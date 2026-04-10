Quién es el dueño del Estadio Cuauhtémoc en Puebla

El dueño es el Gobierno del Estado de Puebla, actualmente encabezado por Alejandro Armenta, que mantiene la titularidad del inmueble como parte de su patrimonio público.

La administración está a cargo de la Secretaría de Administración, dependencia que en septiembre de 2023 formalizó la extinción de la concesión que desde 2010 permitía a la empresa Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V. utilizar, explotar y operar el estadio.

Ese contrato, firmado el 14 de julio de 2010, había transferido la operación del inmueble a un esquema privado durante varios años. Tras el cumplimiento de sus plazos y prórrogas, el control total regresó al gobierno estatal, eliminando la concesión vigente.

Dentro de este modelo, el Club Puebla es únicamente usuario del recinto, al utilizarlo como sede de sus partidos, sin tener derechos de propiedad ni de administración sobre el inmueble.

Cómo se financia el estadio y quién ha pagado su modernización

El funcionamiento del Estadio Cuauhtémoc depende principalmente de recursos públicos federales y estatales, a diferencia de otros recintos que operan bajo esquemas privados.

La última gran intervención se anunció en septiembre de 2014 con una inversión superior a 688 millones de pesos (mdp), financiada mediante recursos del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) bajo el concepto de contingencias económicas.

El proyecto fue adjudicado a través de la licitación SFA-OP-LPN-2014-049 a la empresa Acapro de Hidalgo S.A. de C.V., encargada de ejecutar la modernización del inmueble.

La Auditoría Superior de la Federación, mediante la auditoría 14-A-21000-04-0360, documentó el uso de estos recursos y realizó observaciones relacionadas con la reclasificación de gasto corriente a gasto de inversión, lo que confirma el carácter público y supervisado del financiamiento.