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Registro de número celular en Bait, Virgin Mobile y FreedomPop: cómo hacerlo y evitar perder tu línea

Si usas Bait, Virgin Mobile o FreedomPop, debes registrar tu línea antes del 30 de junio de 2026 para no perder el servicio. Te explicamos cómo se realiza paso a paso según tu compañía.
lun 13 abril 2026 11:44 AM
Registro de número celular en Bait, Virgin Mobile y FreedomPop: cómo hacerlo para no perder tu línea
Cada número debe estar vinculado a la identidad de quien lo usa, mediante datos como una identificación oficial y la CURP. (Studio4/Getty Images)

El registro de líneas telefónicas también es un requisito para usuarios de operadores como Bait, Oxxo Cel, Virgin Mobile y FreedomPop, y no hacerlo puede tener una consecuencia directa: perder el servicio en tu número.

Para quienes usan estas compañías, la duda es inmediata: qué se necesita, cómo se hace y cuánto tarda. A continuación te explicamos cómo registrar tu número celular paso a paso en cada operador para evitar interrupciones en tu línea.

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Cómo hacer el registro de número celular en Bait

Para los usuarios de Bait (Walmart) , el proceso se realiza completamente en línea:

1. Ingresa a la plataforma oficial: https://rnu.altanredes.com/bait/vinculatulinea
2. Da clic en “Continuar”
3. Indica si eres mexicano o extranjero
4. Captura tus datos:

- CURP (si eres mexicano)
- Pasaporte (si eres extranjero)
- Número telefónico a registrar

5. Verifica tu identidad:

- Sube una foto de tu identificación oficial (INE frente y reverso o pasaporte)
- Tómate una selfie con el rostro descubierto
- Realiza la prueba de vida siguiendo las instrucciones en pantalla

6. Finaliza el proceso y espera la confirmación de registro: Al completar estos pasos, recibirás la validación de que tu línea quedó vinculada correctamente.

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Registro de línea telefónica en FreedomPop

1. Accede a: https://vinculatulinea.com/freedompop/welcome
2. Selecciona la opción “Registrar tu línea”.
3. Ingresa tu número celular a 10 dígitos.
4. Introduce el código que recibirás por SMS.
5. Sube tu identificación oficial (frente y reverso si es INE)
6. Tómate una selfie para validar tu identidad.
7. Ingresa tu CURP y confirma la información.

Una vez completado el proceso, tu línea quedará registrada a tu nombre.

Virgin Mobile

1. Ingresa a: https://virginmobile.mx/vinculatulinea
2. Captura tu número celular de 10 dígitos.
3. Realiza la verificación de identidad:

- Sube fotos de tu identificación oficial (INE o pasaporte).
- Tómate una selfie siguiendo las indicaciones del sistema.

4. Revisa tus datos y confirma el registro.
Al finalizar, recibirás la confirmación de que la vinculación fue exitosa.

Cómo registrar tu línea en Oxxo Cel

El proceso para usuarios de Oxxo Cel sigue un esquema similar:

1.Ingresa a: https://vinculatulinea.com/freedompop/welcome
2. Da clic en “Registrar tu línea”.
3. Escribe tu número telefónico a 10 dígitos.
4. Selecciona tu identificación oficial (INE, Pasaporte o Pasaporte extranjero).
5. Acepta el aviso de privacidad.
6. Ingresa el código recibido por SMS.
7. Sube fotos del frente y reverso de tu INE.

- Tómate una selfie.
- Verifica tus datos y confirma el registro.

8. Al concluir, recibirás un mensaje que confirma la vinculación de tu línea.

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Cuál es la fecha límite para registrar tu línea telefónica

Los usuarios de líneas telefónicas tradicionales como Telcel y AT&T, así como de operadores móviles virtuales como Bait y Oxxo Cel, tienen hasta el 30 de junio de 2026 para realizar el registro de su número.

Por qué debes registrar tu número y qué pasa si no lo haces

El registro de líneas telefónicas ya es obligatorio para los usuarios, como parte de una regulación nacional que busca reforzar la seguridad en el uso de servicios móviles.

Una de las razones principales es frenar prácticas como el phishing, en las que se utilizan mensajes falsos para engañar a las personas y obtener información personal o bancaria.

Bajo este esquema, cada número debe estar vinculado a la identidad de quien lo usa, mediante datos como una identificación oficial y la CURP. Esto significa que, si no realizas el registro, la línea deja de cumplir con los requisitos y puede ser suspendida, afectando directamente tu servicio.

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Telefonía móvil Virgin Mobile

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