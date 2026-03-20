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¿Quién es el dueño de Forum Buenavista, la plaza comercial que conecta Metro, Metrobús y Suburbano?

Miles de personas lo cruzan todos los días, pero pocos saben quién capitaliza ese flujo en uno de los puntos mejor conectados de la Ciudad de México.
vie 20 marzo 2026 03:44 PM
Forum Buenavista
Forum Buenavista es uno de los centros comerciales más concurridos de la CDMX. (Grupo GICSA)

El centro comercial Forum Buenavista es uno de los más concurridos de la Ciudad de México, y no es casualidad. Se trata de un punto de conexión estratégico que integra transporte clave como el Metro, el Metrobús y el Tren Suburbano.

A diario, miles de personas lo atraviesan para desplazarse hacia distintos puntos de la capital y del Estado de México, o bien para aprovechar su oferta de tiendas, entretenimiento y restaurantes.

Pero, ¿quién es el dueño de esta emblemática plaza ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc? Su historia también llama la atención: antes de convertirse en centro comercial, fue una de las terminales ferroviarias más importantes del país. Aquí te lo contamos.

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¿Quién es el dueño de Forum Buenavista?

El centro comercial Forum Buenavista es propiedad de la empresa inmobiliaria Grupo GICSA, desarrolladora responsable de diversos centros comerciales, complejos de oficinas y proyectos de uso mixto en distintas partes del país.

Al tratarse de una compañía que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), no tiene un solo dueño, ya que su capital está distribuido entre múltiples accionistas e inversionistas.

No obstante, la figura más visible dentro del grupo es la familia Cababie Daniel. De acuerdo con información de la BMV , Abraham Cababie Daniel se desempeña como director general de GICSA, mientras que Elías Cababie Daniel es presidente del Consejo de Administración.

Según la propia empresa , “desde la fundación de GICSA, Elías Cababie ha liderado la organización como presidente del Consejo de Administración. Bajo su dirección, GICSA ha logrado un crecimiento exponencial y se ha posicionado como una de las principales firmas desarrolladoras inmobiliarias en México y América Latina”.

En el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Grupo GICSA se ubicó en la posición 423, con ventas anuales en 2024 por 5,507.2 millones de pesos y una plantilla de alrededor de 800 empleados.

En resumen, Forum Buenavista forma parte del portafolio de Grupo GICSA, una empresa pública encabezada por la familia Cababie Daniel, que opera y desarrolla este tipo de espacios comerciales en el país.

Crecimiento.
Es propiedad de Grupo GICSA, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. (Foto: Cortesía Gicsa)

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De estación ferroviaria a centro comercial: la transformación de Buenavista

Antes de ser un centro comercial, Buenavista fue durante más de un siglo el principal nodo ferroviario de la Ciudad de México. Inaugurada en 1873, la estación se convirtió en el punto de salida y llegada de trenes hacia distintos destinos del país e incluso del extranjero, consolidándose como un símbolo de movilidad y modernización.

En 1961, el complejo fue renovado con una terminal más amplia y moderna, que durante décadas concentró el tránsito de miles de pasajeros. Sin embargo, el declive del tren de pasajeros hacia finales del siglo XX llevó a su cierre en 1997, dejando el terreno en desuso.

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La transformación llegó en los años 2000, cuando se impulsó un proyecto para reconvertir la zona aprovechando su ubicación estratégica. El espacio fue rediseñado para integrar transporte y actividad comercial en un mismo punto, dando origen a Forum Buenavista, inaugurado en 2008.

Actualmente, según la empresa , el complejo opera bajo una concesión vigente hasta 2050, lo que permite su explotación como centro comercial integrado al sistema de transporte. Hoy mantiene su vocación como nodo de conexión —con el Tren Suburbano, Metro y Metrobús— y suma una oferta de más de 220 locales comerciales y 2,372 cajones de estacionamiento, además de espacios de entretenimiento y servicios.

forum buenavista
Antes fue la principal terminal ferroviaria de la capital desde 1873. (Especial)

La importancia de Buenavista para la movilidad

Buenavista se ha consolidado como el nodo intermodal más estratégico de la Ciudad de México, gracias a su ubicación privilegiada sobre Avenida Insurgentes y a pocos minutos del Centro Histórico. Desde este punto convergen sistemas clave de transporte como el Metro (Línea B), el Metrobús (Línea 1) y el Tren Suburbano, lo que permite una conexión directa entre la capital y el Estado de México. Además de su cercanía con la Biblioteca Vasconcelos y el famoso Tianguis del Chopo.

