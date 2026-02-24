Grupo Modelo vs. Heineken: quién es el rey de la cerveza en México y cuánto venden al año

Heineken y Grupo Modelo: dos gigantes mexicanos con matriz extranjera
Aunque ambas empresas tienen una fuerte presencia en México y sus marcas están profundamente arraigadas en la cultura cervecera del país, las matrices de Heineken México y Grupo Modelo se encuentran en el extranjero.
En el caso de Heineken México, aunque comercializa cervezas de origen nacional como Indio y Tecate, su casa matriz está en Europa, específicamente en Países Bajos. Este país es una de las cunas históricas de la industria cervecera moderna, con una tradición que se remonta a la Edad Media y con grupos que han desarrollado tecnología, logística y redes de exportación que hoy dominan el mercado global.
La presencia del grupo neerlandés en México se consolidó en 1985, cuando adquirió Cervecería Moctezuma, operación con la que se convirtió en propietario de otras marcas emblemáticas como XX Lager, Sol, Superior y Noche Buena.
Por su parte, Grupo Modelo, aunque nació en México en 1925, fundado por migrantes españoles, también pertenece hoy a un consorcio europeo. Su control accionario está en manos de Anheuser-Busch InBev (AB InBev), el mayor productor de cerveza del mundo, con sede en Bélgica, otro país con una tradición cervecera centenaria y reconocido por la diversidad y calidad de sus estilos.
Bélgica es considerada una potencia mundial en este sector, con más de mil variedades registradas y un ecosistema industrial que ha impulsado la consolidación de grandes conglomerados internacionales.
Así, pese a su identidad mexicana y su papel central en el mercado nacional, las dos principales cerveceras del país forman parte de corporaciones globales con base fuera de México, reflejo del proceso de expansión y concentración internacional que ha marcado a la industria cervecera en las últimas décadas.