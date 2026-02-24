Chedraui cae 3% en ventas por menor consumo hispano en EU

La utilidad neta consolidada se ubicó en 1,344 millones de pesos durante el cuarto trimestre, prácticamente sin cambios frente al mismo periodo del año previo, con un 0.4% en variación porcentual.

El resultado muestra que, pese a la caída en ventas y en EBITDA, el grupo compensó parcialmente el impacto operativo con un menor costo financiero y efectos contables, lo que permitió mantener el margen neto cercano a 1.8% de los ingresos.

En todo 2025, las ventas consolidadas alcanzaron 295,314 millones de pesos, un crecimiento anual de 4.8% impulsado por México y por el efecto cambiario favorable acumulado del año.

Operación México

En México, el negocio mostró la parte más sólida del reporte. Las ventas del cuarto trimestre ascendieron a 38,534 millones de pesos, un aumento de 6.9% anual, apoyado por mayores ventas mismas tiendas y expansión del piso de ventas de 4.4%.

Las ventas a tiendas comparables crecieron 3.0% en el trimestre, superando por vigésimo segundo trimestre consecutivo el crecimiento reportado por la ANTAD. El avance estuvo respaldado por un incremento de 2.8% en el ticket promedio y un ligero aumento en el número de transacciones.

El EBITDA trimestral en México fue de 3,271 millones de pesos, con un crecimiento de 5.8% anual y un margen de 8.5%. La mejora operativa y el control de inventarios compensaron el aumento de los costos laborales.

A nivel anual, las ventas en México totalizaron 140,597 millones de pesos, un incremento de 5.7%, impulsado por el crecimiento de 2.7% en ventas comparables.