Su relevancia no solo radica en la conectividad actual, sino en su papel dentro del futuro de la movilidad. La estación se encuentra en proceso de ampliación para aumentar su capacidad, con más vías, nuevos andenes y una reconfiguración integral de sus espacios.

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Además, Buenavista ha sido definida como punto de origen de nuevas rutas ferroviarias de pasajeros que buscan conectar el centro del país con el norte, así como con proyectos estratégicos como la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En conjunto, este desarrollo refuerza su papel no solo como un punto clave para el traslado diario de miles de personas, sino como eje de una red ferroviaria que busca ofrecer alternativas más eficientes frente a la saturación vial en la región.

En términos comerciales, esta ubicación también resulta estratégica para Grupo GICSA, ya que garantiza un flujo constante de visitantes todos los días. La alta afluencia incrementa las probabilidades de consumo dentro del centro comercial, lo que convierte a Forum Buenavista en una pieza clave dentro de su portafolio.

La Canacope señaló que el festejo se caracterizará por la inclusión de un regalo y una convivencia familiar, traducido en un gasto de 920 pesos en promedio.
El centro comercial cuenta con más de 220 locales y más de 2,300 cajones de estacionamiento. (Gicsa/Cortesía)

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Las otras plazas comerciales de Grupo GICSA en México

Además de Forum Buenavista, Grupo GICSA cuenta con un portafolio amplio de centros comerciales y desarrollos bajo distintos conceptos, enfocados en combinar compras, entretenimiento y servicios.

De acuerdo con su página web , entre sus principales proyectos destacan:

Grand Outlet Riviera Maya, un desarrollo de gran escala en una de las zonas turísticas más importantes del país.

Paseo Querétaro, que integra comercio, restaurantes y espacios de entretenimiento.

Paseo Interlomas, ubicado en el Estado de México, en una de las zonas de alto poder adquisitivo.

Paseo Arcos Bosques, en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México.

La Isla Mérida Malltertainment, un complejo que combina experiencias comerciales y recreativas en Yucatán.

La Isla Acapulco, uno de los centros comerciales más representativos del puerto.

Fórum Culiacán y Fórum Coatzacoalcos, ubicados en Sinaloa y Veracruz, respectivamente.

Grand Outlet Cuernavaca, en Morelos.

Explanada Puebla Malltertainment y Explanada Culiacán Malltertainment, que forman parte de su estrategia de expansión con espacios integrales.

Esta red de propiedades refleja la apuesta de Grupo GICSA por desarrollar complejos que no solo funcionen como centros de consumo, sino como puntos de convivencia y entretenimiento en distintas regiones del país.

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Buenavista, un modelo que combina movilidad y negocio

El caso de Buenavista ilustra una tendencia cada vez más clara en las grandes ciudades: la integración entre infraestructura de transporte y desarrollo inmobiliario como motor de rentabilidad. No se trata solo de una plaza comercial exitosa, sino de un modelo que capitaliza el flujo constante de personas que genera la movilidad urbana.

En este esquema, el valor del proyecto no depende únicamente de su oferta comercial, sino de su ubicación dentro de una red de transporte masivo que garantiza afluencia diaria. Esto reduce riesgos, asegura demanda y convierte al espacio en un punto estratégico tanto para inversionistas como para marcas.

Así, Forum Buenavista no solo refleja la transformación de un espacio histórico, sino también la lógica actual del desarrollo urbano en México: proyectos donde el negocio y la movilidad se entrelazan para maximizar su impacto económico y su permanencia en el tiempo.

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