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Los viajeros mexicanos ya generan más del 55% de las reservas hoteleras

Con siete de cada 10 mexicanos planeando viajar dentro del país, el sector turístico apuesta por tecnología, experiencias y estrategias multicanal para captar mayor valor.
vie 27 marzo 2026 03:23 PM
El turismo nacional toma el control: mexicanos generan más de 55% de las reservas en hoteles
El viajero nacional toma un papel central en la generación de demanda y en la definición de estrategias para los operadores turísticos. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Los viajeros mexicanos catalizan el turismo al interior del país y ya representan más del 55% de las reservas hoteleras, mientras buscan mayores propuestas de valor y con tendencias como el combinar viajes de trabajo con ocio.

Alfredo Rodríguez, director regional de América de SiteMinder, explica que el viajero nacional toma un papel central en la generación de demanda y en la definición de estrategias para los operadores turísticos, de acuerdo con su análisis Changing Traveler Report 2026.

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Son diversas las tendencias en el mercado. En el análisis de 130 millones de reservaciones, se encontró que los viajeros mexicanos muestran una mayor planeación en sus decisiones, con reservas que se realizan con más de 28 días de anticipación en promedio.

A esto se suma una preferencia por estancias más largas, y de acuerdo con el directivo, este patrón eleva el valor de cada visitante y abre oportunidades para incrementar el gasto dentro de los hoteles.

Rodríguez considera que para capitalizar estas tendencias, los hoteles orientados al público de negocios deberán delinear una fórmula para alargar la estancia del huésped. “Tenemos que conocer a nuestro huésped para incrementar la la oferta y el tiempo que se quedan con hospedados, lo que por ende eleva el ticket promedio de lo que gastan en el hotel brindándoles experiencias”, declara.

Otra de las tendencias favorables es que siete de cada 10 mexicanos planean viajar dentro del país, lo que refuerza la tendencia hacia el turismo local, que responde a factores como la búsqueda de destinos cercanos, la diversificación de la oferta y el efecto de eventos de alto impacto, como el Mundial, que este año elevará la demanda en ciudades sede y en destinos cercanos en comparación con el año pasado, aunque Rodriguez evitó dar una cifra de crecimiento.

Este furor de los viajeros por los destinos nacionales se presenta en medio de algunos cambios que desde hace un par de años vive la industria turística nacional, como el mayor peso a las experiencias frente a los destinos. “El viajero ya no busca únicamente hospedaje, sino una oferta integral que incluya servicios, actividades y personalización”, dice el directivo,

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La tecnología al servicio del viajero

El entorno digital también redefine el mercado. Aunque plataformas como Booking o Expedia mantienen una alta relevancia, los operadores turísticos amplían su estrategia hacia esquemas multicanal que incluyen mayoristas, minoristas y canales directos. Esta diversificación permite reducir costos de intermediación y mejorar la rentabilidad, además de abrir la puerta a perfiles de clientes con mayor disposición de gasto.

Los mexicanos también apuestan por el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para diseñar itinerarios, comparar opciones y optimizar su experiencia. Esta adopción facilita decisiones más informadas y acelera la conversión en reservas. “La adopción de la IA es para hacer itinerarios o para rutas”, dice el directivo.

Aunque el panorama luce favorecedor, hay algunos desafíos. El sector turístico en México enfrenta una oportunidad relevante, pero también un entorno más competitivo. Destinos internacionales como Punta Cana o Tailandia refuerzan su oferta con inversiones en infraestructura y experiencias integradas. Frente a este escenario, la ventaja de México radica en su diversidad de destinos, conectividad y capacidad para ofrecer experiencias diferenciadas.

Para el directivo, el reto para los operadores consiste en capitalizar el crecimiento del mercado interno, elevar el valor de cada visitante y fortalecer su competitividad frente a otros destinos globales. La clave se encuentra en el conocimiento del cliente, la diversificación de canales y la construcción de experiencias que permitan extender la estancia y aumentar el gasto, en un mercado donde el viajero mexicano marca el rumbo.

“El viajero mexicano combina lo mejor de los dos mundos, es digital, curioso y busca eficiencia, pero también quiere sentirse atendido de manera cercana y personal. Su interés por las experiencias y por la calidad del servicio crea una oportunidad enorme para los hoteles que realmente entiendan al huésped”, declara.

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