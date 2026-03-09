Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La industria turística refuerza estrategia contra la inseguridad rumbo al Mundial 2026

El sector público y el privado lanzan una estrategia de comunicación en Estados Unidos y Canadá para mantener la confianza en el destino México tras episodios de violencia y capitalizar el impulso del Mundial 2026.
lun 09 marzo 2026 06:04 PM
(Obligatorio)
El sector público y privado suman fuerzas en una campaña de comunicación para mantener la confianza en México como destino y sostener el crecimiento del turismo internacional. (Foto: Carl de Souza /AFP)

La industria turística acelera una estrategia de contención y promoción internacional para blindar la percepción de seguridad del país que se ha visto afectada por los episodios de violencia, como los ocurridos en Guadalajara, a finales de febrero.

Con miras a fortalecer al sector más allá del Mundial de Fútbol de 2026, el sector público y privado suman fuerzas en una campaña de comunicación dirigida principalmente a Estados Unidos y Canadá, los principales mercados emisores de turistas y viajeros, para mantener la confianza en la marca México y sostener el crecimiento del turismo internacional.

Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), comenta que trabajan en conjunto con la Secretaría de Turismo de México (Sectur) y con la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) en esta estrategia de difusión de información Verificada a América del Norte y monitoreo permanente para responder a información incorrecta sobre el país.

Publicidad

Para el despliegue de esta estrategia, se contrató a la empresa Global Nexus, y de acuerdo con el presidente del CNTE, tiene como ejes principales la comunicación inmediata, con la difusión de información sobre la operación de los destinos, protocolos de seguridad y capacidad instalada; gestión con medios y actores claves en Estados Unidos y Canadá para asegurar que la narrativa sobre México sea sustentada en hechos, y un monitoreo permanente y respuesta rápida para evitar desinformación.

“No solo se trata de contener una coyuntura, sino de fortalecer la certeza. México está preparado, está operando y está listo para recibir el turismo internacional rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y otros eventos de gran relevancia a nivel global. El mensaje que queremos dar es claro, tenemos coordinación institucional, liderazgo y una industria sólida que sigue creciendo”, declara Cosío.

Capitalizar el turismo después del Mundial 2026

De cara al Mundial de 2026, la programación de vuelos muestra un incremento moderado en la oferta de asientos, especialmente hacia Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del torneo en México. En estos destinos, el CNET proyecta un aumento cercano al 5.5% en vuelos internacionales y de alrededor de 5.7% en rutas nacionales durante el periodo del evento.

Las estimaciones del sector apuntan a que el Mundial generará alrededor de 836,000 turistas adicionales, de los cuales unos 556,000 serían nacionales y cerca de 280,000 extranjeros. Este flujo podría traducirse en una derrama económica adicional de aproximadamente 2,100 millones de dólares para la industria turística, de acuerdo con datos que comparte Cosío.

La Sectur, en tanto, proyecta que el Mundial atraerá a más de 5.5 millones de turistas internacionales adicionales a México, generando una derrama económica superior a los 60,000 millones de pesos.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estima la creación de entre 12,000 y 14,000 empleos temporales durante el Mundial para atender el aumento de comensales.con una derrama gastronómica adicional cercana a 562 millones de dólares, ante la llegada de entre 2.5 a 3 millones de turistas adicionales.

Publicidad

Más allá del impacto inmediato, el sector ve en el evento deportivo una plataforma de promoción global que podría detonar mayores flujos turísticos en 2027, y para ello deben capitalizar esa oportunidad la industria con la estrategia conjunta de comunicación internacional.

“El efecto o la generación adicional de turistas podemos más que consolidarlas en el periodo del Mundial, y esto puede ser un detonante importante para el 2027, ya que como todos esperamos que este va a ser un evento extraordinario y puede ser un detonante importante para el 2027, ya que esperamos sea un catalizador de promoción para el año siguiente”, dijo Cosío.

Las proyecciones del CNET para este año estiman un crecimiento de alrededor de 5% en divisas turísticas y de 4% en la llegada total de turistas internacionales. En el caso del turismo aéreo, se prevé un incremento cercano a 3%, lo que permitiría alcanzar aproximadamente 23.6 millones de visitantes por esta vía. Mientras tanto, el mercado nacional podría crecer alrededor de 2%, en línea con el desempeño de la economía.

