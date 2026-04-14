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En México, fletes se encarecen 4% por cada peso que sube el diésel

El combustible representa hasta 30% de los costos del autotransporte; el alza ya presiona tarifas y se traslada a precios al consumidor.
mar 14 abril 2026 04:55 AM
Por cada peso que aumenta el diésel, crece 4% el costo del autotransporte
La problemática es que el aumento el precio de este hidrocarburo desencadena una especie de efecto dominó, ya que incrementan sus costos operativos y con ello, lo que sus clientes pagan, así como lo que también termina pagando el consumidor final. (shaunl/Getty Images/iStockphoto)

El alza en el precio del diésel, impulsada por la tensión en Medio Oriente, ya encarece el autotransporte en México. Por cada peso que sube el combustible, los fletes aumentan 4%, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El impacto no se queda en las empresas: el incremento en costos logísticos se traslada al consumidor final y presiona la inflación.

“La afectación es hacia todos los sectores. Es un tema medular a nivel mundial, este tema de la guerra (en Oriente Medio), por eso es que estamos muy cerca viendo qué está pasando en el día a día, pues la afectación económica es nivel mundial y no hay forma de que se pueda controlar completamente”, Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar.

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La situación se resiente en todo el territorio nacional. Manuel Sotelo, director general de Fletes Sotelo, que opera en la franja fronteriza norte, donde el combustible es más económico por su cercanía con el mercado estadounidense, destaca que, a inicios de año, la empresa llenaba un tanque de 250 litros de un tracto quinta rueda de cinco ejes por 5,927.50 pesos a inicios de año, cuando el precio por litro de diésel estaba en 23.89 pesos. Hoy, con un costo de 26.99 pesos (específico para esa zona) el costo de un tanque lleno es de 6,795.50 pesos.

Para Samanta N, que viene de una familia de transportistas que opera en el centro, la situación ha sido similar. La empresaria señala que, a inicios de año, solían llenarse dos tanques de un Cascadia con 13,500 pesos, cifra que hoy se eleva a 15,500 pesos. En el centro del país, el costo del diésel pasó de, en promedio, 26.23 pesos por litro el 28 de febrero a 28.67 pesos, por encima del tope de precio marcado por las autoridades para este hidrocarburo.

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Desde la Canacar se ven con buenos ojos las medidas que el gobierno federal ha adoptado, encaminadas a amortiguar el alza en el diésel. Alrededor del 80% de las mercancías que se movilizan vía terrestre en el país lo hacen mediante el autotransporte, una industria que ve en dicho hidrocarburo su principal insumo.

“Nosotros lo que buscamos es como transportistas y movilizadores de mercancía es ver hasta dónde se puede mitigar ese impacto y por eso agradecemos ese diálogo abierto y permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de Hacienda, porque en estas tres últimas semanas hemos tenido tres reuniones justo para ver cómo amortiguar ese impacto porque el impacto también es directo hacia las mercancías, eso es un hecho, no podemos negarlo, pero agradecidos que se busque amortiguarlo”, agrega Ramos.

El aumento en el precio de los hidrocarburos pega de manera directa al principal costo operativo de las empresas del autotransporte, pues el gasto en combustibles llega a representar hasta el 30% de todos sus costos, de acuerdo con datos del sector.

“Para subirle los precios a mis clientes tengo que hacerles una explicación como la que estamos platicando ahora de por qué quiero que me den 500 pesos más por un flete o 1,000 pesos más según la distancia, incluso hasta 3000 pesos más por un flete. Les tengo que demostrar que no le estamos haciendo un aumento nosotros, sino que estamos haciendo un cálculo”, añade Sotelo en entrevista con Expansión.

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El aumento en el precio del diésel genera un efecto dominó: el transportista sube tarifas a sus clientes, estos trasladan el costo a distribuidores y, finalmente, al consumidor, lo que impacta directamente en la inflación.

Al aumentar el diésel, se genera un efecto inflacionario, porque el transportista tiene que ajustar ese costo a quien lo contrata. No puede absorber estos incrementos sin poner en riesgo la viabilidad de la empresa. A su vez, el dueño de la mercancía lo traslada al comerciante y, al final, quienes terminan pagando estos aumentos son los consumidores”, explica Sotelo

Para los especialistas en economía, el principal foco rojo está en los pequeños transportistas, puesto que las grandes empresas, al tener infraestructuras de negocio de mayor calibre, pueden tener un mayor margen de maniobra. De acuerdo con datos de Canacar, el 50% de la flota en el país está en manos de micro, pequeños y medianos transportistas.

En casos como el de la familia de Samanta N, en el que sus empresas son pequeñas, al tener menos de 30 camiones, el margen de maniobra es menor. Considera, que si aumenta el costo de los fletes a sus clientes, estos pueden irse con la competencia, ya que al tratarse de tonelajes menores del total de mercancías las transportadas, sus consumidores buscan principalmente los precios bajos.

César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destaca que al final, las empresas del autotransporte también resienten de manera directa los incrementos, ya que con mayores costos operativos por parte de sus clientes, el ánimo del transporte de mercancías va en detrimento y con ello, las ganancias de las empresas que se dedican a esta labor. Menores ganancias se traducen en menores beneficios como el incremento de la plantilla laboral o la renovación de flota vehicular.

“La pérdida va en dos vías. El consumidor termina absorbiendo completamente el costo adicional. El incremento del precio lo trasladan, lo tendríamos que pensar así y lo trasladan, pero tampoco descarto que no impacte sobre la rentabilidad del transporte y porque tienen que absorber parte de los costos. Los transportistas, al tener ya precios pactados en algún punto, porque si te manejas por contrato, no es tan fácil modificarlo”, comenta en entrevista con Expansión.

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Autotransporte de carga diésel

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