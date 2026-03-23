Al analizar el comportamiento de los segmentos en los últimos tres años, la tendencia se vuelve más evidente. Tan solo entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2025, las adiciones en pospago crecieron 6.1%, mientras que el prepago registró una ligera caída de 0.1%.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, explicó que la desaceleración de la vertical recarga se deba a la debilidad en el consumo derivado del entorno inflacionario. El prepago “está muy ligado con la economía”.

El directivo aseguró que pese a la caída en líneas de recargas en los últimos tres meses de 2025, el crecimiento de los ingresos mostró un desempeño positivo al crecer 3.8%.

“Desde entonces, estamos empezando a recuperar los ingresos. Creo que los ingresos deberían recuperarse como lo hemos estado haciendo. Espero que la economía mejore cada vez más”, aseguró Hajj en conferencia con analistas.

A nivel consolidado, la compañía registró ingresos por 89,836 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.1%. Asimismo, elevó su Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de 180 a 189 pesos, consolidándose como el operador con los usuarios de mayor gasto en el mercado, donde el promedio se ubica en 145 pesos.

Esta métrica es una de las más relevantes en la industria de telecomunicaciones, al permitir dimensionar el valor económico de la base de clientes.