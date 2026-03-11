Publicidad

Telmex suma 900,000 clientes, pero recorta 20% su inversión

Tras revertir la caída de usuarios, Telmex enfocará su inversión en ampliar cobertura, impulsar internet simétrico y mantener congeladas sus tarifas por sexto año consecutivo.
mié 11 marzo 2026 05:55 AM
Telmex busca retomar su liderazgo
Rumbo al segundo semestre de 2026, se prevé que Telmex reanude sus planes de inversión para ampliar su red en sitios donde aún no tiene participación. (Andrea Murcia Monsivais)

Telmex enfocó en los últimos tres años sus esfuerzos en revertir la caída de usuarios mediante ofertas comerciales e incrementos de inversión en su red, pero, al cierre de 2025, la estrategia cambió de rumbo.

En el último trimestre del año pasado, la subsidiaria de América Móvil incorporó 900,000 suscriptores de manera interanual. colocándose como el jugador con más suscriptores nuevos en ese periodo.

Con la integración de usuarios, Telmex totalizó una cartera de 12.1 millones de clientes, revirtiendo la caída que reportaba. Sin embargo, la inversión disminuyó 19.9%.

Datos financieros de la compañía detallan que en el último cuarto de 2025, inyectó 5,258 millones de pesos para la integración de nuevos servicios, red de transporte y mejorar la de acceso. La cifra se ubica por debajo de los 6,571 millones invertidos para el mismo propósito en el mismo periodo del año pasado.

Pese al factor de inversión, en el último trimestre del año pasado, Telmex aumentó 8% su base de suscriptores y facturó 29,610 millones de pesos, un incremento de 8.4% con respecto al trimestre del mismo periodo de 2024, impulsado principalmente a mayores ventas en los servicios de datos e internet, cuya facturación incluso permitió atenuar la caída en ventas de las líneas fijas.

Israel Quiñones, representante y vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), explicó que Telmex disminuyó su inversión porque en los últimos tres años se concentró en actualizar su red de cobre, teniendo como resultado que ahora 91% ya sea de fibra.

En 2023, Carlos García Moreno, Chief Financial Officer de América Móvil, dijo que tras la estrategia de actualización de la red de Telmex, se había migrado al 76% de sus clientes a servicios de fibra óptica con la finalidad de hacer a la compañía más competitiva. Solo en tres años, la firma logró cambiar casi por completo su red.

Sin embargo, el representante del Sindicato de Telefonistas aseguró que el cambio de cobre a fibra no implica que la subsidiaria de América Móvil dejará de invertir. Por el contrario, rumbo al segundo semestre de 2026, se prevé que Telmex reanude sus planes de inversión para ampliar su red en sitios donde aún no tiene participación.

“Esos montos de inversión se darán a conocer durante la revisión contractual que podrían darse en abril”, adelantó Quiñones a Expansión.

En la pandemia Telmex experimentó una caída significativa de usuarios que continuó hasta 2023. De acuerdo con datos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el primer trimestre de 2020, la compañía ostentaba el 44.7% del mercado, mientras que en el mismo lapso, pero de 2023, registró 38.5%, lo que significa que la empresa redujo 6.2 puntos porcentuales su fuerza en la industria.

Entre los principales factores que contribuyeron a la disminución de clientes se destacó la reducción en la inversión destinada a mejorar y ampliar su red de fibra óptica, conocida por su capacidad para transmitir datos a altas velocidades y sin apenas pérdida de señal.

Mientras que sus competidores Megacable, Izzi y Totalplay incrementaron sus inyecciones de capital para desplegar fibra óptica con la finalidad de ampliar su mercado y mejorar la calidad del internet para atraer más suscriptores.

Sin embargo, las empresas desde 2023, comenzaron a moderar sus inversiones para capitalizar lo inyectado, trayendo consigo un menor ritmo de adición de clientes. Mientras que Telmex inició el plan de acelerar su inversión en red.

Recuperar el ritmo

El segmento fijo de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos y competitivos de las telecomunicaciones, en el que robustecer la cartera de clientes se ha convertido en el principal desafío de las empresas.

El principal objetivo de Telmex, en este momento, es retomar el 71% de la participación del sector que tenían previo a la imposición de las medidas asimétricas.

Datos del primer informe estadístico de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) destacan que al segundo trimestre de 2025, la subsidiaria de América Móvil ostenta el 40.7% de la cuota del mercado fijo.

Héctor Slim Seade, CEO de la compañía, reveló que el plan para retomar su dominancia será integrar nuevos planes de conectividad que implicarán aumentos de velocidad, los cuales en este momento son analizados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para su futura aprobación.

Los nuevos paquetes contemplan aumentos de internet simétrico, un servicio con la misma velocidad de subida y bajada. Este tipo de producto estaba dirigido más al mundo empresarial, pero desde el año pasado, empresas como Megacable y Totalplay acercan la propuesta a usuarios finales.

Telmex mantendrá congeladas las tarifas de internet por sexto año consecutivo para retener a sus clientes, una estrategia que competidores como Megacable consideran poco competitiva.

“En 2013 teníamos el 71% del mercado (…) ahora contamos con 12 millones de clientes, una disminución significativa que ha pegado ante una mayor competencia del sector y nos pone en una situación compleja”, dijo el directivo en una reunión con trabajadores de la STRM.

Así, tras varios años a la defensiva, Telmex intenta reposicionarse en un mercado en el que la competencia se intensificó y la fibra óptica se convirtió en el principal campo de batalla. El reto para la compañía será demostrar que su nueva etapa de inversión y ofertas comerciales es suficiente para recuperar terreno frente a rivales que han ganado espacio en el negocio del internet fijo.

