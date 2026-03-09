La industria turística refuerza estrategia contra la inseguridad rumbo al Mundial 2026

El panorama turístico
El turismo aéreo es el motor del sector. Alrededor del 80% de las divisas turísticas provienen de viajeros que llegan por avión, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. Este segmento destaca no solo por su volumen, sino por su mayor derrama económica: cada turista aéreo deja en promedio 1,220 dólares, muy por encima de otros visitantes internacionales como los excursionistas, cuyo gasto promedio ronda los 60 dólares, o los pasajeros de crucero, con cerca de 84 dólares.
Estados Unidos continúa como el principal origen de visitantes internacionales hacia México, con cerca de dos terceras partes del total de turistas que llegan por vía aérea. Canadá se consolida como el segundo mercado con mayor crecimiento, con una participación cercana al 13%, lo que equivale a uno de cada siete turistas internacionales que arriban al país, de acuerdo con datos del CNET
También se observan avances en mercados europeos como Reino Unido y España, mientras que otros como Francia y Alemania muestran retrocesos. En América Latina, Colombia ha registrado una caída por segundo año consecutivo, influida por cambios en las políticas migratorias, mientras que Argentina y Chile presentan señales positivas.
El turismo terrestre también mostró un comportamiento positivo, especialmente en el flujo fronterizo. Los visitantes internacionales que cruzan por la frontera contribuyen significativamente a mantener un saldo favorable en la balanza turística del país. En conjunto, el movimiento fronterizo se encamina a recuperar los niveles previos a la pandemia.
El segmento de cruceros también cerró el año con resultados positivos, incluso tras la implementación por primera vez de un pago de derechos para este tipo de visitantes. Pese a esta nueva obligación, el flujo de pasajeros marítimos continuó creciendo.
En contraste, el mercado interno mostró un avance más moderado. Las visitas a zonas arqueológicas y museos aumentaron apenas 1.1% frente al año previo, y aún se mantienen por debajo de los niveles registrados en 2019, lo que refleja un rezago en el turismo cultural.
En el frente internacional, México enfrenta un entorno competitivo más equilibrado. Durante la pandemia el país ganó participación en el mercado estadounidense al ser uno de los pocos destinos abiertos; sin embargo, conforme se normalizaron los viajes globales, otros destinos comenzaron a recuperar terreno. Actualmente México mantiene una participación cercana al 18.5% en ese mercado, todavía por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria, aunque con una ligera disminución frente a 2024.
Entre los destinos competidores, República Dominicana continúa consolidando su crecimiento y se acerca a los nueve millones de turistas internacionales. En contraste, Cuba registra caídas consecutivas, mientras que Jamaica enfrentó una reducción de 13.4% en la llegada de visitantes el año pasado, en parte por el impacto de huracanes.
En el ámbito aéreo, Cancún se mantiene como el aeropuerto con mayor tráfico internacional, seguido por la Ciudad de México y Puerto Vallarta, aunque este último registró una caída en el flujo de pasajeros. Monterrey, por su parte, destaca con un crecimiento cercano al 16% en tráfico internacional. En el mercado doméstico, las aerolíneas de bajo costo dominan el sector, particularmente Viva y Volaris, que concentran cerca del 40% cada una en el transporte de pasajeros dentro del país.