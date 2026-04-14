30 años de Sky de Televisa: de líder satelital a perder terreno ante ViX y fusionarse con Izzi

Expansión en Centroamérica y un nuevo rival
Desde esa misma fecha, Sky México tuvo la opción de llevar su negocio satelital a otros países de la región, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Belice, República Dominicana, Haití y Cuba, una oportunidad que aprovechó para expandirse.
Sin embargo, su dominio en el mercado duró hasta 2008, cuando llegó otro competidor: Dish, de la mano de Grupo MVS, quien ofrecía un precio menor.
No obstante, Sky México respondió con una jugada diferente: un nuevo esquema de contratación por prepago. “VeTV” tenía paquetes modulares de canales, lo que permitió el acceso a sectores de menor ingreso, incrementando su base de clientes.
Internet, el siguiente mercado
La televisión por cable no podía ser su único mercado. En abril de 2012, Sky anunció el servicio de internet de banda ancha, llamado Blue to Go , con velocidades de hasta 20 MB.
De acuerdo con el anuncio, el servicio sería a través de fibra óptica, inicialmente en el Valle de México y algunas zonas del Estado de México que sean suscriptores del sistema satelital.
En aquel entonces, los paquetes de internet iban desde 149 pesos por una velocidad de descarga de 3 Mbps, de 499 pesos por 6 Mbps, de 649 pesos por 12 Mbps y de 849 pesos por 20 Mbps, precios que se cobrarán por separado de los paquetes de canales de TV que contrate el suscriptor.
Con este movimiento, entró en la competencia de servicios de banda ancha Infinitum de Telmex, quien tiene una oferta de servicios asociados con Dish.
Un año después, lanzó servicios Blue to Go y Every Where, como parte de su oferta Over the Top (OTT) para ofrecer video mediante Internet de banda ancha. Así, Sky dejó de ser una empresa exclusivamente de televisión.
En 2015, Televisa y DirectTV invirtieron para poseer satélites propios, para tenerlos como su propia infraestructura e independencia tecnológica con DirecTV-15 y SKY México-1.
En esta etapa, la empresa simplificó su marca, y actualizó su esquema de servicio VeTV con la oferta de SkyPrepago, utilizando las mismas antenas receptoras.