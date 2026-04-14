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Amancio Ortega, dueño de Zara, ya es el mayor magnate inmobiliario del planeta

El empresario español está dentro de las listas de hombres más ricos del mundo con una diversificación en sus negocios que van desde la famosa tienda de ropa, sector inmobiliarios y medios de comunicación.
mar 14 abril 2026 09:33 AM
Amancio Ortega, dueño de Zara, ya es el mayor magnate inmobiliario del mundo con más de 200 propiedades
Al empresario Amancio Ortega Gaona no le gusta ofrecer entrevistas a medios de comunicación. (foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Amancio Ortega se convirtió en el empresario con mayor presencia en el sector inmobiliario del mundo con activos superiores a 25,000 millones de dólares (mdd) en más de 200 propiedades en 13 países.

Ortega, quien también es fundador de la marca de ropa Zara y primer accionista de Inditex, ha potenciado su inversión en inmuebles desde hace décadas a través de su sociedad inversora Pontegadea, con un modelo de negocio basado en la compra y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo, detalla el diario El País.

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El empresario español compró centros logísticos y edificios en Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo en 2023, continuando la construcción de una cartera inmobiliaria que superó los 13,000 millones de euros, añade el medio español. Pontegadea también invierte a través de otras firmas.

De acuerdo con datos Forbes, su presencia en el sector inmobiliario ya superó al australiano Harry Triguboff (23,200 mdd) y el estadounidense Donald Bren (19,200 mdd).

¿Quién es Amancio Ortega?

Según el escritor Iván Fernández Amil, Amancio Ortega Gaona nació el 23 de marzo de 1936 en un pueblo de León, España. Dejó los estudios a los 12 años y comenzó a trabajar como recadero en una camisería, lo que le abrió su perspectiva de los negocios, sobre lo que le gustaba a las personas con mayor poder adquisitivo y cuánto estaban dispuestos a pagar por ello.

"Esta idea la masificó, por lo que junto a su esposa montó su primer negocio, GOA que son las iniciales de Amancio Ortega Gaona al revés y no tenían ni taller, ni almacén, ni estructura", dice.

En 1975 abrió su primera tienda Zara en el centro de Coruña, y una de sus características era cambiar el stock con rapidez. Este esquema de negocio se extendió a países como China, Francia, Italia, Rusia, México, entre otros.

Amancio Ortega Gaona tiene 90 años, y no le gusta ofrecer entrevistas, ni salir en medios de comunicación.

La fortuna total de este empresario se estimaba en 148,000 mdd al cierre del 2025, según Forbes.

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Sin afectaciones por la guerra en Irán

El 11 de marzo de este año, Inditex, propietario de la marca Zara, consideró que el impacto de la guerra en Oriente Medio era "limitado", a pesar de cierres temporales de tiendas en la región.

Inditex es propietario de otras marcas como Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti, emplea a más de 160,000 personas y gestiona más de 5,400 tiendas en todo el mundo.

En su ejercicio anual, que finalizó el 31 de enero, el líder mundial de la moda asequible registró 7,234 mdd de beneficios netos, un 6% más que el año anterior, indica en un comunicado.

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El grupo español, ahora presidido por Marta Ortega, hija del multimillonario, prevé inversiones de alrededor de 2,300 millones de euros en 2026.

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Su mayor competencia: Shein

Actualmente, Inditex se enfrenta a una competencia cada vez más dura en el sector con la irrupción de marcas baratas como la cadena de origen chino Shein.

A este entorno competitivo se añade también el clima de incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump en Estados Unidos, segundo mercado de Inditex después de España.

"Nuestra visión respecto de Estados Unidos es de continuar desarrollando proyectos, continuar mejorando nuestra presencia en el mercado", afirmó García Maceiras, preguntado sobre las tensiones entre Trump y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, muy crítico de la guerra en Irán.

Con información de AFP

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