El efecto de la inseguridad

Tras los enfrentamientos por la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el 22 de febrero de 2026, el turismo internacional tuvo un ligero impacto en destinos muy específicos, como el caso de Puerto Vallarta. El presidente del CNET adelantó que la afectación para Semana Santa en este destino es mínima.

Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, dijo a Expansión que probablemente haya un impacto para el turismo en Puerto Vallarta en los dos meses inmediatos al suceso, pero la industria apuesta por reforzar la promoción internacional y consolidar acuerdos comerciales a través de Gala Vallarta, uno de los encuentros de negocios de la industria en el Pacífico mexicano.

En esta edición participan 75 hosted buyers, 65 mayoristas y alrededor de 75 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, cifras que reflejan el interés de la industria por mantener a la región dentro de los principales circuitos turísticos del país.

“No tenemos afectaciones en la operatividad de los destinos, es decir, tenemos de regreso nuestra conectividad, la movilidad y los hoteles están abiertos, más no me atreveré a decirte que no va a haber una afectación en el desempeño del mercado y estaremos esperando una una ligera disminución, pero estamos seguros que la recuperación va a ser muy próxima, porque o estamos viendo, estamos viendo los números de pasajeros en aeropuertos eh recuperarse rápidamente”, declara Fridman.

Publicidad

El panorama turístico

El turismo aéreo es el motor del sector. Alrededor del 80% de las divisas turísticas provienen de viajeros que llegan por avión, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. Este segmento destaca no solo por su volumen, sino por su mayor derrama económica: cada turista aéreo deja en promedio 1,220 dólares, muy por encima de otros visitantes internacionales como los excursionistas, cuyo gasto promedio ronda los 60 dólares, o los pasajeros de crucero, con cerca de 84 dólares.

Estados Unidos continúa como el principal origen de visitantes internacionales hacia México, con cerca de dos terceras partes del total de turistas que llegan por vía aérea. Canadá se consolida como el segundo mercado con mayor crecimiento, con una participación cercana al 13%, lo que equivale a uno de cada siete turistas internacionales que arriban al país, de acuerdo con datos del CNET

También se observan avances en mercados europeos como Reino Unido y España, mientras que otros como Francia y Alemania muestran retrocesos. En América Latina, Colombia ha registrado una caída por segundo año consecutivo, influida por cambios en las políticas migratorias, mientras que Argentina y Chile presentan señales positivas.

El turismo terrestre también mostró un comportamiento positivo, especialmente en el flujo fronterizo. Los visitantes internacionales que cruzan por la frontera contribuyen significativamente a mantener un saldo favorable en la balanza turística del país. En conjunto, el movimiento fronterizo se encamina a recuperar los niveles previos a la pandemia.

El segmento de cruceros también cerró el año con resultados positivos, incluso tras la implementación por primera vez de un pago de derechos para este tipo de visitantes. Pese a esta nueva obligación, el flujo de pasajeros marítimos continuó creciendo.

En contraste, el mercado interno mostró un avance más moderado. Las visitas a zonas arqueológicas y museos aumentaron apenas 1.1% frente al año previo, y aún se mantienen por debajo de los niveles registrados en 2019, lo que refleja un rezago en el turismo cultural.

En el frente internacional, México enfrenta un entorno competitivo más equilibrado. Durante la pandemia el país ganó participación en el mercado estadounidense al ser uno de los pocos destinos abiertos; sin embargo, conforme se normalizaron los viajes globales, otros destinos comenzaron a recuperar terreno. Actualmente México mantiene una participación cercana al 18.5% en ese mercado, todavía por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria, aunque con una ligera disminución frente a 2024.

Entre los destinos competidores, República Dominicana continúa consolidando su crecimiento y se acerca a los nueve millones de turistas internacionales. En contraste, Cuba registra caídas consecutivas, mientras que Jamaica enfrentó una reducción de 13.4% en la llegada de visitantes el año pasado, en parte por el impacto de huracanes.

En el ámbito aéreo, Cancún se mantiene como el aeropuerto con mayor tráfico internacional, seguido por la Ciudad de México y Puerto Vallarta, aunque este último registró una caída en el flujo de pasajeros. Monterrey, por su parte, destaca con un crecimiento cercano al 16% en tráfico internacional. En el mercado doméstico, las aerolíneas de bajo costo dominan el sector, particularmente Viva y Volaris, que concentran cerca del 40% cada una en el transporte de pasajeros dentro del país.

Tags

Copa Mundial Guadalajara, Presidente, mariachi, charrería, turismo, hotel United 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad