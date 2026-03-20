¿Quién es el dueño de Forum Buenavista, la plaza comercial que conecta Metro, Metrobús y Suburbano?

De estación ferroviaria a centro comercial: la transformación de Buenavista

Antes de ser un centro comercial, Buenavista fue durante más de un siglo el principal nodo ferroviario de la Ciudad de México. Inaugurada en 1873, la estación se convirtió en el punto de salida y llegada de trenes hacia distintos destinos del país e incluso del extranjero, consolidándose como un símbolo de movilidad y modernización.

En 1961, el complejo fue renovado con una terminal más amplia y moderna, que durante décadas concentró el tránsito de miles de pasajeros. Sin embargo, el declive del tren de pasajeros hacia finales del siglo XX llevó a su cierre en 1997, dejando el terreno en desuso.

La transformación llegó en los años 2000, cuando se impulsó un proyecto para reconvertir la zona aprovechando su ubicación estratégica. El espacio fue rediseñado para integrar transporte y actividad comercial en un mismo punto, dando origen a Forum Buenavista, inaugurado en 2008.

Actualmente, según la empresa , el complejo opera bajo una concesión vigente hasta 2050, lo que permite su explotación como centro comercial integrado al sistema de transporte. Hoy mantiene su vocación como nodo de conexión —con el Tren Suburbano, Metro y Metrobús— y suma una oferta de más de 220 locales comerciales y 2,372 cajones de estacionamiento, además de espacios de entretenimiento y servicios.

Antes fue la principal terminal ferroviaria de la capital desde 1873. (Especial)

La importancia de Buenavista para la movilidad

Buenavista se ha consolidado como el nodo intermodal más estratégico de la Ciudad de México, gracias a su ubicación privilegiada sobre Avenida Insurgentes y a pocos minutos del Centro Histórico. Desde este punto convergen sistemas clave de transporte como el Metro (Línea B), el Metrobús (Línea 1) y el Tren Suburbano, lo que permite una conexión directa entre la capital y el Estado de México. Además de su cercanía con la Biblioteca Vasconcelos y el famoso Tianguis del Chopo.

Su relevancia no solo radica en la conectividad actual, sino en su papel dentro del futuro de la movilidad. La estación se encuentra en proceso de ampliación para aumentar su capacidad, con más vías, nuevos andenes y una reconfiguración integral de sus espacios.

Además, Buenavista ha sido definida como punto de origen de nuevas rutas ferroviarias de pasajeros que buscan conectar el centro del país con el norte, así como con proyectos estratégicos como la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En conjunto, este desarrollo refuerza su papel no solo como un punto clave para el traslado diario de miles de personas, sino como eje de una red ferroviaria que busca ofrecer alternativas más eficientes frente a la saturación vial en la región.

En términos comerciales, esta ubicación también resulta estratégica para Grupo GICSA, ya que garantiza un flujo constante de visitantes todos los días. La alta afluencia incrementa las probabilidades de consumo dentro del centro comercial, lo que convierte a Forum Buenavista en una pieza clave dentro de su portafolio.