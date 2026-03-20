México es potencia automotriz con Toyota, Ford y GM, pero 91% de los autos que se venden son importados

A continuación, enlistamos las automotrices que cuentan con planta en México, pero que más ven en los autos procedentes de otro tipo de origen su principal suministro para la puesta en marcha de sus portafolios en el país.

Toyota

La firma de origen japonés, Toyota, cuenta con dos plantas en México, en Baja California y en Guanajuato, que en conjunto ensamblaron 50,504 unidades este primer bimestre del año, lo que representó una baja de 1.3%.

De acuerdo con datos de Inegi, el 91.2% de lo que comercializó en el territorio mexicano a lo largo del primer bimestre del año fueron unidades importadas y el porcentaje restante de nacionales. Tailandia es el principal país de origen de los vehículos, seguido de Estados Unidos, Indonesia, Japón y Austria.

General Motors

La automotriz estadounidense General Motors cuenta con tres plantas de manufactura en México, en Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila, que en conjunto sumaron una producción de 142,912 unidades, lo que significó un incremento de 9.9%.

El Inegi señala que el 91% de las ventas de la firma correspondieron a unidades importadas, mientras que el 9% restante fueron vehículos “Hechos en México”. El principal país de origen de su portafolio es China, seguido de Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá.

Ford

La automotriz de origen estadounidense Ford opera dos plantas de manufactura en México, tanto en Estado de México como en Sonora. Entre enero y febrero ensambló 66,800 unidades, un volumen similar al registrado en el mismo periodo del año pasado.

Del total de ventas de la compañía en el país, el 90.7% correspondió a vehículos producidos fuera de México, viniendo de orígenes como Estados Unidos, China, Argentina, Reino Unido y Canadá. El porcentaje restante, 9.3%, fue de autos hechos en el territorio nacional.