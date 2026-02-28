Jalisco se recompone y apuesta por el Mundial como prueba de confianza

Jalisco tuvo una semana compleja, pero está lista para recibir al turismo nacional e internacional. El estado retomó desde el 26 de febrero las actividades de hospedaje, eventos y conectividad, mientras la Secretaria de Turismo local asegura que el destino es un lugar seguro para visitar, en vísperas del desarrollo del Mundial.
Michelle Fridman, titular de Sectur Jalisco, explicó que si bien la industria de la hospitalidad recibió algunas cancelaciones de turistas durante la semana posterior a los eventos de violencia en torno a la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, han retomado operaciones y asegura que es seguro viajar al estado. “Nuestros destinos turísticos ya están operando con regularidad”, declara.