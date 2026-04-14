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30 años de Sky de Televisa: de líder satelital a perder terreno ante ViX y fusionarse con Izzi

Sky México ha tenido distintas transformaciones. Nació en 1996 como pionera de TV de paga vía satélite y 30 años después ha diversificado su infraestructura y negocios hacia otros segmentos.
mar 14 abril 2026 08:48 PM
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Sky México, de Televisa, se constitutó el 25 de julio de 1996 e inició con los servicios en diciembre de ese año. (Anatoliy Sadovskiy/Getty Images/iStockphoto )

Hace años, la imagen que definía a Sky México era una antena gris o azul instalada en los techos de los hogares mexicanos. Aunque inició operaciones en 1996 como un servicio de televisión satelital de paga, con el tiempo ha tenido que adaptarse para mantenerse vigente en un entorno marcado por la conectividad y la competencia.

Ser pionero, dominar el mercado, perderlo y reconfigurarse para intentar recuperarlo en la era del streaming son algunas de las etapas que ha atravesado la empresa, propiedad de Televisa. Actualmente, ha perdido terreno frente a plataformas como ViX y ha fusionado su negocio con Izzi para adaptarse y sobrevivir a esta nueva etapa del mercado.

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Los inicios de Sky México

Sky no es el nombre con el que comenzó todo, sino “Innova”. La empresa se constituyó el 25 de julio de 1996 como una sociedad mexicana de responsabilidad limitada y de capital variable, con la misión de brindar servicio de TV de paga a través de una transmisión digital bajo la modalidad DTH (Direct - To - Home), vía satélite.

Esto quiere decir que utilizaba un sistema de transmisión de señales de televisión y radio, las cuales recibía por una antena parabólica instalada en la casa, en condominios, hoteles y comercios. Esta tecnología permitía la entrega de contenido de gran calidad, incluso cuando no había infraestructura terrestre.

Esta característica se convirtió en la apuesta principal: llevar la televisión de paga a zonas donde el cable no llegaba, como zonas rurales o montañosas, aprovechando la huella satelital para cubrir el territorio nacional.

Su fundación se realizó mediante una empresa conjunta con Televisa, News Corporation y Liberty Media, y lanzó sus operaciones a finales de 1996, con DirectTV México como competidor, que era propiedad de AT&T.

Ambas empresas mantuvieron una fuerte rivalidad por los clientes y los contenidos, especialmente en el ámbito deportivo. En 2002, DirecTV obtuvo el contrato de exclusividad para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial, con lo que Sky perdió esos derechos. Sin embargo, poco tiempo después, el escenario se revirtió a favor de Sky.

De acuerdo con un boletín de Televisa, en octubre de 2004 la empresa contaba con una base de 940,000 suscriptores e ingresos anuales de aproximadamente 4,200 millones de pesos. Estas cifras la colocaron como el segundo negocio más importante de la compañía de Emilio Azcárraga Jean.

En contraste, DirecTV enfrentó pérdidas significativas y decidió cerrar operaciones en México. Para evitar afectaciones a sus clientes, vendió su cartera de suscriptores a Sky México, que se consolidó como el único proveedor de televisión de paga por satélite en el país.

Con ello, la compañía obtuvo los derechos exclusivos de los siguientes dos mundiales y de otros eventos deportivos relevantes.

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Expansión en Centroamérica y un nuevo rival

Desde esa misma fecha, Sky México tuvo la opción de llevar su negocio satelital a otros países de la región, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Belice, República Dominicana, Haití y Cuba, una oportunidad que aprovechó para expandirse.

Sin embargo, su dominio en el mercado duró hasta 2008, cuando llegó otro competidor: Dish, de la mano de Grupo MVS, quien ofrecía un precio menor.

No obstante, Sky México respondió con una jugada diferente: un nuevo esquema de contratación por prepago. “VeTV” tenía paquetes modulares de canales, lo que permitió el acceso a sectores de menor ingreso, incrementando su base de clientes.

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Internet, el siguiente mercado

La televisión por cable no podía ser su único mercado. En abril de 2012, Sky anunció el servicio de internet de banda ancha, llamado Blue to Go , con velocidades de hasta 20 MB.

De acuerdo con el anuncio, el servicio sería a través de fibra óptica, inicialmente en el Valle de México y algunas zonas del Estado de México que sean suscriptores del sistema satelital.

En aquel entonces, los paquetes de internet iban desde 149 pesos por una velocidad de descarga de 3 Mbps, de 499 pesos por 6 Mbps, de 649 pesos por 12 Mbps y de 849 pesos por 20 Mbps, precios que se cobrarán por separado de los paquetes de canales de TV que contrate el suscriptor.

Con este movimiento, entró en la competencia de servicios de banda ancha Infinitum de Telmex, quien tiene una oferta de servicios asociados con Dish.

