Números exentos de la vinculación

De acuerdo con las reglas establecidas por la CRT, los números telefónicos exceptuados de la aplicación del registro son aquellos “asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet”.

Dadas las características señaladas por el artículo 1 de los lineamientos , se refieren a las Líneas de Solo Datos (Data-only SIM), M2M (Machine to Machine) o Internet de las Cosas (IoT).

Líneas de Solo Datos (Data-only SIM)

Son chips SIM que solo sirven para conectarse a internet, por lo que no tienen acceso a llamadas o a SMS. Generalmente, se utilizan en tablets, módems o hotspots.

Telefónicas como Telcel, AT&T o Movistar suelen ofrecer estas alternativas para tener una red móvil. También aplican eSIM internacionales como Holafly, que permite comprar datos para viajar, sin llamadas o mensajes tradicionales.

M2M

Son chips que permiten la comunicación entre máquinas y no están pensados para que las personas las utilicen. Por ejemplo, un GPS de un camión que envía su ubicación a una central, o terminales de pago de una tienda, que manda la transacción al banco.

IoT

Se refiere a objetos cotidianos conectados a internet, como focos inteligentes, refrigeradores, puertas o sensores. El IoT es como el M2M, pero más amplio y cotidiano. Utiliza sensores que envían datos a través de las mismas redes IP, facilitando el tráfico de otros datos en internet.

Otros ejemplos son los relojes inteligentes o cámaras de seguridad.

Estas líneas, aunque pueden estar asociadas a un número, no es necesario que sean registradas. Más bien, aquellas SIM o eSIM en los teléfonos móviles, tanto de proveedores de telefonía tradicionales como de algún Operador Móvil Virtual (OMV), sí tendrán que hacerlo para mantener los beneficios de sus planes de comunicación.

Límite de vinculación de número telefónico

Para las demás líneas, tienen hasta el 30 de junio de 2026 para realizar la vinculación. De lo contrario serán deshabilitadas.

Desde el 1 de julio, los proveedores de telefonía tendrán la facultad de dejar sin servicio a los números que no sean reconocidos, los cuales solo podrán recibir mensajes de emergencia de protocolo común y realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.