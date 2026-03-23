El 16% de las viviendas en México se renta, en un mercado que avanza hacia la formalización

De los 35 millones de viviendas habitadas en México, 16% se ubica en el segmento de arrendamiento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta situación es más marcada en la capital del país, donde cerca de la mitad de las viviendas ocupadas no pertenece a quien la habita. Este panorama se desarrolla principalmente en un entorno de informalidad del arrendamiento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Sin embargo, este escenario comienza a transformarse. Impulsado por actores como la tecnología, inversión institucional o asociaciones gremiales, el sector avanza hacia esquemas con más reglas, más transparencia y más participantes profesionales. Se trata de un proceso gradual que ya está en marcha.

La presión que empuja a rentar

El punto de partida de este fenómeno no está en el mercado de renta sino en el de compraventa: cada vez son menos las personas que pueden adquirir una vivienda.

Esto se refleja en los datos. En 2020, en la Ciudad de México se otorgaron alrededor de 20,000 hipotecas anuales, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Para 2024, esa cifra se acercaba a 24,000. En 2025, cayó casi a la mitad.