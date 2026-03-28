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PepsiCo inaugura planta en Celaya en donde fabricarán Sabritas, Doritos, Cheetos y Ruffles

Los productos de PepsiCo se abastecen del campo mexicano, de acuerdo a lo que informó la empresa multinacional que adquiere 20% de la producción nacional de papa del país.
sáb 28 marzo 2026 03:28 PM
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La nueva planta de PepsiCo Alimentos México inauguró su nueva planta en el municipio de Celaya, Guanajuato con una inversión de 2,000 mdd. (Foto: Facebook PepsiCo México )

PepsiCo Alimentos México inauguró una nueva planta Sabritas® en el municipio de Celaya, Guanajuato, en el marco de una inversión multianual entre 2025 y 2028 de 2,000 millones de dólares en el país, y con el objetivo de consolidar al estado como motor industrial de México.

El presidente y director general de PepsiCo Alimentos México, Isaías Martínez, calificó la inversión como una declaración de confianza en México y en Guanajuato como Polo de Bienestar del Plan México.

“México es para PepsiCo el segundo mercado más importante en el mundo. Seguiremos invirtiendo en infraestructura y en nuestra gente, con orgullo y compromiso”, expresó el 27 de marzo.

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¿De dónde vienen las papas Sabritas?

La empresa multinacional detalló en un comunicado que cada producto que sale de las plantas Sabritas® empieza en el campo mexicano, ya que trabaja con más de 40,000 agricultores mexicanos que hacen posible que la papa que utiliza sea 100% nacional.

PepsiCo es el principal comprador de papa en el país al adquirir 20% de la producción nacional. Además de que aproximadamente 90% de sus insumos agrícolas como maíz, trigo, plátano y cacao se cultivan en el país, incluyendo el 100% del maíz blanco para productos como Tostitos® o Cheetos®.

¿Qué producirá Pepsico en la planta en Celaya?

La nueva planta Sabritas® en Celaya suma 66,500 toneladas adicionales de producción anual con tres líneas de alto desempeño para marcas como Sabritas®, Doritos®, Cheetos® y Ruffles®.

En un comunicado, la empresa recordó que la historia comenzó décadas atrás con Planta Gamesa, y detalló que la nueva planta fue diseñada con tecnología que optimiza el uso del agua y la energía, incorporando una planta de potabilización de agua, sistemas de recirculación, captación pluvial, paneles solares e iluminación LED, con el objetivo de producir más con menor impacto.

Empleos en nueva planta de PepsiCo en Celaya

Además, se genera el siguiente impacto en materia laboral:

-2,900 personas empleadas por PepsiCo en Guanajuato.

- 210 empleos directos de alta especialización en la nueva planta —ingeniería, digitalización y operación de líneas inteligentes.

- 800 empleos indirectos en logística, transporte y cadena agrícola.

- 34 centros de distribución y más de 1,100 rutas que conectan productos PepsiCo con hogares de todo el estado cada día.

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La inauguración de la nueva planta de PepsiCo en Celaya ocurrió el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto: Facebook PepsiCo México )

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, quien expresó que, “la apertura de esta planta Sabritas® es un símbolo muy claro del compromiso empresarial del desarrollo de México, fortaleciendo la economía local e impulsando la innovación en beneficio de las y los mexicanos. Desde el Consejo Coordinador Empresarial reiteramos nuestro respaldo a iniciativas como esta que promueven la competitividad y el bienestar social”.

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Presentado por: PepsiCo México

¿De dónde son las papas Sabritas?

Nacieron hace más de 80 años en la colonia Morelos en el entonces Distrito Federal, en donde Don Pedro Marcos Noriega y su esposa, doña Guadalupe, iniciaron su negocio. El despegue internacional llegó en 1965, cuando PepsiCo se asoció con Frito-Lay en Estados Unidos y, un año después, buscó integrar a Sabritas a su portafolio . Guillermo aceptó bajo dos condiciones: mantener el nombre Sabritas y conservar su independencia como marca mexicana.

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En el marco de la inauguración, la Fundación PepsiCo México realizó la entrega de un tractocamión de 22 toneladas como donativo a la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) para fortalecer el rescate y la distribución de alimentos en la región del Bajío.

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