Jalisco se recompone y apuesta por el Mundial como prueba de confianza

En el estado se registraron algunos días de paro de rutas áreas y de corridas de autobuses, así como de bloqueos carreteros y alertas de seguridad a viajeros en víspera del silbatazo de inicio del Mundial, del que la ciudad será una de la sedes. Los hechos derivaron en una recomendación de resguardo por parte del gobierno estadounidense.

Uno de los puntos relevantes para dotar de confianza a los turistas y viajeros que visitan Jalisco es que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos levantó, desde el 24 de febrero, la recomendación.

“El Travel Advisory nos levantó ese warning y ya regresamos al nivel habitual. Es una gran señal porque habla de la confianza del gobierno de Estados Unidos, que son muy rigurosos en cómo miden la seguridad”, declara Fridman en entrevista con Expansión.

En el esquema ordinario del Travel Advisory, Jalisco se mantiene en un Nivel 3, que invita a la reconsideración del viaje, pero con la aclaración de que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic, son destinos seguros para los turistas, exentan dicha recomendación.

En cuanto a conectividad y movilidad, las aerolíneas restablecieron sus itinerarios, en rutas nacionales e internacionales, mientras que los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen su actividad normal, con 224 y 192 operaciones, respectivamente.

