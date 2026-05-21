Airbus y Air France son condenados de homicidio involuntario por el accidente del vuelo Rio-París en 2009

Los familiares de las víctimas celebraron una decisión que "por primera vez condena a multinacionales aeronáuticas y sitúa la seguridad por encima de cualquier otra consideración económica", en palabras de Danièle Lamy, presidenta de la asociación Entraide et Solidarité AF 447.

Sin embargo, para su par de la asociación brasileña de familiares de víctimas, Nelson Faria Marinho, "esta nueva decisión no [les] aporta ningún consuelo", al no condenar a los directivos de entonces. "Me siento como si mi hijo hubiera muerto hoy", dijo a AFP.

Airbus anunció, de boca de su abogado Simon Ndiaye, que recurrirá ante la Corte de Casación francesa, el más alto tribunal, una condena que "responde a consideraciones que no tienen nada que ver con la justicia, con el derecho, con la seguridad"

¿Cómo fue el accidente del vuelo AF447?

El 1º de junio de 2009, la aeronave que operaba el vuelo AF447 entre Rio de Janeiro y París se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de despegar.

A bordo del avión, un A330 de Airbus, iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

El tribunal correccional de París absolvió en abril de 2023 a Airbus y a Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, como pedía la fiscalía, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Los magistrados consideraron entonces que, aunque cometieron "imprudencias" y "negligencias", "no se pudo demostrar (...) ningún vínculo causal seguro" con el accidente.

Sin embargo, el ministerio público cambió de posición y pidió en noviembre al tribunal de apelación de París que condenara a ambas empresas por homicidios involuntarios.

Durante el juicio, Airbus y Air France se defendieron de toda responsabilidad penal y apuntaron a las malas decisiones tomadas por los pilotos en una situación de emergencia.

La responsabilidad de Airbus y Air France

Las cajas negras confirmaron el origen del accidente: la congelación de las sondas Pitot, que miden la velocidad del avión en el exterior, mientras volaba a gran altura en una difícil zona meteorológica cerca del ecuador.

La fiscalía identificó, durante el juicio, errores de Airbus y Air France, que "contribuyeron, de forma cierta, a que se produjera el accidente aéreo", argumentos que siguió el tribunal.

De acuerdo con la sentencia, Airbus subestimó la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y no tomó todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las compañías aéreas que las utilizaban.

Air France, por su parte, no habría impartido a los pilotos una formación adecuada sobre situaciones de congelación de las sondas Pitot ni informado suficientemente a sus tripulaciones.

"Esta condena arrojará el oprobio, un descrédito sobre estas dos empresas" y "debe resonar como una advertencia", subrayó en noviembre el fiscal Rodolphe Juy-Birmann, junto a su compañera Agnès Labreuil.

Los dos fiscales fustigaron entonces que "no hubo nada, ni una sola palabra de consuelo sincero". "Una sola palabra resume todo este circo: indecencia", agregaron.