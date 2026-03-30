Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Telcel pierde 405,000 usuarios de prepago, pero consolida sus ventas en pospago

Telcel enfrenta una franca desaceleración en prepago con pérdidas de 0.6% en el último cuarto de 2025, mientras los planes de telefonía se consolidan como su principal motor de crecimiento.
lun 30 marzo 2026 08:20 AM
Telcel pierde miles de usuarios en prepago
En el último cuarto de 2025, la vertical de pospago adicionó 468,000 líneas, cifra que significa un crecimiento de 3%, mientras que las recargas tuvieron una desconexión de 405,000, una caída de 0.6%. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Las recargas móviles eran el modelo más importante y sostenido de Telcel, pero en los últimos tres años la historia cambió por completo. El segmento de pospago se consolida como la vertical más dinámica de la compañía subsidiaria de América Móvil, al ser la que más crece, mientras el prepago enfrenta una clara desaceleración.

Datos de la compañía reflejan el fenómeno. En el último cuarto de 2025, la vertical de pospago adicionó 468,000 líneas, cifra que significa un crecimiento de 3%, mientras que las recargas tuvieron una desconexión de 405,000, una caída de 0.6%.

Publicidad

Al analizar el comportamiento de los segmentos en los últimos tres años, la tendencia se vuelve más evidente. Tan solo entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2025, las adiciones en pospago crecieron 6.1%, mientras que el prepago registró una ligera caída de 0.1%.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, explicó que la desaceleración de la vertical recarga se deba a la debilidad en el consumo derivado del entorno inflacionario. El prepago “está muy ligado con la economía”.

El directivo aseguró que pese a la caída en líneas de recargas en los últimos tres meses de 2025, el crecimiento de los ingresos mostró un desempeño positivo al crecer 3.8%.

“Desde entonces, estamos empezando a recuperar los ingresos. Creo que los ingresos deberían recuperarse como lo hemos estado haciendo. Espero que la economía mejore cada vez más”, aseguró Hajj en conferencia con analistas.

A nivel consolidado, la compañía registró ingresos por 89,836 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.1%. Asimismo, elevó su Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de 180 a 189 pesos, consolidándose como el operador con los usuarios de mayor gasto en el mercado, donde el promedio se ubica en 145 pesos.

Esta métrica es una de las más relevantes en la industria de telecomunicaciones, al permitir dimensionar el valor económico de la base de clientes.

Publicidad

¿Por qué Tecel pierde líneas de recarga?

Si bien Telcel ha logrado compensar la caída en el segmento de prepago mediante un mayor gasto en pospago, la pérdida de líneas de recarga respondería a factores estructurales que van más allá del entorno económico.

Jesús Romo, analista de la consultora Global Data y experto en telecomunicaciones, aseguró que los jugadores móviles en general han experimentado una desaceleración significativa en su cartera de clientes de prepago debido al mayor impulso de los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El experto aseguró que al cierre de 2025, AT&T adicionó 120,000 líneas de pospago, mientras que en 2024 fueron 650,000; Telcel perdió 405,000, mientras que Movistar es la empresa que más efecto negativo ha tenido con una pérdidas de hasta 1.6 millones de clientes.

“Los OMV al ser su negocio mayoritariamente de prepago, por ejemplo jugadores como Bait, se han consolidado como una fuerza competitiva o como operadores que atrae a usuarios porque atienden a diferentes nichos de mercado y eso puede ser interesante para el usuario y sin duda esto generando una desaceleración para los grandes operadores”, advirtió Romo.

Otro factor que ayuda a explicar el comportamiento del prepago en la industria es la transformación del modelo de negocio de las empresas móviles. De acuerdo con un analista de GlobalData, en los últimos dos años los operadores han incorporado planes de pospago más flexibles y accesibles, con precios desde 250 pesos y una oferta amplia de datos móviles. Esta tendencia estaría incentivando la migración de usuarios del prepago al pospago.

“Esto estaría generando una conversión en donde para los usuarios su prepago ya significaba un gasto alto, y es mejor migrarse a un plan de pospago con modalidades de datos bonificados, que no hay un plazo forsozo, que se les regresa algún tipo de recompensas”, dijo Romo.

En este contexto, el desempeño de Telcel refleja un cambio estructural en el mercado móvil, donde el crecimiento ya no depende del volumen de líneas, sino de la capacidad de monetizar a los usuarios. La transición del prepago al pospago no solo redefine la estrategia de los operadores, sino también el perfil de consumo en el sector, anticipando una industria cada vez más enfocada en valor.

Publicidad

Tags

Teatro Telcel

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad