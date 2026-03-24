Cinemex invierte 70 mdp en su formato Market para crecer en el mercado premium

“Esto no es una reapertura, es parte de la evolución que estamos impulsando en todo el grupo”, dice Francisco Eguren, director general de operaciones de Cinemex, en entrevista con Expansión. “Este concepto nace porque nos empezamos a preguntar a qué vamos al cine y nos percatamos de que teníamos que innovar para complementar la experiencia, porque las películas no son nuestras”, añade.

El proyecto de remodelación del complejo Reforma 222 forma parte del plan de crecimiento que Cinemex delineó hace un año, el cual contempla la expansión y modernización de sus salas, así como la apertura de nuevos complejos donde la experiencia del usuario es uno de los pilares centrales.

Cinemex inauguró un Cinemex Market en el centro comercial Reforma 222. cinemex-market-222 (2).jpeg cinemex-market-222 (3).jpeg cinemex-market-222 (4).jpeg cinemex-market-222.jpeg

A la fecha, la cadena suma nueve complejos bajo este formato, apenas el 3% de los 289 a nivel nacional. Aunque el número es menor, en algunos casos donde operan con Cinemex Market la participación de mercado ha llegado a crecer hasta 10 puntos, de acuerdo con datos que comparte Francisco Eguren.

“La gente no solo viene con esta con esta noción de explorar algo nuevo, se queda con nosotros y repite, y es esta frecuencia lo que estamos encontrando con nuestro plan de lealtad”, comparte el directivo.

La expansión de Cinemex Market junto con las salas Platino, que cuenta con salas con butacas reclinables, servicio de meseros y atención personalizada, priorizando ciudades con alto tráfico y potencial de consumo, por lo que el proceso de crecimiento de estos formatos es más lento. En tanto, los complejos nuevos operarán bajo estos modelos.