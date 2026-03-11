CEO de Nubank : Trump ha sido "positivo" para el sector financiero en EU

PREGUNTA: Estados Unidos ha sido un mercado hostil para las "fintech" extranjeras. ¿Por qué Nubank funcionaría?

RESPUESTA: "Por mucho tiempo Estados Unidos estuvo cerrado a dar nuevas licencias de banco. Eso cambió con la administración Trump. Y representa la mitad del mercado financiero global: podemos servir a muchos consumidores que hoy están mal servidos financieramente. Nuestra ventaja de costo operacional, por ser 100% digitales, nos ofrece una oportunidad interesante".

P: ¿Cómo ve el mercado financiero bajo el gobierno de Trump?

R: "En esa área ha sido positivo. En la administración pasada había una gran incertidumbre sobre todos los modelos de negocios nuevos, por ejemplo, criptomonedas. Y el regulador fue muy cerrado en que hubiera nuevos bancos. Eso benefició mucho a los bancos grandes. Esta administración ha empezado a promover más competencia y a bajar las barreras de entrada".

P: ¿Los bancos tradicionales van a extinguirse?

R: "El modelo de banca digital es el modelo ganador para digitalizar al 90% de la población mundial. Nuestro costo para servir a un cliente es el 4% o 5% del costo de un banco tradicional. En el futuro habrá bancos tradicionales que se habrán transformado y estarán allá, y otros que no".

P: ¿La atención física bancaria desaparecerá?

R: "Siempre habrá un espacio, pero mucho más reducido. El 90% o 95% de los servicios financieros globales pueden digitalizarse".

"Clientes de 90 años"

P: ¿La digitalización puede excluir a los más mayores?

R: "También terminan digitalizándose. Tenemos clientes de 90 años. No nos dan una métrica de calidad tan alta como los de 25, pero pueden utilizar bastante bien el producto. La IA permite una personalización mucho más específica".

P: ¿Qué problemas tiene la IA en el sector financiero?

R: "El mayor desafío es el control de datos y el respeto de los datos del usuario. Lo que la IA ejecuta debe basarse en la regulación ya existente. Por ejemplo, si un algoritmo está dando al cliente un consejo financiero debe cumplir con la misma regulación que ya obliga al humano a dar el consejo correcto".