Cinépolis vs. Cinemex: ¿quién manda en el negocio del cine y por qué hay un claro ganador?

Cinépolis vs. Cinemex: ¿quién tiene más salas y complejos en México?

De acuerdo con el reporte más reciente (2024) de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), en México hay 7,467 salas de cine, distribuidas de la siguiente manera:

Cinépolis: 4,146 salas

Cinemex: 2,709 salas

Cinebox: 75 salas

Cinedot: 44 salas

Citicinemas: 39 salas

En cuanto al número de complejos, cifras del Centro Internacional de Casos del Instituto Tecnológico de Monterrey indican que Cinépolis cerró 2024 con 499 complejos en todo el país. Por su parte, Cinemex reporta 301, de acuerdo con información publicada en su sitio oficial.

Con estos datos, Cinépolis lidera en presencia nacional, al contar con más salas y complejos que su principal competidor en México.

Cinépolis se mantiene como la empresa líder del sector entretenimiento dentro del ranking de las compañías más importantes de México. (Mireya Novo/Cuartoscuro)

¿Quién genera más dinero?

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , Cinépolis ocupa el lugar 51 —un año antes se ubicaba en la posición 47— y se mantiene como la compañía líder del sector entretenimiento dentro del listado.

La caída de la cadena de cines en el ranking responde a que reportó ingresos netos por 113,000 millones de pesos en 2024, una disminución de 1.7% en comparación con el año previo.

Cinemex reportó ingresos netos por 23,500 millones de pesos en 2024, una reducción de 2.1% respecto a 2023, de acuerdo con el ranking.

La diferencia entre ambas cadenas queda así: Cinépolis facturó casi 90,000 millones de pesos más que Cinemex en 2024, una brecha que refleja, además del mayor número de complejos y salas, su posición dominante dentro del mercado de exhibición cinematográfica en México.

Aunque ambas enfrentaron una ligera contracción en ingresos, Cinépolis conserva la ventaja frente a su principal competidor.

¿Qué cadena genera más empleos?

Información de la revista Expansión muestra que en este apartado Cinépolis también lleva la delantera. Su plantilla laboral supera a la de su principal competidor. Las cifras son las siguientes:

Cinépolis: 36,000 empleados

Cinemex: 11,000 empleados

La diferencia entre ambas compañías es de aproximadamente 25,000 trabajadores, una brecha que se explica por el mayor número de salas y complejos que opera Cinépolis en el país, así como por la escala de su operación.

¿Cuánto cuestan los boletos?

El precio del boleto estándar en Cinépolis suele ser más alto que en Cinemex. Para ejemplificar, se comparó lo que cuesta cada entrada entre dos complejos cercanos entre sí: Cinépolis Antenas y Cinemex Portal Lomas Estrella, ambos ubicados en plazas comerciales de Iztapalapa.

-Cinépolis: 75 pesos

-Cinemex: 63 pesos

Este dato muestra que Cinépolis maneja precios de boletos más altos especto a su principal competidor.

Cinemex ocupa el segundo lugar del mercado y registra una operación más acotada frente a su principal competidor. (Facebook Cinemex)

¿Quién está detrás de Cinépolis?

Cinépolis es, probablemente, la empresa más importante nacida en Morelia y uno de los mayores casos de éxito empresarial en México. Su historia arranca en 1971 con la apertura del Cine Morelia —hoy Cinépolis Morelia Centro—, impulsado por Enrique Ramírez Miguel, fundador de Organización Ramírez, la semilla del actual gigante cinematográfico.

La expansión comenzó en 1973 con los Cines Gemelos y el modelo de multicinemas. El gran salto llegó en 1994, con el nacimiento de la marca Cinépolis y la introducción de las salas multiplex, un formato que cambió la forma de ir al cine y aceleró su crecimiento en México y el extranjero.

Tras el fallecimiento del fundador en 1996, el liderazgo pasó a su hijo Alejandro Ramírez Magaña, actual CEO. Formado en Harvard y Oxford, ha consolidado a la empresa como líder del sector. No es casualidad: en el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , de Expansión, ocupa el lugar 17, reflejo del peso de una compañía que nació en Morelia y conquistó el mercado nacional.

¿Quién es el dueño de Cinemex?

Cinemex nació en 1993 como una tesis de maestría en Harvard, desarrollada por los mexicanos Miguel Ángel Dávila y Adolfo Fastlicht, junto con Matthew Heyman. El proyecto apostó por el modelo multiplex, que se consolidó con la apertura de su primer complejo en 1995, en Pabellón Altavista.

Tras varios cambios de propiedad, en 2008 la cadena fue adquirida por Entretenimiento GM, empresa de Germán Larrea Mota Velasco, principal accionista de Grupo México. Bajo su control, Cinemex compró otras cadenas, expandió su presencia en el país y desde 2017 opera en EU con la marca CMX Cinemas.

Hoy, Cinemex es la segunda cadena de cines más grande de México y forma parte del grupo empresarial de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país. Su fortuna se estima en 28,600 millones de dólares y, de acuerdo con el ranking 2025 de Expansión, se ubica entre los 10 empresarios más importantes de México.

Las conclusiones

El análisis deja claro que, aunque Cinépolis y Cinemex concentran el grueso del mercado cinematográfico en México, no compiten en condiciones equivalentes. Más que una rivalidad directa, el escenario muestra a un líder plenamente consolidado frente a un segundo jugador relevante, pero con una escala distinta.

Cinépolis construyó su dominio a partir de una estrategia de largo plazo: expansión sostenida, estandarización del modelo de exhibición y una identidad empresarial que le permitió crecer desde lo local hasta convertirse en un referente internacional. Su fortaleza no depende de un solo factor, sino de la combinación entre tamaño, operación y control directo del negocio.

Cinemex, en cambio, ha seguido un camino diferente. Su desarrollo está ligado a un gran grupo empresarial con intereses diversificados, lo que le otorga respaldo financiero y estabilidad, pero también la coloca como una pieza dentro de un conglomerado más amplio, no como su eje central. Esto ha definido un crecimiento más selectivo y una presencia menos dominante.

En el fondo, la diferencia entre ambas cadenas no se limita a quién tiene más salas o mayores ingresos, sino al modelo de negocio y al peso estratégico que el cine ocupa dentro de cada grupo. Cinépolis vive del cine y para el cine; Cinemex compite en el sector como parte de un portafolio empresarial mayor.

Así, el mercado mexicano de exhibición cinematográfica queda claramente delineado: un líder que marca el ritmo y un competidor fuerte, pero estructuralmente en desventaja, lo que explica por qué, pese a los cambios del sector, el equilibrio no se ha modificado de manera sustancial en los últimos años.