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¿Qué números no están obligados a hacer el registro de celulares? Las líneas exentas por la CRT

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones solicita la vinculación de números telefónicos con la información personal de sus titulares hasta el 30 de junio de 2026.
vie 10 abril 2026 12:54 PM
¿Qué números no están obligados a hacer el registro de celulares? Las líneas exentas por la CRT
Desde el 9 de enero inició el proceso de vinculación de números telefónicos con datos personales, como parte de los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). (Liudmila Chernetska/Getty Images/iStockphoto)

Este año entró en vigor el registro de números celulares con la información personal de sus portadores, como datos biométricos y la CURP, para generar un padrón de telefonía nacional. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) solicita este trámite como parte de la nueva regulación para el combate de delitos con el uso de tecnología como el phishing.

El registro obliga el registro a casi todos los números para seguir comunicados, pero los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles establecen excepciones directas a realizar esta vinculación.

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Números exentos de la vinculación

De acuerdo con las reglas establecidas por la CRT, los números telefónicos exceptuados de la aplicación del registro son aquellos “asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet”.

Dadas las características señaladas por el artículo 1 de los lineamientos , se refieren a las Líneas de Solo Datos (Data-only SIM), M2M (Machine to Machine) o Internet de las Cosas (IoT).

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Líneas de Solo Datos (Data-only SIM)

Son chips SIM que solo sirven para conectarse a internet, por lo que no tienen acceso a llamadas o a SMS. Generalmente, se utilizan en tablets, módems o hotspots.

Telefónicas como Telcel, AT&T o Movistar suelen ofrecer estas alternativas para tener una red móvil. También aplican eSIM internacionales como Holafly, que permite comprar datos para viajar, sin llamadas o mensajes tradicionales.

M2M

Son chips que permiten la comunicación entre máquinas y no están pensados para que las personas las utilicen. Por ejemplo, un GPS de un camión que envía su ubicación a una central, o terminales de pago de una tienda, que manda la transacción al banco.

IoT

Se refiere a objetos cotidianos conectados a internet, como focos inteligentes, refrigeradores, puertas o sensores. El IoT es como el M2M, pero más amplio y cotidiano. Utiliza sensores que envían datos a través de las mismas redes IP, facilitando el tráfico de otros datos en internet.

Otros ejemplos son los relojes inteligentes o cámaras de seguridad.

Estas líneas, aunque pueden estar asociadas a un número, no es necesario que sean registradas. Más bien, aquellas SIM o eSIM en los teléfonos móviles, tanto de proveedores de telefonía tradicionales como de algún Operador Móvil Virtual (OMV), sí tendrán que hacerlo para mantener los beneficios de sus planes de comunicación.

Límite de vinculación de número telefónico

Para las demás líneas, tienen hasta el 30 de junio de 2026 para realizar la vinculación. De lo contrario serán deshabilitadas.

Desde el 1 de julio, los proveedores de telefonía tendrán la facultad de dejar sin servicio a los números que no sean reconocidos, los cuales solo podrán recibir mensajes de emergencia de protocolo común y realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

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Antes de esta fecha límite, las telefónicas enviarán mensajes a los números para recordar realizar este trámite, disponible de manera presencial en los Centros de Atención de Clientes o a distancia, totalmente digital.

Generalmente, se necesita un documento de identidad personal con fotografía, como INE o pasaporte, y la CURP, y acceso a datos biométicos.

Además, ya están vigentes los portales para revisar cuántas líneas están vinculadas a la información de cada persona. Se puede consultar de manera particular por proveedor de servicio.

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¿Por qué tengo que registrar mi número?

La razón por la cual los usuarios tendrán que realizar el registro de sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de las telecomunicaciones.

Uno de los objetivos principales es la reducción de actos ilícitos con el uso de esta tecnología, como los ataques de phishing, una táctica que implica mensajes de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial por engaños.

Con la nueva política, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de las personas que las usen, o perderán el servicio. El “Padrón de Telefonía” estará compuesto por los números telefónicos e información personal como una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

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Telefonía móvil Telcel AT&T Movistar

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