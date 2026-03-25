Tiendas 3B duplica a Bodega Aurrerá en tiendas en la carrera del mercado de proximidad

Esta reconfiguración del mercado se da lejos de los grandes centros comerciales. Con estos modelos de tienda, las cadenas optan por locales pequeños al interior de colonias y poblaciones, que se convierten en puntos estratégicos por su cercanía con el consumidor.

En esta competencia, por número de tiendas hay un ganador claro: las Tiendas 3B, que mantienen el acelerador en el ritmo de aperturas, duplicando el número de unidades de Bodega Aurrerá Express, de Walmart. Mientras estas cadenas hacen el uno-dos en la carrera, les siguen Waldos, Bara, Supercito y Soriana Express.

Tiendas Tres B, del empresario Anthony Hatoum, cortó el listón de 874 unidades en 2025, mientras que Walmart abrió 103 Bodega Aurrerá Express, Femsa inauguró 157 tiendas Bara y Chedraui entró al juego con 131 Supercito.

En medio del auge, la disponibilidad de espacios se vuelve crucial. En la avenida Camino Real a San Mateo, en Naucalpan, estas tiendas conviven una frente a otra. El paisaje de puntos rojos, verdes y amarillos -colores de cada marca- se replica en otras zonas urbanas de la ciudad.

Julián Fernández, director de MAR Capital, comparte que, si bien el segmento de tiendas de descuento aún tiene espacio para la expansión física con las diferentes cadenas, esta expansión geográfica será más lenta hacia el futuro. El especialista considera que este formato de autoservicio entró en una fase en la que la ubicación estratégica, la eficiencia operativa y la logística serán factores determinantes para las nuevas aperturas.

“Todavía hay un margen importante de crecimiento, pero con matices. El espacio físico para poder expandirse existe, especialmente en zonas urbanas de alta densidad y en mercados semiurbanos. Sin embargo, el crecimiento ya no será tan acelerado ni tan libre como en años anteriores”, declara.