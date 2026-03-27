El turismo nacional toma el control: mexicanos generan más de 55% de las reservas en hoteles

Son diversas las tendencias en el mercado. En el análisis de 130 millones de reservaciones, se encontró que los viajeros mexicanos muestran una mayor planeación en sus decisiones, con reservas que se realizan con más de 28 días de anticipación en promedio.

A esto se suma una preferencia por estancias más largas, y de acuerdo con el directivo, este patrón eleva el valor de cada visitante y abre oportunidades para incrementar el gasto dentro de los hoteles.

Rodríguez considera que para capitalizar estas tendencias, los hoteles orientados al público de negocios deberán delinear una fórmula para alargar la estancia del huésped. “Tenemos que conocer a nuestro huésped para incrementar la la oferta y el tiempo que se quedan con hospedados, lo que por ende eleva el ticket promedio de lo que gastan en el hotel brindándoles experiencias”, declara.

Otra de las tendencias favorables es que siete de cada 10 mexicanos planean viajar dentro del país, lo que refuerza la tendencia hacia el turismo local, que responde a factores como la búsqueda de destinos cercanos, la diversificación de la oferta y el efecto de eventos de alto impacto, como el Mundial, que este año elevará la demanda en ciudades sede y en destinos cercanos en comparación con el año pasado, aunque Rodriguez evitó dar una cifra de crecimiento.

Este furor de los viajeros por los destinos nacionales se presenta en medio de algunos cambios que desde hace un par de años vive la industria turística nacional, como el mayor peso a las experiencias frente a los destinos. “El viajero ya no busca únicamente hospedaje, sino una oferta integral que incluya servicios, actividades y personalización”, dice el directivo,

