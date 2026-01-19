Netflix y otras plataformas de streaming reescriben la fórmula del cine y hay un responsable: el scroll

La lucha por la atención

Aunque Damon no culpó a una plataforma en específico, resaltó el fenómeno de la pérdida de atención, y las empresas de streaming también son conscientes de ello. Leo Khede, director senior de Ad Sales para Latinoamérica en Netflix, aceptó a Expansión que “la atención es un recurso escaso” en la actualidad, algo que las cifras y las investigaciones académicas respaldan.

De acuerdo con un metaestudio que revisó 71 investigaciones sobre el tema, publicado por la American Psychological Association , el uso de videos de formato corto, popularizados por plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, tiene una asociación significativa con el deterioro de diversos procesos cognitivos y de la salud mental, tanto en jóvenes como en adultos.

También señala que los usuarios con mayor exposición a estos insumos tienden a mostrar una menor capacidad para mantener la atención sostenida en tareas que no ofrecen una gratificación inmediata.

En el grupo de edad de 18 a 29 años, según cifras de SlickText , el 22% de los encuestados que usan smartphones admitieron revisar su dispositivo cada pocos minutos, mientras que el 36% de los millennials afirman que pasan dos o más horas por día laboral mirando sus teléfonos para acceder a las redes sociales, enviando mensajes de texto a sus amigos o jugando, entre otras actividades.

Para explicar este fenómeno, los investigadores recurrieron a la teoría de Groves y Thompson, la cual indica que la exposición repetida a contenido rápido y altamente estimulante genera habituación, haciendo que el cerebro se desensibilice ante tareas más lentas y esforzadas (como leer o resolver problemas). Al mismo tiempo, se produce una sensibilización hacia las recompensas inmediatas del algoritmo, reforzando la impulsividad.

Algoritmos hechos para captar tu atención

Para nadie es una novedad que el objetivo principal de las plataformas de videos cortos es captar la atención. Los investigadores señalan que el diseño de los algoritmos está pensado para estimular el sistema de recompensa del cerebro, proporcionando una gratificación instantánea y recompensas de contenido impredecibles.

Además, el ciclo continuo de deslizar la pantalla y recibir contenido emocionalmente estimulante a partir de contenido personalizado, genera un bucle de refuerzo que contribuye a patrones de uso habitual y a una mayor dependencia emocional de las interacciones digitales. Como referencia, los datos de SlickText afirman que el 52% de los adolescentes pasan largos periodos de tiempo sentados en silencio, con sus teléfonos inteligentes, mientras están con amigos.

La investigación señala que las plataformas utilizan características distintivas, como la reproducción de un solo video en pantalla completa y el infinite scroll (desplazamiento infinito) para maximizar el compromiso del usuario y minimizar las señales naturales de parada, es decir, los momentos que invitan a dejar de usar la aplicación.