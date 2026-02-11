Los autos chinos y los japoneses rompen récord de ventas en enero de hasta triple dígito: las marcas más vendidas

En el primer mes de 2026, las ventas de autos nuevos en el país totalizaron 131,491 unidades, lo que significó un incremento de 8.71%, colocándose como el mejor enero desde que se tienen registros, e incluso por encima de 2017, cuando se registró el récord de 123,447 unidades.

El total mensual quedó por encima de las expectativas de la AMDA, con una estimación situada en las 123,741 unidades, un resultado positivo que, desde la perspectiva del organismo, es consecuencia de la creciente oferta y diversificación de portafolios que se vive hoy en el mercado doméstico.

Los reportes de ventas por parte de las automotrices ante el Inegi se realizan de forma voluntaria, de tal manera que, considerando los resultados de aquellas marcas que no hacen públicas sus cifras, la AMDA considera que la cifra total de ventas en enero podría haber llegado a 139,865 unidades, lo que representaría un aumento de 9.9%.

En medio de un mes de ventas histórico, el panorama dejó claros ganadores y perdedores, pues así como algunas automotrices registraron avances de doble dígito, otras registraron retrocesos de una magnitud similar.

Las ganadoras

Geely, automotriz de origen chino y que llegó de forma oficial a México a finales de 2023, fue la que registró el mayor incremento. La firma con sede en Hangzhou, comercializó 3,356 unidades, lo que le representó un avance interanual de 245.3%.

Changan, firma que llegó a México en un primer momento con Motornation como importador y que después, en 2023 anunció el lanzamiento de su subsidiaria directa en el país, alcanzó la venta de 1,568 vehículos en enero, lo que significó un incremento de 89.8%.

MG Motor, la primera automotriz de origen chino que estableció una filial directa desde casa matriz en México en 2020, vendió un total de 6,198 vehículos en enero, generando así un incremento de 55%. Con esta cifra, la firma, propiedad del gigante SAIC, regresó al top 10 de las marcas más vendidas en el país.

Subaru, firma japonesa que llegó a México de la mano de un importador en 2006 y que 10 años más tarde cambió su estrategia con Mitsui & Co como representante de marca y distribuidor, comercializó 400 unidades en enero, lo que significó un avance en ventas de 32%.