¿Quién es el dueño de Forum Buenavista, la plaza comercial que conecta Metro, Metrobús y Suburbano?

Las otras plazas comerciales de Grupo GICSA en México
Además de Forum Buenavista, Grupo GICSA cuenta con un portafolio amplio de centros comerciales y desarrollos bajo distintos conceptos, enfocados en combinar compras, entretenimiento y servicios.
De acuerdo con su página web , entre sus principales proyectos destacan:
Grand Outlet Riviera Maya, un desarrollo de gran escala en una de las zonas turísticas más importantes del país.
Paseo Querétaro, que integra comercio, restaurantes y espacios de entretenimiento.
Paseo Interlomas, ubicado en el Estado de México, en una de las zonas de alto poder adquisitivo.
Paseo Arcos Bosques, en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México.
La Isla Mérida Malltertainment, un complejo que combina experiencias comerciales y recreativas en Yucatán.
La Isla Acapulco, uno de los centros comerciales más representativos del puerto.
Fórum Culiacán y Fórum Coatzacoalcos, ubicados en Sinaloa y Veracruz, respectivamente.
Grand Outlet Cuernavaca, en Morelos.
Explanada Puebla Malltertainment y Explanada Culiacán Malltertainment, que forman parte de su estrategia de expansión con espacios integrales.
Esta red de propiedades refleja la apuesta de Grupo GICSA por desarrollar complejos que no solo funcionen como centros de consumo, sino como puntos de convivencia y entretenimiento en distintas regiones del país.
Buenavista, un modelo que combina movilidad y negocio
El caso de Buenavista ilustra una tendencia cada vez más clara en las grandes ciudades: la integración entre infraestructura de transporte y desarrollo inmobiliario como motor de rentabilidad. No se trata solo de una plaza comercial exitosa, sino de un modelo que capitaliza el flujo constante de personas que genera la movilidad urbana.
En este esquema, el valor del proyecto no depende únicamente de su oferta comercial, sino de su ubicación dentro de una red de transporte masivo que garantiza afluencia diaria. Esto reduce riesgos, asegura demanda y convierte al espacio en un punto estratégico tanto para inversionistas como para marcas.
Así, Forum Buenavista no solo refleja la transformación de un espacio histórico, sino también la lógica actual del desarrollo urbano en México: proyectos donde el negocio y la movilidad se entrelazan para maximizar su impacto económico y su permanencia en el tiempo.