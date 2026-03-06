El comercio de México desplaza al de China en Estados Unidos: ya duplica al del gigante asiático

El comercio entre México y Estados Unidos alcanzó en 2025 un valor de 872,834 millones de dólares, una cifra que ya duplica el intercambio que Washington mantiene con China, el cual cerró en 414,688 millones. La brecha confirma el desplazamiento gradual del gigante asiático dentro del mercado estadounidense y refleja la fortaleza de la relación económica entre los socios norteamericanos, que mantiene un ritmo dinámico incluso en un contexto de tensiones comerciales globales.
El comercio de EU con México ya vale el doble que el de China
Las compras de Estados Unidos a México sumaron 534,874 millones de dólares, un monto 1.7 veces mayor al que el país realizó a China. Al mismo tiempo, las exportaciones estadounidenses hacia México alcanzaron 337,960 millones de dólares, casi tres veces más que las dirigidas a Beijing. Con ello, el intercambio bilateral consolidó una de las relaciones comerciales más profundas del mundo.
Una investigación de Brookings Institution señala que el giro del comercio estadounidense hacia América del Norte y lejos de China se aceleró a partir de las disrupciones en las cadenas de suministro provocadas por la pandemia. Las empresas comenzaron a priorizar resiliencia y proximidad geográfica, lo que impulsó la relocalización de operaciones y fortaleció el comercio dentro de la región.
México no solo se consolidó como el principal proveedor de bienes para Estados Unidos desde 2023. Para 2025 también se posicionó como su mayor mercado de exportación. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el país se ubica como el primer o segundo destino de ventas externas para alrededor del 75% de las industrias estadounidenses.
La economía mexicana se convirtió así en un comprador clave de productos estadounidenses. Entre los principales bienes que adquiere destacan cereales, electrónicos, hierro y acero, autopartes, vehículos, maquinaria y energía, lo que evidencia la profunda integración de las cadenas productivas entre ambas economías.
Dentro de Estados Unidos, el comercio con México también muestra una fuerte concentración geográfica. Solo cinco estados concentran cerca del 65% del intercambio bilateral, encabezados por Texas, que funciona como el principal nodo logístico y comercial de esta relación económica.
EL crecimiento también elevó el peso de México dentro de la balanza comercial de Estados Unidos. El déficit que Washington mantiene con su vecino del sur ya equivale al que registra en conjunto con Tailandia, Japón e India, y cada vez se aproxima más al tamaño del déficit que mantiene con China.
El avance ocurre en un entorno comercial marcado por tensiones arancelarias. El aumento de gravámenes a ciertas exportaciones hacia Estados Unidos comenzó a reflejarse en algunos sectores, en particular en el automotriz. Las ventas externas de vehículos y autopartes, equipo de transporte en general, mostraron un descenso en el comercio bilateral durante el último año, aunque el impacto total de estas medidas podría observarse con mayor claridad en el mediano plazo.
Aun así, el trato preferencial para los productos que cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha permitido sostener la competitividad de gran parte de las exportaciones mexicanas. La fuerte integración industrial entre ambos países explica por qué cualquier cambio en la política comercial estadounidense tiene efectos amplios, especialmente en una industria cuyas cadenas de suministro cruzan la frontera varias veces antes de que un vehículo llegue al consumidor final.
En manufactura avanzada, México también ganó terreno en segmentos estratégicos. En 2025 el país superó a China como principal proveedor de productos de tecnología avanzada para Estados Unidos. Este grupo incluye bienes sensibles para la seguridad económica y nacional estadounidense, lo que apunta a una mayor integración tecnológica dentro de América del Norte.
Lee más
Las exportaciones de equipos informáticos han mostrado un dinamismo particular, impulsado por la expansión del sector de tecnologías de la información en Estados Unidos. Esta tendencia amplió la diversificación de las exportaciones mexicanas y fortaleció su presencia en sectores de mayor valor agregado.
El comercio agroalimentario también refleja la profundidad del vínculo bilateral. El intercambio entre ambos países superó los 74,000 millones de dólares. Las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia México registraron un crecimiento cercano al 1%, mientras que las compras de Estados Unidos a productos agropecuarios mexicanos mostraron una caída cercana al 10%, en un contexto de ajustes en la demanda y precios internacionales.
A pesar de las fluctuaciones sectoriales, el balance general muestra una relación comercial cada vez más integrada. México se consolidó como un socio indispensable para la economía estadounidense, mientras el comercio regional continúa adaptándose a un entorno global marcado por la competencia tecnológica y la reconfiguración de cadenas productivas.