Chedraui cae 3% en ventas por menor consumo hispano en EU

Operación de Estados Unidos
El negocio en Estados Unidos presionó los resultados consolidados. En el cuarto trimestre, las ventas cayeron 11.6% en pesos para ubicarse en 36,687 millones de pesos, afectadas por el tipo de cambio y por una menor afluencia de clientes en formatos orientados al consumidor hispano.
En dólares, las ventas disminuyeron 2.2% por una caída en transacciones, influida por políticas migratorias más estrictas y por el cierre temporal del gobierno estadounidense, que afectó la distribución de apoyos sociales a los hogares.
El EBITDA de Chedraui USA descendió 10.8% en pesos y se ubicó en 2,523 millones de pesos, con margen de 6.9%, impactado además por provisiones relacionadas con posibles reclamaciones por accidentes en tiendas.
Durante el año, las ventas en dólares crecieron apenas 0.7%, mientras que en pesos avanzaron 4.0% por el efecto cambiario, confirmando que el freno operativo provino principalmente de la menor actividad comercial en ese mercado.
Dentro de la operación en Estados Unidos el desempeño fue mixto. El Super y Fiesta Mart registraron una caída en su EBITDA por menores ventas del trimestre y el efecto de la provisión adicional, mientras que Smart & Final mostró mayor resiliencia.
En el cuarto trimestre su EBITDA creció 20.4% anual y, al excluir el efecto extraordinario, el avance habría sido de 58.4%, con un margen de 8.7%, 379 puntos base superior al del año previo. En todo 2025 el formato acumuló 5,328 millones de pesos de EBITDA, un incremento de 2.6% frente a 2024.