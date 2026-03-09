La industria turística refuerza estrategia contra la inseguridad rumbo al Mundial 2026

Más allá del impacto inmediato, el sector ve en el evento deportivo una plataforma de promoción global que podría detonar mayores flujos turísticos en 2027, y para ello deben capitalizar esa oportunidad la industria con la estrategia conjunta de comunicación internacional.

“El efecto o la generación adicional de turistas podemos más que consolidarlas en el periodo del Mundial, y esto puede ser un detonante importante para el 2027, ya que como todos esperamos que este va a ser un evento extraordinario y puede ser un detonante importante para el 2027, ya que esperamos sea un catalizador de promoción para el año siguiente”, dijo Cosío.

Las proyecciones del CNET para este año estiman un crecimiento de alrededor de 5% en divisas turísticas y de 4% en la llegada total de turistas internacionales. En el caso del turismo aéreo, se prevé un incremento cercano a 3%, lo que permitiría alcanzar aproximadamente 23.6 millones de visitantes por esta vía. Mientras tanto, el mercado nacional podría crecer alrededor de 2%, en línea con el desempeño de la economía.

El efecto de la inseguridad

Tras los enfrentamientos por la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el 22 de febrero de 2026, el turismo internacional tuvo un ligero impacto en destinos muy específicos, como el caso de Puerto Vallarta. El presidente del CNET adelantó que la afectación para Semana Santa en este destino es mínima.

Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, dijo a Expansión que probablemente haya un impacto para el turismo en Puerto Vallarta en los dos meses inmediatos al suceso, pero la industria apuesta por reforzar la promoción internacional y consolidar acuerdos comerciales a través de Gala Vallarta, uno de los encuentros de negocios de la industria en el Pacífico mexicano.

En esta edición participan 75 hosted buyers, 65 mayoristas y alrededor de 75 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, cifras que reflejan el interés de la industria por mantener a la región dentro de los principales circuitos turísticos del país.

“No tenemos afectaciones en la operatividad de los destinos, es decir, tenemos de regreso nuestra conectividad, la movilidad y los hoteles están abiertos, más no me atreveré a decirte que no va a haber una afectación en el desempeño del mercado y estaremos esperando una una ligera disminución, pero estamos seguros que la recuperación va a ser muy próxima, porque o estamos viendo, estamos viendo los números de pasajeros en aeropuertos eh recuperarse rápidamente”, declara Fridman.