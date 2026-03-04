Nissan renueva sus autos estrella: lanza el Versa y el Sentra 2026, los modelos que pagan las cuentas

Nissan, la automotriz con mayor participación en el mercado mexicano, ha lanzado las últimas versiones de sus sedanes más vendidos, Sentra y Versa, destacando este último vehículo por ser el auto con mayores volúmenes de ventas.
La importancia de estos modelos para la firma de origen japonés y sus operaciones en México no es menor, pues en el último año, la comercialización de ambos modelos llegaron a representar el 40% de sus ventas totales en el territorio nacional.
“Son la razón de ser de la marca, el fundamento de la marca junto con las pick-ups, naturalmente. Son ese heritage, esa tradición que tenemos como marca de respaldo, de calidad, de confiabilidad, de durabilidad que se ha expresado a lo largo de tantos años”, comenta Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti en entrevista con Expansión.
La firma también ve en estos sedanes los pilares actuales de su estrategia de manufactura y mercado en México, al ensamblarlos en Aguascalientes, donde ahora concentra su operaciones productivas, luego de anunciar el cierre de CIVAC en Morelos, complejo que se colocó como primera planta fuera de su natal Japón .
El año pasado, Nissan produjo en el país 658,536 vehículos, de los cuales alrededor del 60% fueron destinados a la exportación, mientras que el 40% se conservó para el mercado local. Este último proceso representó cerca del 85% demás ventas de Nissan en México.
“Nissan ve hacia dentro y ve hacia fuera y es que así es así la estrategia todo el tiempo. La estrategia ganadora es diseñar y producir producir los coches en México y tener la cadena de suministro establecida en México. Esa es la cadena ganadora”, comenta.
Ambos vehículos cuentan con un diseño diferente al de más generaciones anteriores, pero Centeno considera que la esencia, más allá de lo físico, se mantiene.
“Las personas tienen una idea muy concreta de qué son y qué esperan. Lo que queremos lograr como marca, a través de marketing, de nuestra financiera y de nuestra red de distribución, es ajustar un poco esa percepción. Todo lo que ha sido bueno se convierte en un cimiento, en un fundamento, pero al mismo tiempo nos ayuda a construir algo más hacia arriba y esta construcción hacia arriba es la que otorga valor en el tiempo”, subraya.
La firma ve en su estrategia de manufactura una carta importante a jugar en el mercado local, respaldada por un servicio de mantenimiento, posventa y cobertura robustos.
“No solo es importante el momento de la venta. Es importante el proceso de mantenimiento, el proceso de servicio, la disponibilidad del respaldo y es importante todo el proceso. Un auto construye patrimonio en el tiempo, porque tiene que asegurarse de alguna manera que el valor residual, el valor de reventa del vehículo sea competitivo. Eso es lo que estamos buscando”, menciona.
Precios y características de Versa
Desde su llegada a México en 2011, Versa entró al listado de los 10 vehículos más vendidos en México. Desde 2023 se ha manteniendo como el número uno de manera ininterrumpida, de acuerdo con datos de Inegi.
La tercera generación, Versa 2026, estrena una parrilla y fascia renovadas que adoptan el ADN global de la marca, creando un frente más moderno. Los faros y calaveras LED con función Follow Me Home mejoran la visibilidad, mientras que los rines de aluminio de 17 pulgadas otorgan una postura más sólida en carretera.
En el interior, el sedan subcompacto cuenta con pantalla táctil de 12.3 pulgadas, una de las más grandes del segmento, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de contar con un cuadro de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas.
El sistema de audio está equipado con ocho bocinas y tecnología BOSE. Nissan Versa 2026 está impulsado por un motor HR16DE de 1.6 litros, que entrega 118 hp y 110 lb‑pie de torque.
Este motor puede acoplarse a una transmisión manual de cinco velocidades o a una Xtronic CVT, además de que cuenta con 22 diferentes tecnologías de conducción. Nissan Versa 2026 está disponible en las versiones Sense MT, Sense CVT, Advance MT, Advance CVT y Exclusive CVT.
Su rango de precios va de $382,900 a $470,900, dependiendo de la versión. “Versa responde muy bien a las necesidades del cliente en México y estoy convencido de que seguirá siendo el vehículo número uno del país”, dice Centeno.
Precios y características de Sentra
Sentra 2026 incorpora una parrilla en negro brillante con un trazo más agresivo que la generación anterior, faros LED con proyección que mejoran la visibilidad hasta en 53%, así como una caída de techo más pronunciada que le da una silueta elegante y deportiva.
El alerón trasero, también en negro brillante, complementa su nuevo lenguaje visual. En su diseño interior, su nuevo Monolith Display con dos pantallas de 12.3 pulgadas proporciona una interfaz clara y personalizable, además de integrar un sistema de audio BOSE con ocho bocinas y subwoofer recalibrado para ofrecer bajos más firmes sin vibraciones.
La cabina es ahora más silenciosa gracias a un parabrisas acústico, mejoras estructurales y un nuevo diseño de rines. De igual manera, incorpora aire acondicionado bi‑zona con panel táctil y asientos con diseño deportivo y tecnología Zero Gravity, pensados para brindar mayor comodidad en trayectos urbanos exigentes.
Esta sexta generación de Sentra incorpora el motor MR20 2.0L, que entrega 145 hp y 145 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión CVT de segunda generación con bomba de aceite eléctrica y mecánica.
La suspensión recalibrada mejora la absorción de baches y topes, y junto con el freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.
“Cuando volteas a Sentra, Sentra está participando en un segmento que cada vez es más competido y con buenos productos, entonces el reto de Sentra es cómo agregar valor en en algo que se vuelve cada vez más un ¿Cómo le puedo decir? Un elemento donde la gente está buscando más autoexpresión y menos racionalidad”, comenta Centeno.
Nissan Sentra 2026 se ofrece en las versiones Sense CVT, Advance CVT, SR CVT y SR Platinum CVT, con precios que arrancan desde los 469,900 hasta los 569,900 pesos.