Chedraui se expande, llegará a más colonias en México

Grupo Comercial Chedrau anunció la apertura de 152 tiendas, 147 en México y cinco en Estados Unidos, durante este año, como parte de una expansión de ambos países.

En México, se prevé la inauguración de nueve Tiendas Chedraui, caracterizadas por su gran formato y surtido amplio de productos; siete Super Chedraui, un formato más pequeño dedicado a comercializar productos de la canasta básica, abarrotes y artículos perecederos; un Arteli, y 130 tiendas Supercito.

Este último será clave en su expansión, ya que se caracteriza por ser un formato de proximidad. De acuerdo con el grupo, existen 33 tiendas en la República Mexicana, y con la próxima apertura de las tiendas, será el segundo modelo comercial con mayor presencia en el país, después de Tiendas Chedraui.

Para este año, el supermercado estima un crecimiento en ventas totales de 8.0% a 9.0% en México.

Nuevas tiendas en EU, pese a política migratoria

La expansión de Chedraui también llega a Estados Unidos, donde planea abrir cuatro tiendas El Súper y una Fiesta, pese a que el grupo atraviesa impactos en las ventas debido a la política migratoria.

El Súper, o Bodega Latina Corporation, es una tienda de autoservicio enfocada en el consumidor hispano en Estados Unidos, primordialmente en el México-Americano, y cuenta con 64 tiendas en las entidades de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas.

Mientras tanto, Fiesta es otro formato de tienda que está distribuida en tres ciudades de Texas, donde existen 61 sucursales.