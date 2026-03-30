¿Por qué Tecel pierde líneas de recarga?
Si bien Telcel ha logrado compensar la caída en el segmento de prepago mediante un mayor gasto en pospago, la pérdida de líneas de recarga respondería a factores estructurales que van más allá del entorno económico.
Jesús Romo, analista de la consultora Global Data y experto en telecomunicaciones, aseguró que los jugadores móviles en general han experimentado una desaceleración significativa en su cartera de clientes de prepago debido al mayor impulso de los Operadores Móviles Virtuales (OMV).
El experto aseguró que al cierre de 2025, AT&T adicionó 120,000 líneas de pospago, mientras que en 2024 fueron 650,000; Telcel perdió 405,000, mientras que Movistar es la empresa que más efecto negativo ha tenido con una pérdidas de hasta 1.6 millones de clientes.
“Los OMV al ser su negocio mayoritariamente de prepago, por ejemplo jugadores como Bait, se han consolidado como una fuerza competitiva o como operadores que atrae a usuarios porque atienden a diferentes nichos de mercado y eso puede ser interesante para el usuario y sin duda esto generando una desaceleración para los grandes operadores”, advirtió Romo.
Otro factor que ayuda a explicar el comportamiento del prepago en la industria es la transformación del modelo de negocio de las empresas móviles. De acuerdo con un analista de GlobalData, en los últimos dos años los operadores han incorporado planes de pospago más flexibles y accesibles, con precios desde 250 pesos y una oferta amplia de datos móviles. Esta tendencia estaría incentivando la migración de usuarios del prepago al pospago.
“Esto estaría generando una conversión en donde para los usuarios su prepago ya significaba un gasto alto, y es mejor migrarse a un plan de pospago con modalidades de datos bonificados, que no hay un plazo forsozo, que se les regresa algún tipo de recompensas”, dijo Romo.
En este contexto, el desempeño de Telcel refleja un cambio estructural en el mercado móvil, donde el crecimiento ya no depende del volumen de líneas, sino de la capacidad de monetizar a los usuarios. La transición del prepago al pospago no solo redefine la estrategia de los operadores, sino también el perfil de consumo en el sector, anticipando una industria cada vez más enfocada en valor.