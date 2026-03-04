Nissan renueva sus autos estrella: lanza el Versa y el Sentra 2026, los modelos que pagan las cuentas

La firma también ve en estos sedanes los pilares actuales de su estrategia de manufactura y mercado en México, al ensamblarlos en Aguascalientes, donde ahora concentra su operaciones productivas, luego de anunciar el cierre de CIVAC en Morelos, complejo que se colocó como primera planta fuera de su natal Japón .

El año pasado, Nissan produjo en el país 658,536 vehículos, de los cuales alrededor del 60% fueron destinados a la exportación, mientras que el 40% se conservó para el mercado local. Este último proceso representó cerca del 85% demás ventas de Nissan en México.

“Nissan ve hacia dentro y ve hacia fuera y es que así es así la estrategia todo el tiempo. La estrategia ganadora es diseñar y producir producir los coches en México y tener la cadena de suministro establecida en México. Esa es la cadena ganadora”, comenta.

Ambos vehículos cuentan con un diseño diferente al de más generaciones anteriores, pero Centeno considera que la esencia, más allá de lo físico, se mantiene.

“Las personas tienen una idea muy concreta de qué son y qué esperan. Lo que queremos lograr como marca, a través de marketing, de nuestra financiera y de nuestra red de distribución, es ajustar un poco esa percepción. Todo lo que ha sido bueno se convierte en un cimiento, en un fundamento, pero al mismo tiempo nos ayuda a construir algo más hacia arriba y esta construcción hacia arriba es la que otorga valor en el tiempo”, subraya.

La firma ve en su estrategia de manufactura una carta importante a jugar en el mercado local, respaldada por un servicio de mantenimiento, posventa y cobertura robustos.

“No solo es importante el momento de la venta. Es importante el proceso de mantenimiento, el proceso de servicio, la disponibilidad del respaldo y es importante todo el proceso. Un auto construye patrimonio en el tiempo, porque tiene que asegurarse de alguna manera que el valor residual, el valor de reventa del vehículo sea competitivo. Eso es lo que estamos buscando”, menciona.