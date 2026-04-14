30 años de Sky de Televisa: de líder satelital a perder terreno ante ViX y fusionarse con Izzi

Los inicios de Sky México

Sky no es el nombre con el que comenzó todo, sino “Innova”. La empresa se constituyó el 25 de julio de 1996 como una sociedad mexicana de responsabilidad limitada y de capital variable, con la misión de brindar servicio de TV de paga a través de una transmisión digital bajo la modalidad DTH (Direct - To - Home), vía satélite.

Esto quiere decir que utilizaba un sistema de transmisión de señales de televisión y radio, las cuales recibía por una antena parabólica instalada en la casa, en condominios, hoteles y comercios. Esta tecnología permitía la entrega de contenido de gran calidad, incluso cuando no había infraestructura terrestre.

Esta característica se convirtió en la apuesta principal: llevar la televisión de paga a zonas donde el cable no llegaba, como zonas rurales o montañosas, aprovechando la huella satelital para cubrir el territorio nacional.

Su fundación se realizó mediante una empresa conjunta con Televisa, News Corporation y Liberty Media, y lanzó sus operaciones a finales de 1996, con DirectTV México como competidor, que era propiedad de AT&T.

Ambas empresas mantuvieron una fuerte rivalidad por los clientes y los contenidos, especialmente en el ámbito deportivo. En 2002, DirecTV obtuvo el contrato de exclusividad para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial, con lo que Sky perdió esos derechos. Sin embargo, poco tiempo después, el escenario se revirtió a favor de Sky.

De acuerdo con un boletín de Televisa, en octubre de 2004 la empresa contaba con una base de 940,000 suscriptores e ingresos anuales de aproximadamente 4,200 millones de pesos. Estas cifras la colocaron como el segundo negocio más importante de la compañía de Emilio Azcárraga Jean.

En contraste, DirecTV enfrentó pérdidas significativas y decidió cerrar operaciones en México. Para evitar afectaciones a sus clientes, vendió su cartera de suscriptores a Sky México, que se consolidó como el único proveedor de televisión de paga por satélite en el país.

Con ello, la compañía obtuvo los derechos exclusivos de los siguientes dos mundiales y de otros eventos deportivos relevantes.