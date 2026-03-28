¿De dónde vienen las papas Sabritas?

La empresa multinacional detalló en un comunicado que cada producto que sale de las plantas Sabritas® empieza en el campo mexicano, ya que trabaja con más de 40,000 agricultores mexicanos que hacen posible que la papa que utiliza sea 100% nacional.

PepsiCo es el principal comprador de papa en el país al adquirir 20% de la producción nacional. Además de que aproximadamente 90% de sus insumos agrícolas como maíz, trigo, plátano y cacao se cultivan en el país, incluyendo el 100% del maíz blanco para productos como Tostitos® o Cheetos®.

¿Qué producirá Pepsico en la planta en Celaya?

La nueva planta Sabritas® en Celaya suma 66,500 toneladas adicionales de producción anual con tres líneas de alto desempeño para marcas como Sabritas®, Doritos®, Cheetos® y Ruffles®.

En un comunicado, la empresa recordó que la historia comenzó décadas atrás con Planta Gamesa, y detalló que la nueva planta fue diseñada con tecnología que optimiza el uso del agua y la energía, incorporando una planta de potabilización de agua, sistemas de recirculación, captación pluvial, paneles solares e iluminación LED, con el objetivo de producir más con menor impacto.

Empleos en nueva planta de PepsiCo en Celaya

Además, se genera el siguiente impacto en materia laboral:

-2,900 personas empleadas por PepsiCo en Guanajuato.

- 210 empleos directos de alta especialización en la nueva planta —ingeniería, digitalización y operación de líneas inteligentes.

- 800 empleos indirectos en logística, transporte y cadena agrícola.

- 34 centros de distribución y más de 1,100 rutas que conectan productos PepsiCo con hogares de todo el estado cada día.