Mercados

Hay cautela en los mercados pese a planes de liberar reservas de petróleo

Los mercados arrancan con cautela mientras el petróleo vuelve a subir por la tensión en Medio Oriente, pese a la propuesta de liberar reservas estratégicas récord; la inflación de EU se mantiene en línea con lo previsto.
mié 11 marzo 2026 08:35 AM
FRANCE-IRAN-US-ISRAEL-WAR-ENERGY-OIL
Un inspector de protección al consumidor comprueba los precios del combustible en una gasolinera de Brujas, cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia, el 10 de marzo de 2026, durante una inspección de precios en el surtidor organizada por la Dirección Departamental de Protección de la Población (DDPP) de Gironda. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP) (PHILIPPE LOPEZ/AFP)

La Bolsa de Nueva York abrió el miércoles con cautela, mientras los inversionistas evalúan el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios del petróleo y las expectativas de inflación, pese a los planes de liberar reservas estratégicas para contener el encarecimiento del crudo.

En los primeros intercambios de la jornada, el índice Dow Jones retrocedía 0.17%, mientras el S&P 500 avanzaba 0.13% y el Nasdaq ganaba 0.28%. Los mercados reaccionaban tanto a la persistente tensión geopolítica como a los datos de inflación de febrero en Estados Unidos, que resultaron en línea con lo esperado.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó 2.4% anual en febrero, el mismo ritmo que el mes anterior. En términos mensuales, la inflación general avanzó 0.3%, mientras que la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos— se moderó a 0.2%, lo que refuerza la expectativa de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar tasas hacia la segunda mitad del año.

En los mercados internacionales, el tono fue mixto. Asia cerró con ganancias, destacando el avance de 1.9% del Nikkei japonés, mientras que las bolsas europeas operaban con ligeros avances.

En México, el S&P/BMV IPC retrocedía 0.24%, ubicándose en 67,234 puntos, en línea con la cautela global.

Según analistas de Monex, los mercados se mantienen atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente, después de que ataques a embarcaciones en el Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico reavivaran los temores sobre nuevas presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de la energía.

El petróleo sube pese a inminente liberación de reservas

Los futuros del Brent superaron nuevamente los 90 dólares por barril, impulsados por el temor a interrupciones en el suministro energético en Medio Oriente.

Las preocupaciones se intensificaron luego de reportes de que Irán habría colocado minas en el Estrecho de Ormuz, una vía por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Además, el Reino Unido informó que varios cargueros fueron atacados cerca de esta ruta estratégica.

Para contener el impacto en los precios, la Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso liberar hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas, lo que representaría la mayor liberación coordinada de crudo de la historia. Además, Japón ya adelantó que podría liberar parte de sus reservas de forma unilateral.

Sin embargo, el mercado sigue escéptico sobre si esta medida será suficiente para compensar una eventual disrupción prolongada del suministro.

Persiste la volatilidad

Analistas señalan que la volatilidad podría mantenerse elevada mientras no haya claridad sobre la evolución del conflicto. Analistas advierten que si la crisis energética se prolonga, los mercados terminarán incorporando en los precios un impacto negativo en las ganancias corporativas y mayores presiones inflacionarias.

Analistas de UBS señalaron que cuanto más tiempo permanezca restringido el tránsito por el Estrecho de Ormuz, mayor será la presión sobre la oferta energética y los precios del petróleo, pero también mayor el impacto negativo para la economía global. En su análisis, el banco advierte que una prolongación del conflicto más allá de tres meses podría derivar en efectos inflacionarios de segunda ronda y obligar a los bancos centrales a mantener o incluso elevar las tasas de interés.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subían hasta 4.12%, mientras que el índice dólar avanzaba alrededor de 0.21%, reflejando la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas.

El tipo de cambio se ubicaba cerca de 17.64 pesos por dólar, una depreciación de 0.36% frente al cierre previo.

