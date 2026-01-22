Publicidad

El Mundial 2026 pone a prueba al turismo mexicano más allá del silbatazo final

El evento deportivo será un catalizador para el turismo, al esperar la llegada de 5.5 visitantes adicionales, pero el desafío será mantener estos niveles una vez que termine el torneo.
jue 22 enero 2026 05:03 AM
Golden Cup in football stadium
Turismo en México ante el Mundial 2026 enfrenta el desafío del largo plazo (Foto: bymuratdeniz/Getty Images/iStockphoto)

La cuenta regresiva inició y, con alrededor de 140 días para el silbatazo de arranque del Mundial de Fútbol 2026, la industria de la hospitalidad se prepara para recibir a los 5.5 millones de turistas adicionales que la Secretaría de Turismo (Sectur) proyecta que llegarán al país. Sin embargo, el verdadero reto está en lo que ocurra luego de que una de las escuadras levante la copa.

El evento deportivo será un catalizador para que México alcance el anhelado quinto lugar en el ranking de la Organización Mundial del Turismo, una de las metas de Josefina Rodríguez, titular de la Sectur. No obstante, el desafío está hacia adelante y en cómo mantener tales flujos de turismo, para lo cual será necesario desarrollar productos turísticos que permitan aprovechar la infraestructura existente y mejorar la experiencia del viajero internacional.

Para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el desafío real es aprovechar este escaparate para captar turistas durante todo el año y no concentrar la estrategia únicamente en unos meses, lo que implica facilitar el acceso al país con procesos migratorios más ágiles, mejorar la infraestructura aeroportuaria y reforzar mercados clave como Canadá, Brasil y América Latina.

“Hay que tomar en cuenta el Mundial como un evento único que no se va a repetir. Debemos captar turistas internacionales a lo largo del año y no pensar que el Mundial nos va a salvar, porque sí lo hará este año, pero no es un efecto repetible. Queremos esta tendencia no solo durante el Mundial”, dice Antonio Cosío Pando, presidente del CNET.

Con motivo del Mundial 2026, el organismo proyecta un crecimiento de alrededor de 7% en las divisas turísticas, para alcanzar los 35,000 millones de dólares, así como un aumento de 5% en la llegada de turistas internacionales.

Para impulsar el arribo de visitantes durante y después del evento deportivo, uno de los principales desafíos será diversificar los mercados de origen y no concentrarse únicamente en Estados Unidos, país del que proviene el mayor número de turistas internacionales.

Cosío Pando advierte algunos nudos a desatar. Uno de ellos es acelerar los procesos migratorios en las aduanas y pone como ejemplo la implementación de la visa a los turistas brasileños en diciembre de 2021, lo que derivó en una eventual baja de visitantes, aunque este proceso se ha agilizado con la implementación de la visa digital.

Con el foco en atraer a un mayor número de turistas de América Latina, para el presidente del CNET existe una ventana de oportunidad en la mejora de la infraestructura y los procedimientos para la atención de visitantes de Colombia y otros países de la región, que ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, se han vuelto más complejos en México.

“Debe haber una mayor coordinación entre migración y los grupos aeroportuarios privados para que la infraestructura y los procedimientos avancen de manera conjunta y se pueda ofrecer una experiencia mucho más agradable al turista al llegar a nuestro país”, declara Cosío.

El foco en los turistas aéreos

Más allá del impacto inmediato en ocupación hotelera, vuelos y consumo, el Mundial 2026 abre una ventana para redefinir la narrativa turística del país. México tendrá la atención global durante varias semanas, no solo por los partidos, sino por su oferta cultural, gastronómica y de experiencias, un activo que puede extender la estadía promedio y elevar el gasto por visitante con la generación de productos atractivos que lleven a los visitantes fuera de las ciudades sede.

El turista que se espera arribe a México para disfrutar de la justa deportiva gastará en promedio alrededor de 8,000 pesos por día, entre alimentos, hospedaje y souvenirs. Se prevé que los visitantes viajen en grupos, ya sea de amigos o familiares, en su mayoría jóvenes con intereses culturales y afinidad por experiencias digitales.

Solo en julio, los hoteles de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (las sedes en México del evento deportivo) registrarán un crecimiento en ingresos superior al 20% frente al año pasado. La expectativa es que esta tendencia se mantenga durante el pico del campeonato.

El Mundial no solo promete mayor ocupación, sino también una oportunidad para reactivar el relato turístico de México. Tras un año marcado por caídas en mercados clave y un entorno mediático tenso, la justa deportiva abre una ventana de reposicionamiento internacional que el sector busca capitalizar.

No todo será fiesta. Los desafíos amenazan con sacar una que otra tarjeta amarilla e incluso alguna roja. Cosío advierte que uno de los principales retos es revertir la caída de los visitantes que ingresan por vía aérea, que fue de 1.4% en noviembre, de acuerdo con datos del CNET, lo que enciende alertas sobre el gasto turístico.

“Lo que nos preocupa de este número es que el 80% de los ingresos turísticos los genera el turista de internación aérea. El fronterizo aporta 6.7%, el de internación terrestre 4% y el crucerista solo 2.7%. Hoy, el segmento que más está cayendo es el que más ingresos genera, una tendencia que consideramos peligrosa y que debemos atender para realmente elevar la derrama económica del país”, dice Cosío.

