Izzi aumenta precios de internet y tv de paga a partir de marzo 2026: ¿cuánto subirán sus paquetes?

Izzi detalló que derivado de los ajustes de precios, también actualizará el nombre de algunos servicios principales debido a un incremento de velocidad de internet, sin que esto implique cambios técnicos ni operativos ni en las condiciones originalmente contratadas.

“Si tu servicio aún cuenta con un plazo vigente, no te preocupes: el precio se mantendrá sin cambios hasta que dicho periodo finalice”, explicó la compañía en un comunicado de prensa.

Los cambios de ajustes se dan en un momento en donde Izzi y Sky acaban de terminar la unión en sus activos para convertirse en una sola operación que permitirá a Televisa a mejorar sus estados financieros en el mediano plazo.

Hasta ahora no se ha detallado si la integración de los activos dará lugar a una nueva marca ni precisó cuál de los nombres comerciales encabezará la oferta de servicios tras la reestructura. Sin embargo, Izzi en el comunicado ofreció pistas que al menos en términos de paquetes y de servicios dará lugar a nuevos nombres. La operación está liderada actualmente por Francisco Valim.

En el último cuarto de 2025, Izzi totalizó 3.5 millones de clientes, lo que implicó un ligero incremento de 1.7%, respecto al mismo periodo de 2024.