Internacional

El secretario de Defensa de EU pide a Latinoamérica "pasar al ataque contra los narcoterroristas"

Pete Hegseth asegura que la campaña destruir presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico ha disuadido a los narcotraficantes.
jue 05 marzo 2026 05:55 PM
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebra una Declaración de Seguridad Conjunta de la Conferencia Contracártel de las Américas después de firmarla mientras los líderes regionales de defensa y seguridad del Caribe y América Central y del Sur lo respaldan durante la Conferencia inaugural contra el Cártel de las Américas en la Sede del Comando Sur de los Estados Unidos el 5 de marzo de 2026 en Doral, Florida.
Washington no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el narcotráfico. (FOTO: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)

La campaña estadounidense para destruir presuntas embarcaciones de narcotraficantes ha sido tan exitosa que ya escasean los objetivos, afirmó este jueves el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ante líderes militares de 18 países americanos reunidos en Doral, Florida, a quienes pidió "pasar al ataque contra los narcoterroristas".

Estados Unidos comenzó a atacar lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental a principios de septiembre y desde entonces ha matado a 150 presuntos narcotraficantes.

"El mes pasado, estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir", dijo Hegseth durante un encuentro contra el narcotráfico celebrado con invitados de 18 países del continente.

"Y ese es precisamente el objetivo: establecer disuasión frente a los narcoterroristas que han podido traficar casi sin obstáculos", añadió.

El secretario de Defensa aprovechó la conferencia para animar a los países presentes a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles.

"En sus países, muchos líderes aceptaron el statu quo para coexistir con el narcoterrorismo, o apostaron por un enfoque exclusivamente policial que no logró disuadir ni desmantelar las amenazas", declaró desde la sede del Comando Sur de Estados Unidos.

"Lo mismo ocurrió en nuestro país con la administración anterior (del demócrata Joe Biden) y el resultado de esa negligencia colectiva fue fatal. Más de un millón de estadounidenses murieron por el fentanilo, la cocaína y otras drogas", agregó.

Hegseth aseguró que el presidente Donald Trump había logrado "detener la invasión de los cárteles y otros actores criminales" en su frontera sur.

"Ustedes también pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas", declaró.

Washington insiste en que está en guerra contra "narcoterroristas" que operan en América Latina. No ha aportado, sin embargo, pruebas de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el narcotráfico, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques equivalen probablemente a ejecuciones extrajudiciales.

Washington ha desplegado una importante fuerza naval en el Caribe, donde ha atacado lanchas narcotraficantes, confiscado petroleros y capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