Un año después, lanzó servicios Blue to Go y Every Where, como parte de su oferta Over the Top (OTT) para ofrecer video mediante Internet de banda ancha. Así, Sky dejó de ser una empresa exclusivamente de televisión.

En 2015, Televisa y DirectTV invirtieron para poseer satélites propios, para tenerlos como su propia infraestructura e independencia tecnológica con DirecTV-15 y SKY México-1.

En esta etapa, la empresa simplificó su marca, y actualizó su esquema de servicio VeTV con la oferta de SkyPrepago, utilizando las mismas antenas receptoras.

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Siguiente paso: la telefonía móvil y el streaming

La cartera de negocios de Televisa con Sky dio otro paso grande en 2023: un servicio de telefonía como operador móvil virtual (OMV), quienes habían tenido mayor presencia en el país.

La OMV de Sky funcionaría con la infraestructura de AT&T con tecnología de 4G y 5G, con planes desde 169 pesos, sumado a un descuento en el paquete TV Sky. También sumó la comercialización de equipos celulares, para competir con Bait, la operadora de Walmart.

El mismo año, la compañía también lanzó el producto Sky+, un ecosistema basado en Android TV que permite almacenar en un mismo dispositivo la programación de Sky TV y todos los contenidos de otras plataformas de streaming como HBO Max, Universal+, Start+, Disney+ y Vix Premium.

Sky+ fue anunciado con funciones de IA para personalizar los contenidos. En su momento, el servicio tuvo dos paquetes: el básico, con un costo de promoción de 299 pesos para más de 80 canales; y el Premium tendrá un costo de 499 pesos, de más de 100 canales.

No obstante, los planes no fueron tan positivos. En el último trimestre de 2023, los ingresos de la empresa cayeron 15.3% al totalizar 4,181 millones de pesos, debido a la desconexión de 160,000 usuarios en el último cuarto de ese año.

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Televisa toma el control total de Sky

Poco después, en 2024, Televisa compró el 41% de la participación de AT&T y obtuvo la totalidad del capital social de Sky. El precio de la transacción sería pagado entre 2027 y 2028.

Posteriormente, durante la presentación de sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, Televisa informó que Izzi y Sky serían fusionados, con el objetivo de convertirse en una empresa poderosa que combinase el mejor entretenimiento con la más extensa red de banda ancha del país.

A finales de 2025, la fusión concluyó. Mientras Izzi concentra su operación en servicios de televisión de paga, conectividad fija y móvil, a través de su Operador Móvil Virtual (OMV), Izzi Móvil, mientras que Sky ha estado enfocada principalmente en servicios de televisión y conectividad satelital.

“El proceso de reestructuración e integración de nuestros negocios de cable y Sky que inició en el segundo trimestre de 2024,concluyó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2025, y resultó en una estructura de costos operativos consolidada entre estos dos negocios”, aseguró la compañía en su reporte financiero.

El objetivo de la fusión es mejorar la perspectiva financiera de los negocios de telecomunicaciones, así como saldar la compra de la participación de 41% de Sky en manos de AT&T que realizó en 2024.

El Mundial 2026 refuerza el avance de ViX sobre Sky

Para el Mundial 2026, la transmisión de los 104 partidos en México estará concentrada principalmente en ViX Premium, que ofrecerá el acceso completo mediante el Pase Mundial 2026. Este modelo consolida el giro del grupo hacia el streaming como plataforma principal de distribución.

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Adiós al Mundial 2026 por TV abierta: Vix y Sky anuncian precios para poder ver todos los partidos

El paquete completo requerirá una suscripción a ViX Premium más un pago adicional cercano a 499 pesos, lo que convierte a la plataforma digital en la única vía para ver la totalidad del torneo.

En contraste, Sky México e Izzi ofrecerán únicamente partidos seleccionados, sin acceso total a la competencia, como ocurría en ediciones anteriores.

La televisión abierta transmitirá entre 32 y 50 partidos, incluidos los de la Selección Mexicana, a través de las señales de Televisa y TV Azteca.

Televisa se alía con Starlink para reforzar su negocio satelital

Finalmente, este 2026, Televisa, a través de su subsidiaria Bestel, firmó un acuerdo con Starlink para revender servicios de conectividad satelital empresarial en México.

La alianza permitirá ofrecer internet y conectividad directa a dispositivos (D2D) en zonas sin infraestructura terrestre, incluyendo áreas remotas del país.

El objetivo es ampliar cobertura, reducir costos de despliegue y acelerar la conectividad en regiones donde la red tradicional no llega.

En conjunto, el movimiento resume la nueva estrategia de Televisa: reforzar su negocio de conectividad más allá de la televisión tradicional, mientras Sky sigue con su transformación.

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Sky GRUPO TELEVISA, S.A.B.

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