Jalisco se recompone y apuesta por el Mundial como prueba de confianza

La secretaria de Turismo estatal afirma que Jalisco más seguro que antes, mientras el sector retoma actividades y preparan las temporadas de Semana Santa y Spring Break.
sáb 28 febrero 2026 08:00 AM
MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION-TOURISM
Los destinos turísticos del estado retomaron sus actividades. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Jalisco tuvo una semana compleja, pero está lista para recibir al turismo nacional e internacional. El estado retomó desde el 26 de febrero las actividades de hospedaje, eventos y conectividad, mientras la Secretaria de Turismo local asegura que el destino es un lugar seguro para visitar, en vísperas del desarrollo del Mundial.

Michelle Fridman, titular de Sectur Jalisco, explicó que si bien la industria de la hospitalidad recibió algunas cancelaciones de turistas durante la semana posterior a los eventos de violencia en torno a la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, han retomado operaciones y asegura que es seguro viajar al estado. “Nuestros destinos turísticos ya están operando con regularidad”, declara.

En el estado se registraron algunos días de paro de rutas áreas y de corridas de autobuses, así como de bloqueos carreteros y alertas de seguridad a viajeros en víspera del silbatazo de inicio del Mundial, del que la ciudad será una de la sedes. Los hechos derivaron en una recomendación de resguardo por parte del gobierno estadounidense.

Uno de los puntos relevantes para dotar de confianza a los turistas y viajeros que visitan Jalisco es que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos levantó, desde el 24 de febrero, la recomendación.

“El Travel Advisory nos levantó ese warning y ya regresamos al nivel habitual. Es una gran señal porque habla de la confianza del gobierno de Estados Unidos, que son muy rigurosos en cómo miden la seguridad”, declara Fridman en entrevista con Expansión.

En el esquema ordinario del Travel Advisory, Jalisco se mantiene en un Nivel 3, que invita a la reconsideración del viaje, pero con la aclaración de que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic, son destinos seguros para los turistas, exentan dicha recomendación.

En cuanto a conectividad y movilidad, las aerolíneas restablecieron sus itinerarios, en rutas nacionales e internacionales, mientras que los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen su actividad normal, con 224 y 192 operaciones, respectivamente.

La titular de la Sectur Jalisco adelantó que la agenda de eventos se mantiene activa con 75 eventos programados para marzo, entre congresos, convenciones, competencias deportivas, eventos gastronómicos, exposiciones y encuentros empresariales. “Algunos han cambiado fechas, pero no se han cancelado. Eso habla de la seguridad y de la confianza que hay en un destino resiliente como Jalisco”, declara.

Para las temporadas de Semana Santa y Spring Break,que son las siguientes temporadas vacacionales, se preparan con su oferta turística habitual.

“Estamos informando por las vías oficiales de comunicación en qué situación están nuestros destinos para que la gente decida con base en información fundamental”, declara la funcionaria. “Cuando la gente me pregunta si es seguro viajar a Jalisco, yo les digo que hoy es más seguro que lo que era antes”, apunta.

