas alcanzaron 295,314 millones de pesos, un crecimiento anual de 4.8% impulsado por México y por el efecto cambiario favorable acumulado del año.

Operación México

En México, el negocio mostró la parte más sólida del reporte. Las ventas del cuarto trimestre ascendieron a 38,534 millones de pesos, un aumento de 6.9% anual, apoyado por mayores ventas mismas tiendas y expansión del piso de ventas de 4.4%.

Las ventas a tiendas comparables crecieron 3.0% en el trimestre, superando por vigésimo segundo trimestre consecutivo el crecimiento reportado por la ANTAD. El avance estuvo respaldado por un incremento de 2.8% en el ticket promedio y un ligero aumento en el número de transacciones.

El EBITDA trimestral en México fue de 3,271 millones de pesos, con un crecimiento de 5.8% anual y un margen de 8.5%. La mejora operativa y el control de inventarios compensaron el aumento de los costos laborales.

A nivel anual, las ventas en México totalizaron 140,597 millones de pesos, un incremento de 5.7%, impulsado por el crecimiento de 2.7% en ventas comparables.

Operación de Estados Unidos

El negocio en Estados Unidos presionó los resultados consolidados. En el cuarto trimestre, las ventas cayeron 11.6% en pesos para ubicarse en 36,687 millones de pesos, afectadas por el tipo de cambio y por una menor afluencia de clientes en formatos orientados al consumidor hispano.

En dólares, las ventas disminuyeron 2.2% por una caída en transacciones, influida por políticas migratorias más estrictas y por el cierre temporal del gobierno estadounidense, que afectó la distribución de apoyos sociales a los hogares.

El EBITDA de Chedraui USA descendió 10.8% en pesos y se ubicó en 2,523 millones de pesos, con margen de 6.9%, impactado además por provisiones relacionadas con posibles reclamaciones por accidentes en tiendas.

Durante el año, las ventas en dólares crecieron apenas 0.7%, mientras que en pesos avanzaron 4.0% por el efecto cambiario, confirmando que el freno operativo provino principalmente de la menor actividad comercial en ese mercado.

Dentro de la operación en Estados Unidos el desempeño fue mixto. El Super y Fiesta Mart registraron una caída en su EBITDA por menores ventas del trimestre y el efecto de la provisión adicional, mientras que Smart & Final mostró mayor resiliencia.

En el cuarto trimestre su EBITDA creció 20.4% anual y, al excluir el efecto extraordinario, el avance habría sido de 58.4%, con un margen de 8.7%, 379 puntos base superior al del año previo. En todo 2025 el formato acumuló 5,328 millones de pesos de EBITDA, un incremento de 2.6% frente a 2024.

