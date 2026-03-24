Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años; ¿quién fue y qué empresas tenía?

El rotativo publicó la noticia a través de su cuenta en 𝕏, en la que se detalló que también fue fundador de una inmobiliaria y que incursionó en el ámbito deportivo.

"Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla', así como miembro de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN, así como integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados".

"En La Crónica de Hoy reconocemos su legado, compromiso y contribución al periodismo y al país".

🕊️ Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo. Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla' y propietario de 'Cosmocolor', también destacó en el ámbito… pic.twitter.com/EL2eKhvFs9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 24, 2026

¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine?

Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Administración Pública, con Especialización en Alta Dirección de Empresas, por la Universidad Panamericana. Integrante del Patronato del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

También fue integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

¿Qué empresas tenía?

El diario La Crónica de Hoy, la empresa Cosmocolor y en el ámbito deportivo, representando al Club de Golf Tequisquiapan.

El medio de comunicación publicó el deceso del presidente de Grupo Crónica que edita también La Crónica Hidalgo y La Crónica Jalisco.​

“Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación”.

En la página oficial de Cosmocolor, empresa con 55 años de experiencia, explica que se enfoca en el desarrollo de aplicaciones enfocadas a la emisión de documentos de seguridad dirigido a empresas públicas y privadas para la prevención de suplantación de identidad como elementos de seguridad tarjetas de identidad con hologramas de seguridad, id digitales.

Entre sus clientes se encuentran gobiernos municipales, organismos del Estado como el IMSS, y el gobierno de Colombia.

Inmobiliaria Layla S.A. de C.V. Se enfoca en la adquisición, desarrollo y gestión de diversos activos empresariales e inmobiliarios, con presencia en el sector corporativo y de inversión en México.