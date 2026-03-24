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Muere el empresario Jorge Kahwagi Gastine, estos son los negocios que lideró

El empresario de 85 años incursionó en los sectores de medios de comunicación, inmobiliario y deportivo, además que fue integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
mar 24 marzo 2026 08:39 AM
Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años; ¿quién fue y qué empresas tenía?
El empresario Jorge Kahwagi Gastine, falleció a los 85 años de edad. Integrantes del sector empresarial y político lamentaron la noticia. (Foto: @LaCronicaDeHoy )

El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció a los 85 años de edad, de acuerdo al diario La Crónica de Hoy, medio de comunicación que encabezó desde el año 2000.

Tras darse a conocer la noticia, integrantes de la política y sector empresarial emitieron sus condolencias a la familia, entre ellos, a su hijo Jorge Kahwagi.

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El rotativo publicó la noticia a través de su cuenta en 𝕏, en la que se detalló que también fue fundador de una inmobiliaria y que incursionó en el ámbito deportivo.

"Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla', así como miembro de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN, así como integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados".

"En La Crónica de Hoy reconocemos su legado, compromiso y contribución al periodismo y al país".

¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine?

Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Administración Pública, con Especialización en Alta Dirección de Empresas, por la Universidad Panamericana. Integrante del Patronato del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

También fue integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

¿Qué empresas tenía?

El diario La Crónica de Hoy, la empresa Cosmocolor y en el ámbito deportivo, representando al Club de Golf Tequisquiapan.

El medio de comunicación publicó el deceso del presidente de Grupo Crónica que edita también La Crónica Hidalgo y La Crónica Jalisco.​

“Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación”.

En la página oficial de Cosmocolor, empresa con 55 años de experiencia, explica que se enfoca en el desarrollo de aplicaciones enfocadas a la emisión de documentos de seguridad dirigido a empresas públicas y privadas para la prevención de suplantación de identidad como elementos de seguridad tarjetas de identidad con hologramas de seguridad, id digitales.

Entre sus clientes se encuentran gobiernos municipales, organismos del Estado como el IMSS, y el gobierno de Colombia.

Inmobiliaria Layla S.A. de C.V. Se enfoca en la adquisición, desarrollo y gestión de diversos activos empresariales e inmobiliarios, con presencia en el sector corporativo y de inversión en México.

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Envían condolencias

Debido a que también se desempeñó como presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), ofreció sus condolencias.

Entre los personajes de la política que enviaron condolencias se encuentra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

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