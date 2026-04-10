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Quién es el dueño del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, recinto donde jugará España antes del Mundial 2026

Descubre quién es el verdadero dueño del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, cómo se financia y por qué recibirá a España antes del Mundial 2026.
vie 10 abril 2026 01:40 PM
estadio cuauhtemoc puebla
Ubicado en la Unidad Deportiva Maravillas, el recinto continúa siendo la casa del futbol en Puebla y un espacio que combina historia, infraestructura y proyección internacional. (Rodrigo Oropeza/Getty Images)

La llegada de la selección de futbol de España a Puebla para enfrentar a su similar de Perú, en un partido de preparación rumbo al Mundial de 2026 , pone al Estadio Cuauhtémoc en el centro de la conversación. El encuentro no solo destaca por la presencia de una de las escuadras campeonas del mundo, sino también por el inmueble que lo albergará.

Con ese escenario, surge una duda entre aficionados y curiosos: ¿Quién es realmente el dueño del Estadio Cuauhtémoc en Puebla? A diferencia de lo que muchos podrían pensar al ver al Club Puebla jugar ahí cada torneo, el recinto no pertenece al equipo.

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Quién es el dueño del Estadio Cuauhtémoc en Puebla

El dueño es el Gobierno del Estado de Puebla, actualmente encabezado por Alejandro Armenta, que mantiene la titularidad del inmueble como parte de su patrimonio público.

La administración está a cargo de la Secretaría de Administración, dependencia que en septiembre de 2023 formalizó la extinción de la concesión que desde 2010 permitía a la empresa Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V. utilizar, explotar y operar el estadio.

Ese contrato, firmado el 14 de julio de 2010, había transferido la operación del inmueble a un esquema privado durante varios años. Tras el cumplimiento de sus plazos y prórrogas, el control total regresó al gobierno estatal, eliminando la concesión vigente.

Dentro de este modelo, el Club Puebla es únicamente usuario del recinto, al utilizarlo como sede de sus partidos, sin tener derechos de propiedad ni de administración sobre el inmueble.

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Cómo se financia el estadio y quién ha pagado su modernización

El funcionamiento del Estadio Cuauhtémoc depende principalmente de recursos públicos federales y estatales, a diferencia de otros recintos que operan bajo esquemas privados.

La última gran intervención se anunció en septiembre de 2014 con una inversión superior a 688 millones de pesos (mdp), financiada mediante recursos del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) bajo el concepto de contingencias económicas.

El proyecto fue adjudicado a través de la licitación SFA-OP-LPN-2014-049 a la empresa Acapro de Hidalgo S.A. de C.V., encargada de ejecutar la modernización del inmueble.

La Auditoría Superior de la Federación, mediante la auditoría 14-A-21000-04-0360, documentó el uso de estos recursos y realizó observaciones relacionadas con la reclasificación de gasto corriente a gasto de inversión, lo que confirma el carácter público y supervisado del financiamiento.

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Además de estas inversiones, el estadio genera ingresos mediante la renta para eventos, la operación de espacios comerciales y alianzas como la presencia de Volkswagen México , vinculada al entorno del recinto. A largo plazo, se contempla la posibilidad de incorporar inversión privada en desarrollos complementarios.

El papel del estadio en el España vs Perú y el contexto rumbo al Mundial 2026

El partido entre España y Perú, programado para el 8 de junio de 2026, forma parte de los encuentros de preparación previos a la Copa del Mundo.

Aunque Puebla no será sede oficial del Mundial, el gobierno estatal impulsa una estrategia para posicionar al Estadio Cuauhtémoc como un punto de atracción internacional. La presencia de España —una de las selecciones con mayor proyección global— permite colocar al recinto en la antesala del torneo.

Las autoridades estiman que durante los 39 días del Mundial podrían llegar más de 300,000 visitantes adicionales, con una derrama económica cercana a 350 millones de pesos.

Bajo este enfoque, el estadio funciona como plataforma para atraer eventos de alto perfil y proyectar a Puebla dentro del entorno futbolístico internacional.

Qué cambió en el estadio tras su remodelación y cómo se transformó el inmueble

estadio cuauhtemoc
Hector Vivas (Getty Images)

La intervención de 2014 transformó al Estadio Cuauhtémoc tanto en su estructura como en su imagen.

La ampliación elevó su capacidad a 51,726 asientos, colocándolo como el cuarto estadio más grande de México. A nivel estructural, se construyeron dos nuevas rampas en las cabeceras norte y sur, junto con la cimentación necesaria para soportar las nuevas gradas metálicas.

El proyecto incorporó 80 palcos con capacidad de entre 12 y 15 personas, además de una zona VIP orientada a eventos de mayor nivel.

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El cambio más visible se concentra en su fachada. El inmueble adoptó un recubrimiento de ETFE (Etileno-TetraFluoro-Etileno), material anticorrosivo, resistente a rayos UV y considerablemente más ligero que el vidrio, que permite el paso de luz natural y lo alinea con estándares internacionales.

El rediseño incluyó también 124 columnas inspiradas en la Talavera poblana, donde cada pieza es única, reforzando la identidad visual del estadio.

A nivel funcional, se renovaron sanitarios, se incorporaron zonas comerciales, un museo y pantallas gigantes, consolidando al recinto como un espacio adaptable a eventos deportivos y de entretenimiento.

Por qué el Estadio Cuauhtémoc sigue siendo un referente en México

El peso del estadio no se limita a su actualidad. Inaugurado el 6 de octubre de 1968, forma parte de la historia del futbol mexicano al haber sido sede de la Copa Mundial de 1970 y nuevamente en 1986.Ese recorrido lo consolidó como un inmueble dos veces mundialista, capaz de mantenerse vigente a través de transformaciones estructurales y cambios en su modelo de operación.

Ubicado en la Unidad Deportiva Maravillas, el recinto continúa siendo la casa del futbol en Puebla y un espacio que combina historia, infraestructura y proyección internacional.

Hoy, ese mismo estadio —propiedad del gobierno estatal, financiado con recursos públicos y utilizado por el Club Puebla como sede— será el escenario donde España dispute un partido previo al Mundial, en un contexto que vuelve a colocar al Cuauhtémoc en el mapa global del futbol.

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Puebla Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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