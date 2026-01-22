El Mundial 2026 pone a prueba al turismo mexicano más allá del silbatazo final

La cuenta regresiva inició y, con alrededor de 140 días para el silbatazo de arranque del Mundial de Fútbol 2026, la industria de la hospitalidad se prepara para recibir a los 5.5 millones de turistas adicionales que la Secretaría de Turismo (Sectur) proyecta que llegarán al país. Sin embargo, el verdadero reto está en lo que ocurra luego de que una de las escuadras levante la copa.

El evento deportivo será un catalizador para que México alcance el anhelado quinto lugar en el ranking de la Organización Mundial del Turismo, una de las metas de Josefina Rodríguez, titular de la Sectur. No obstante, el desafío está hacia adelante y en cómo mantener tales flujos de turismo, para lo cual será necesario desarrollar productos turísticos que permitan aprovechar la infraestructura existente y mejorar la experiencia del viajero internacional.

Para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el desafío real es aprovechar este escaparate para captar turistas durante todo el año y no concentrar la estrategia únicamente en unos meses, lo que implica facilitar el acceso al país con procesos migratorios más ágiles, mejorar la infraestructura aeroportuaria y reforzar mercados clave como Canadá, Brasil y América Latina.