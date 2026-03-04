Publicidad

Economía

Finsus: "El endeudamiento del empresario pyme es altísimo con tarjetas"

Carlos Marmolejo, director general de la firma, dice que una vez que se conviertan en banco, podrán dar financiamientos más accesibles y manejar las tesorerías de las pymes.
mié 04 marzo 2026 02:34 PM
Finsus: "El endeudamiento del empresario pyme es altísimo con tarjetas" y la sofipo quiere apoyarlas
El 90% de la cartera de crédito de Finsus se da a pequeñas y medianas empresas. (Anylú Hinojosa-Peña)

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han enfrentado por años la dificultad de acceder al crédito, así como pocas opciones que les permitan manejar su tesorería. Mientras otros jugadores buscan una licencia bancaria que les permita ser más agresivos en productos financieros para personas, Finsus busca ganar terreno en estas empresas.

La firma que dirige Carlos Marmolejo opera bajo una licencia de Sofipo y está buscando convertirse en banco desde el año pasado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En entrevista, Marmolejo dice no hay prisa por obtener esta licencia ya que su modelo de negocio no cambiará radicalmente; sin embargo, estima que la conseguirá hacia finales de este mismo año.

Finsus señala que actualmente el 90% de su cartera de crédito -que hasta diciembre pasado ascendía a 14,566 millones de pesos- está colocado entre empresas medianas y pequeñas para ayudarlas a financiarse mientras que el 10% restante es crédito a consumo en tarjetas de crédito y préstamos personales.

Por cartera de crédito, Finsus es la segunda Sofipo más grande del país, solo por detrás de Nu, que está por recibir la licencia de operación como banco.

Aunque la licencia de Sofipo les permite captar recursos, Marmolejo reconoce que las empresas necesitan depositar dinero en sus cuentas sin temor a que el seguro de depósito los deje desamparados. Finsus registró hasta diciembre del año pasado recursos por 18,120 millones de pesos, de acuerdo con las cifras oficiales.

El seguro de depósitos de las Sofipos es de hasta 200,000 pesos, y hay empresas con tesorerías o depósitos de hasta un millón de pesos.

“Ese es un diferenciador que como banco vamos a tener porque sí influye, sobre todo para una empresa que tiene un poco más de conocimiento”, aseguró Marmolejo. El directivo destaca que aunque en promedio una empresa tiene en promedio 50,000 pesos en su cuenta, quieren dar certidumbre a los clientes.

Así, al saber cuánto dinero ingresa a la empresa, Finsus podrá hacer un mejor análisis de sus ingresos y capacidad de pago. Con datos internos, cerca de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas operan sin financiamiento y en muchos casos recurren a tarjetas de crédito personales para cubrir gastos de capital de trabajo y gastos operativos.

El nivel de endeudamiento del empresario mexicano de la micro, pequeña y mediana empresa es altísimo con tarjetas de crédito y ellos mismos lo dicen, lo utilizan como (crédito) revolvente para pagar sus costos
Carlos Marmolejo, director general de Finsus

Finsus señala que las tasas de interés de interés de las tarjetas de crédito alcanzan hasta más del 100%, lo que puede poner en problemas a las empresas en caso de incumplimiento, mientras que un crédito personal puede reducir estos intereses conforme a la capacidad de pago del empresario.

Los datos internos de Finsus también muestran que cuando una empresa pequeña o mediana pide un financiamiento, los socios o dueños reportan tener tarjetas de crédito topadas en el 90% de los casos, lo que puede impactar en la calificación que tienen en el buró y, por consiguiente, las condiciones de sus financiamientos.

Además de los créditos, Finsus quiere ampliar la gama de servicios para empresas incluyendo web banking, tesorería, transferencias, dispersiones de nómina, pagos a proveedores y cobros a clientes, buscando resolver la vida financiera de las empresas.

Actualmente, además de la información en el buró de crédito, Finsus utiliza un modelo de análisis digital que les permite tener más información de la empresa protegiendo también el onboarding en materia de prevención de lavado de dinero.

“Hoy con los modelos digitales, si le sumas con Inteligencia Artificial, se puede comprobar quién te paga mejor, en qué zona, qué tipo de industria te paga bien, en qué temporada les tienes que prestar a las empresas”, dijo.

Este nivel de análisis les ha permitido tener el índice de morosidad en 1.81%, una de las tasas más bajas dentro del sector de las Sofipos y por debajo del promedio de la banca tradicional, que a finales del año pasado superaron el 2%.

