Telmex suma 900,000 clientes, pero recorta 20% su inversión

Datos financieros de la compañía detallan que en el último cuarto de 2025, inyectó 5,258 millones de pesos para la integración de nuevos servicios, red de transporte y mejorar la de acceso. La cifra se ubica por debajo de los 6,571 millones invertidos para el mismo propósito en el mismo periodo del año pasado.

Pese al factor de inversión, en el último trimestre del año pasado, Telmex aumentó 8% su base de suscriptores y facturó 29,610 millones de pesos, un incremento de 8.4% con respecto al trimestre del mismo periodo de 2024, impulsado principalmente a mayores ventas en los servicios de datos e internet, cuya facturación incluso permitió atenuar la caída en ventas de las líneas fijas.

Israel Quiñones, representante y vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), explicó que Telmex disminuyó su inversión porque en los últimos tres años se concentró en actualizar su red de cobre, teniendo como resultado que ahora 91% ya sea de fibra.

En 2023, Carlos García Moreno, Chief Financial Officer de América Móvil, dijo que tras la estrategia de actualización de la red de Telmex, se había migrado al 76% de sus clientes a servicios de fibra óptica con la finalidad de hacer a la compañía más competitiva. Solo en tres años, la firma logró cambiar casi por completo su red.

Sin embargo, el representante del Sindicato de Telefonistas aseguró que el cambio de cobre a fibra no implica que la subsidiaria de América Móvil dejará de invertir. Por el contrario, rumbo al segundo semestre de 2026, se prevé que Telmex reanude sus planes de inversión para ampliar su red en sitios donde aún no tiene participación.

“Esos montos de inversión se darán a conocer durante la revisión contractual que podrían darse en abril”, adelantó Quiñones a Expansión.