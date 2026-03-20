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Automotrices con planta en México, pero que importan hasta 91% de lo que venden

México produce alrededor de 4 millones de vehículos al año, sin embargo, el 80% observa en los mercados extranjeros sus principales lugares de destino.
vie 20 marzo 2026 05:00 PM
México es potencia automotriz con Toyota, Ford y GM, pero 91% de los autos que se venden son importados
Toyota, General Motors, Ford, Honda y Audi son las que más integran su portafolio en México a partir de producto extranjero. (deepblue4you/Getty Images)

México es el sexto productor de vehículos a nivel global con una fabricación de alrededor de 4 millones de unidades al año, sin embargo, cerca del 80% de lo manufacturado en el país observa en los mercados extranjeros sus principales lugares de destino.

Lo anterior ha llevado a que las automotrices instaladas en el territorio nacional vean en los autos procedentes de otras partes del mundo sus principales fuentes de suministro para integrar sus portafolios y oferta en México.

De acuerdo con los últimos datos de Inegi, en el primer bimestre de este año, de los 250,084 vehículos vendidos en México, el 67.9% correspondieron a unidades importadas, una cifra que en el primer bimestre del año pasado fue de 64.9%. El porcentaje restante, en ambos casos, corresponde a automóviles nacionales.

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A continuación, enlistamos las automotrices que cuentan con planta en México, pero que más ven en los autos procedentes de otro tipo de origen su principal suministro para la puesta en marcha de sus portafolios en el país.

Toyota

La firma de origen japonés, Toyota, cuenta con dos plantas en México, en Baja California y en Guanajuato, que en conjunto ensamblaron 50,504 unidades este primer bimestre del año, lo que representó una baja de 1.3%.

De acuerdo con datos de Inegi, el 91.2% de lo que comercializó en el territorio mexicano a lo largo del primer bimestre del año fueron unidades importadas y el porcentaje restante de nacionales. Tailandia es el principal país de origen de los vehículos, seguido de Estados Unidos, Indonesia, Japón y Austria.

General Motors

La automotriz estadounidense General Motors cuenta con tres plantas de manufactura en México, en Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila, que en conjunto sumaron una producción de 142,912 unidades, lo que significó un incremento de 9.9%.

El Inegi señala que el 91% de las ventas de la firma correspondieron a unidades importadas, mientras que el 9% restante fueron vehículos “Hechos en México”. El principal país de origen de su portafolio es China, seguido de Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá.

Ford

La automotriz de origen estadounidense Ford opera dos plantas de manufactura en México, tanto en Estado de México como en Sonora. Entre enero y febrero ensambló 66,800 unidades, un volumen similar al registrado en el mismo periodo del año pasado.

Del total de ventas de la compañía en el país, el 90.7% correspondió a vehículos producidos fuera de México, viniendo de orígenes como Estados Unidos, China, Argentina, Reino Unido y Canadá. El porcentaje restante, 9.3%, fue de autos hechos en el territorio nacional.

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Honda

El fabricante de origen japonés, Honda, opera una planta productiva de vehículos en Guanajuato. Durante el primer bimestre del año, la firma ensambló 29,291 unidades, lo que significó un avance de 7.1%.

A lo largo de dicho periodo, la firma observó que el 80.6% de sus ventas correspondieron a autos hechos fuera del territorio nacional, de orígenes como Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Canadá e Indonesia. El porcentaje de ventas nacionales fue de 19.4%.

Audi

La automotriz de los cuatro aros, Audi, opera una planta de manufactura en Puebla, mediante la cual produjo 22,831 unidades, lo que significó un avance de 55.6%, según datos de Inegi.

Las ventas en México de la compañía de origen alemán están integradas principalmente por unidades fuera del país, al totalizar 75.5% de otros orígenes como Alemania, Eslovaquia, España y Hungría. El 24.5% de sus ventas fue de autos “Made in México”.

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Sector automotriz Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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