Chedraui quiere llegar a cada esquina de México: abrirá 147 sucursales en 2026

La cadena Chedraui planea una expansión de 147 sucursales en México de sus distintas marcas durante este año, con lo que estima un crecimiento de hasta 9% en ventas totales.
mié 14 enero 2026 03:14 PM
Chedraui estima un crecimiento en ventas totales de 8.0% a 9.0% en México. (Marvin Samuel Tolentino Pineda/Getty Images)

Chedraui busca que 2026 sea un año clave para llegar a más personas con un plan de expansión ambicioso: planea la apertura de 147 tiendas en sus diferentes formatos en México, y cinco en Estados Unidos, pese a la política migratoria que impacta en las ventas.

La expansión en el piso de venta se estima en 5.7% y 1.6% respectivamente. Esto se traduce a un incremento total de 4.3%.

Chedraui se expande, llegará a más colonias en México

Grupo Comercial Chedrau anunció la apertura de 152 tiendas, 147 en México y cinco en Estados Unidos, durante este año, como parte de una expansión de ambos países.

En México, se prevé la inauguración de nueve Tiendas Chedraui, caracterizadas por su gran formato y surtido amplio de productos; siete Super Chedraui, un formato más pequeño dedicado a comercializar productos de la canasta básica, abarrotes y artículos perecederos; un Arteli, y 130 tiendas Supercito.

Este último será clave en su expansión, ya que se caracteriza por ser un formato de proximidad. De acuerdo con el grupo, existen 33 tiendas en la República Mexicana, y con la próxima apertura de las tiendas, será el segundo modelo comercial con mayor presencia en el país, después de Tiendas Chedraui.

Para este año, el supermercado estima un crecimiento en ventas totales de 8.0% a 9.0% en México.

The logo of Chedraui is seen on the facade of the store building in Mexico City
La apuesta de Chedraui para reavivar el apetito de sus consumidores en ambos lados de la frontera

Nuevas tiendas en EU, pese a política migratoria

La expansión de Chedraui también llega a Estados Unidos, donde planea abrir cuatro tiendas El Súper y una Fiesta, pese a que el grupo atraviesa impactos en las ventas debido a la política migratoria.

El Súper, o Bodega Latina Corporation, es una tienda de autoservicio enfocada en el consumidor hispano en Estados Unidos, primordialmente en el México-Americano, y cuenta con 64 tiendas en las entidades de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas.

Mientras tanto, Fiesta es otro formato de tienda que está distribuida en tres ciudades de Texas, donde existen 61 sucursales.

Según el informe del tercer trimestre de 2025 , las ventas de Chedraui USA retrocedieron 4.6% en pesos, impactadas por una caída de 0.9% en ingresos en dólares y un tipo de cambio desfavorable. Entre los factores principales fueron la política migratoria estricta que ha establecido el gobierno de Donald Trump desde el inicio de su administración, un menor tráfico en los formatos hispanos y una contracción del ticket promedio en Smart & Final.

A pesar de la presión en ingresos, la empresa logró expandir su margen EBITDA consolidado 28 puntos base hasta ubicarse en 8.5%. El EBITDA o flujo operativo total ascendió a 6,129 mdp, un crecimiento de 3.2% respecto al mismo trimestre de 2024.

El grupo estima que la política migratoria seguirá impactando las ventas mismas tiendas al menos durante la primera mitad de 2026, y espera ver mejor estabilidad en el segundo semestre.

“Estimamos que los beneficios del RCDC (Rancho Cucamonga Distribution Center) y una contención en gastos operativos, tengan un impacto favorable en los márgenes de 2026”, señala en la Guía de Resultados para este año.

El crecimiento estimado en Estados Unidos es de 1.0% a 2.0% en ventas mismas tiendas, y de 2% a 3% totales.

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

