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Tiendas 3B duplica a Bodega Aurrerá en tiendas en la carrera del mercado de proximidad

Tiendas de descuento y proximidad suman miles de aperturas, lo que intensifica la competencia por precio y ubicación, en un entorno económico marcado por la cautela del consumidor.
mié 25 marzo 2026 05:53 PM
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Las Tiendas 3B abrieron cerca de 1,000 unidades en 2025. (Foto: Archivo Expansión)

Tiendas Tres B, Bara y hasta Walmart y Chedraui, con Bodega Aurrerá Express y Supercito, respectivamente, enfrentan una aguerrida competencia por las esquinas de barrio, que va más allá de la guerra de precios para mantener a los compradores en su piso de venta.

El auge de las tiendas de descuento no es nuevo en el mercado mexicano, lo que ha llevado a que este segmento cobre cada vez más relevancia entre los consumidores, quienes no solo encuentran en estos espacios la oportunidad de acceder a productos accesibles, también novedades de temporada o artículos con un alto porcentaje de descuento.

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Esta reconfiguración del mercado se da lejos de los grandes centros comerciales. Con estos modelos de tienda, las cadenas optan por locales pequeños al interior de colonias y poblaciones, que se convierten en puntos estratégicos por su cercanía con el consumidor.

En esta competencia, por número de tiendas hay un ganador claro: las Tiendas 3B, que mantienen el acelerador en el ritmo de aperturas, duplicando el número de unidades de Bodega Aurrerá Express, de Walmart. Mientras estas cadenas hacen el uno-dos en la carrera, les siguen Waldos, Bara, Supercito y Soriana Express.

Tiendas Tres B, del empresario Anthony Hatoum, cortó el listón de 874 unidades en 2025, mientras que Walmart abrió 103 Bodega Aurrerá Express, Femsa inauguró 157 tiendas Bara y Chedraui entró al juego con 131 Supercito.

En medio del auge, la disponibilidad de espacios se vuelve crucial. En la avenida Camino Real a San Mateo, en Naucalpan, estas tiendas conviven una frente a otra. El paisaje de puntos rojos, verdes y amarillos -colores de cada marca- se replica en otras zonas urbanas de la ciudad.

Julián Fernández, director de MAR Capital, comparte que, si bien el segmento de tiendas de descuento aún tiene espacio para la expansión física con las diferentes cadenas, esta expansión geográfica será más lenta hacia el futuro. El especialista considera que este formato de autoservicio entró en una fase en la que la ubicación estratégica, la eficiencia operativa y la logística serán factores determinantes para las nuevas aperturas.

“Todavía hay un margen importante de crecimiento, pero con matices. El espacio físico para poder expandirse existe, especialmente en zonas urbanas de alta densidad y en mercados semiurbanos. Sin embargo, el crecimiento ya no será tan acelerado ni tan libre como en años anteriores”, declara.

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Ariel Méndez, analista bursátil de Grupo Financiero B×+, explica que los planes de expansión de cada una de las cadenas se determinan de acuerdo con las regiones en las que operan, por lo que distribuyen sus formatos según las particularidades de cada ubicación. “Algunos formatos representan la evolución de una tienda pequeña hacia una de mayor tamaño, dependiendo de la necesidad de la zona”, dice.

Tiendas 3B, el jugador con más unidades, proyecta abrir menos tiendas este año y prevé sumar 630 unidades. Chedraui, por su parte, espera abrir 137 Supercito. El resto de las cadenas no ha compartido sus perspectivas para el desarrollo de sus tiendas de menor formato.

Crecer cuando los mexicanos compran menos

Las tiendas de descuento y proximidad basan su eficiencia en los espacios y en los precios para capturar a los consumidores que buscan reemplazar productos en su alacena, más que en la sofisticación del surtido. Son tiendas diseñadas para tickets pequeños, visitas frecuentes y un consumidor que controla su gasto.

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Su crecimiento y auge se alinean con un contexto de consumo más restrictivo. La desaceleración económica ha endurecido las decisiones de gasto de los hogares, lo que fortalece su relevancia.

“La competencia por tener mayor participación ha sido muy marcada en los últimos años, pero cada compañía ha buscado especializarse o desarrollar estrategias de marketing que acerquen a los consumidores, ya sea a través de un ecosistema de negocio, productos frescos, promociones constantes o especialización por patrones de consumo. De tal forma que los clientes atienden sus necesidades de formas diversas”, dice Ariel Méndez.

En tanto, el entorno económico del país, la presión en las carteras de los mexicanos por la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo en ciertos segmentos poblacionales hacen muy probable, para Julián Fernández, que estas tiendas no solo se mantengan como opción, sino que ganen relevancia dentro del gasto cotidiano de los consumidores en México.

Estas tiendas de descuento y precios bajos mantendrán su relevancia al momento en que los compradores llenan sus carritos del súper. “El segmento es muy atractivo y está evolucionando rápidamente hacia una etapa más madura, donde solo los modelos más eficientes y mejor ejecutados capturarán el crecimiento futuro”, dice Fernández.

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Bodega Aurrera WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

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