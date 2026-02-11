Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Automotrices asiáticas registran las mayores alzas de ventas en México

Con incrementos de hasta triple dígito, las automotrices chinas y japonesas dominaron los números en enero de este año, con hitos como el de MG Motor que regresó al Top 10 de las más vendidas en el país.
mié 11 febrero 2026 02:18 PM
Los autos chinos y los japoneses rompen récord de ventas en enero de hasta triple dígito: las marcas más vendidas
Las ventas de vehículos nuevos en enero totalizaron más de 131,000 unidades, lo que significó un incremento de 8.7%. (ArLawKa AungTun/Getty Images)

Las automotrices de origen chino y japonesas siguen encontrando tierra fértil en el mercado mexicano. En enero de este año, las marcas asiáticas alcanzaron incrementos de hasta un triple dígito para sus volúmenes de comercialización en el mercado interno, de acuerdo con el reporte de Inegi.

De manera puntual, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que del total de ventas, el 11.4% correspondió a marcas de origen chino, un porcentaje incluso más alto que en el mismo periodo del año pasado, cuando fue de 8.8%.

Publicidad

En el primer mes de 2026, las ventas de autos nuevos en el país totalizaron 131,491 unidades, lo que significó un incremento de 8.71%, colocándose como el mejor enero desde que se tienen registros, e incluso por encima de 2017, cuando se registró el récord de 123,447 unidades.

El total mensual quedó por encima de las expectativas de la AMDA, con una estimación situada en las 123,741 unidades, un resultado positivo que, desde la perspectiva del organismo, es consecuencia de la creciente oferta y diversificación de portafolios que se vive hoy en el mercado doméstico.

Los reportes de ventas por parte de las automotrices ante el Inegi se realizan de forma voluntaria, de tal manera que, considerando los resultados de aquellas marcas que no hacen públicas sus cifras, la AMDA considera que la cifra total de ventas en enero podría haber llegado a 139,865 unidades, lo que representaría un aumento de 9.9%.

En medio de un mes de ventas histórico, el panorama dejó claros ganadores y perdedores, pues así como algunas automotrices registraron avances de doble dígito, otras registraron retrocesos de una magnitud similar.

Las ganadoras

Geely, automotriz de origen chino y que llegó de forma oficial a México a finales de 2023, fue la que registró el mayor incremento. La firma con sede en Hangzhou, comercializó 3,356 unidades, lo que le representó un avance interanual de 245.3%.

Changan, firma que llegó a México en un primer momento con Motornation como importador y que después, en 2023 anunció el lanzamiento de su subsidiaria directa en el país, alcanzó la venta de 1,568 vehículos en enero, lo que significó un incremento de 89.8%.

MG Motor, la primera automotriz de origen chino que estableció una filial directa desde casa matriz en México en 2020, vendió un total de 6,198 vehículos en enero, generando así un incremento de 55%. Con esta cifra, la firma, propiedad del gigante SAIC, regresó al top 10 de las marcas más vendidas en el país.

Subaru, firma japonesa que llegó a México de la mano de un importador en 2006 y que 10 años más tarde cambió su estrategia con Mitsui & Co como representante de marca y distribuidor, comercializó 400 unidades en enero, lo que significó un avance en ventas de 32%.

Publicidad

Infiniti, la marca de lujo propiedad de la japonesa Nissan, alcanzó la comercialización de 109 unidades en enero, lo que representó un incremento de 23.9%, de acuerdo con los registros de Inegi.

Las que fueron a la baja

Aunque las marcas chinas encabezan las mayores alzas en ventas, el listado de las automotrices que registraron las bajas más pronunciadas también está encabezado por firmas de este origen. Luego de comercializar 39 vehículos en enero, las ventas de Foton disminuyeron 87.2%, mientras que los niveles de Motornation, con 118 unidades, cayeron 46.1%.

Volvo, de origen sueco, fue la marca que registró la tercera baja más pronunciada en el mercado, tras comercializar 328 vehículos, lo que representó una contracción de 35.9%, seguida de la alemana Mercedes Benz, que vendió 699 unidades en enero, lo que significó una baja de 33%.

Otras marcas que registraron disminuciones fue la estadounidense Lincoln, que comercializó 135 unidades y retrocedió así 20.1%, seguida de la francesa Renault con una baja de 12.5% luego de vender 2,636 unidades y la alemana BMW con un volumen de ventas de 1,359 vehículos que le significó una disminución de 8.1%.

Publicidad

Tags

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Sector automotriz Industria automotriz

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad