Telefónica Movistar le gana round fiscal al SAT con resolución de la SCJN:es la primera empresa en lograrlo

Telefónica México se ha convertido en la primera empresa en ganar un recurso tributario. La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) desechó un recurso de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra Pegaso, una empresa subsidiaria de Telefónica.
Telefónica gana al SAT litigio fiscal de más de 4,000 millones de pesos
El Alto Tribunal reconoció que Hacienda carece de legitimidad para interponer un recurso de revisión en contra de la compañía, ya que el caso es de naturaleza de ley y no de constitucionalidad.
"Toda vez que en el caso no se advierte que subsista una cuestión de constitucionalidad de leyes que afecte a la autoridad recurrente, Secretaría de Hacienda (...) ésta carece de legitimación ad causam presupuesto procesal indispensable para la procedencia del recurso", destaca el documento de resolución.
El operador de origen español mantenía un conflicto fiscal con la entidad hacendaria por un adeudo de 4,442 millones de pesos derivados de la presunta deducción indebida de gastos y resultados contables asociados a su fusión con Pegaso en 2014.
El caso giraba en torno a si la empresa de telecomunicaciones podía o no amortizar el saldo pendiente de una inversión que dejó de generarle ingresos.
En una resolución previa del caso, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la deducción realizada por la compañía en el ejercicio fiscal de 2014 era procedente.
"Al ya no poder generar ingresos, el tribunal consideró válido que la empresa amortizara el saldo pendiente de esa inversión", detalla el documento de la SCJN.
Pero Hacienda decidió impugnar la interpretación, argumentando que el criterio adoptado sobre el “contrato de operación delegada” vulneraba diversos artículos de la Constitución que obligan a los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Sin embargo, en la nueva revisión por parte de la SCJN determinó dejar sin efectos el recurso de Hacienda. Para la Alta Corte el debate no está en si la ley es o no constitucional, sino en cómo debía aplicarse al caso concreto.
Con la resolución, Telefónica cierra un episodio fiscal que le permitirá centrarse en la búsqueda de un inversor interesado en adquirir la operación mexicana.