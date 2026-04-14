La situación se resiente en todo el territorio nacional. Manuel Sotelo, director general de Fletes Sotelo, que opera en la franja fronteriza norte, donde el combustible es más económico por su cercanía con el mercado estadounidense, destaca que, a inicios de año, la empresa llenaba un tanque de 250 litros de un tracto quinta rueda de cinco ejes por 5,927.50 pesos a inicios de año, cuando el precio por litro de diésel estaba en 23.89 pesos. Hoy, con un costo de 26.99 pesos (específico para esa zona) el costo de un tanque lleno es de 6,795.50 pesos.

Para Samanta N, que viene de una familia de transportistas que opera en el centro, la situación ha sido similar. La empresaria señala que, a inicios de año, solían llenarse dos tanques de un Cascadia con 13,500 pesos, cifra que hoy se eleva a 15,500 pesos. En el centro del país, el costo del diésel pasó de, en promedio, 26.23 pesos por litro el 28 de febrero a 28.67 pesos, por encima del tope de precio marcado por las autoridades para este hidrocarburo.

Desde la Canacar se ven con buenos ojos las medidas que el gobierno federal ha adoptado, encaminadas a amortiguar el alza en el diésel. Alrededor del 80% de las mercancías que se movilizan vía terrestre en el país lo hacen mediante el autotransporte, una industria que ve en dicho hidrocarburo su principal insumo.

“Nosotros lo que buscamos es como transportistas y movilizadores de mercancía es ver hasta dónde se puede mitigar ese impacto y por eso agradecemos ese diálogo abierto y permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de Hacienda, porque en estas tres últimas semanas hemos tenido tres reuniones justo para ver cómo amortiguar ese impacto porque el impacto también es directo hacia las mercancías, eso es un hecho, no podemos negarlo, pero agradecidos que se busque amortiguarlo”, agrega Ramos.

El aumento en el precio de los hidrocarburos pega de manera directa al principal costo operativo de las empresas del autotransporte, pues el gasto en combustibles llega a representar hasta el 30% de todos sus costos, de acuerdo con datos del sector.

“Para subirle los precios a mis clientes tengo que hacerles una explicación como la que estamos platicando ahora de por qué quiero que me den 500 pesos más por un flete o 1,000 pesos más según la distancia, incluso hasta 3000 pesos más por un flete. Les tengo que demostrar que no le estamos haciendo un aumento nosotros, sino que estamos haciendo un cálculo”, añade Sotelo en entrevista con Expansión.